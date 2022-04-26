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    Anlık Bildirim

    TSMC, 2022 yılında sadece Apple'dan 17 milyar dolar kazanacak

    DigiTimes'ın yeni raporuna göre, dünyanın en büyük yonga üreticisi TSMC, 2022 yılında Apple'a 17,07 milyar dolar değerinde çip tedarik edecek.                   
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    TSMC, 2022 yılında sadece Apple'dan 17 milyar dolar kazanacak
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    Tayvanlı teknoloji devi TSMC için Apple önemli bir müşteri. DigiTimes'a göre TSMC, 2022'de Apple'a 17 milyar dolardan fazla çip tedarik edecek. Bu rakamın, TSMC'nin Apple'a 13,84 milyar dolar değerinde ürün teslim ettiği bir önceki yıla göre %23 daha fazla olduğunu belirtmekte fayda var.

    Apple'ın yeni çiplerinin teslimatları Haziran ayının ilk yarısında başlayacak ve bunlardan biri de yakında çıkacak olan iPhone 14 serisi akıllı telefonların bazı modellerinde kullanılacak olan amiral gemisi Apple A16 Bionic olacak. Daha önce analist Ming-Chi Kuo yalnızca iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in yeni 4nm A16 Bionic yonga setini temel alacağını ve serideki diğer akıllı telefonların ise A15 Bionic platformunda kalacağını söylemişti.

    TSMC, Apple'ın en önemli tedarikçisi

    TSMC, Apple'ın Apple Silicon'a geçişini tamamlaması ve Intel işlemcileri yakında tamamen devre dışı bırakması nedeniyle M serisi yongaların sevkiyatını "önemli ölçüde" artıracak. Başka hiçbir şirket benzer çipler sunamayacağından, TSMC'nin öngörülebilir gelecekte Apple'ın tek çip tedarikçisi olarak kalması bekleniyor.

    TSMC, 2022 yılında sadece Apple'dan 17 milyar dolar kazanacak
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    Ayrıca Apple, TSMC'nin 2025'te tamamlaması gereken 2nm çipler için şimdiden sipariş vermiş durumda. Ayrıca şirketler, artırılmış gerçeklik cihazlarında ve elektrikli otomobillerde kullanılmak üzere ortaklaşa 1nm çip geliştiriyor.

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    marto1 3 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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