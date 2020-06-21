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    Samsung Galaxy Fold 2 hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un birkaç ay sonra tanıtacağı katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold 2'nin yeni detayları ortaya saçıldı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy Fold 2 hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı
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    Samsung Galaxy Fold 2, adından da anlaşılacağı gibi, çok da iyi karşılanmayan Galaxy Fold'un halefi olacak. Şirket Fold 2 lansmanına adanmış özel bir etkinlik düzenlemeyi planlamıyor ve cihaz Galaxy Note 20 serisi ile birlikte 5 Ağustos tarihinde tanıtılacak.

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    Lansmana yaklaşık, iki aydan az bir süre kaldı ve Galaxy Fold 2'nin teknik detayları da gün geçtikçe daha da netleşiyor. Son bilgiler ise Samsung cihazlar konusunda güvenilir bir sicile sahip olan sızıntı hesabı Ice Universe'den geldi. Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Fold 2, 7.7 inçlik bir ekrana sahip olacak. Ayrıca cihazın 3.8mm'lik ince çerçevelerle geleceği söyleniyor. Akıllı telefonla ilgili ortaya saçılan bilgiler bunlarla sınırlı değil.

    Samsung Galaxy Fold 2 hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı
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    Galaxy Fold'dan daha ucuz olabilir

    Samsung Galaxy Fold 2'nin ekran altı kamera ile gelebileceği söylentileri mevcuttu, ancak son bilgiler bu cihazın da şirketin diğer amiral gemisi akıllı telefonlarında olduğu gibi delikli ekranla geleceği yönünde. Ice Universe bu konuyla ilgili yeni bilgiler paylaşarak, akıllı telefonun 4,8 mm çapında bir delikli selfie kamerası ile geleceğin belirtiyor. Ayrıca, gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacak olan Galaxy Fold 2, 5G desteğine de sahip olacak.

    Tüm bunlara ek olarak cihazın 4.500 mAh kapasiteli pil ile geleceği söylenirken, akıllı telefonun UTG (ultra ince cam) teknolojisine sahip ilk Fold modeli olacağı belirtiliyor. En önemli konu ise cihazın fiyat etiketinin ne olacağı. Gelen son bilgiler Galaxy Fold 2'nin, ilk versiyona göre daha ucuz bir fiyatla satışa sunulabileceği yönünde. Önümüzdeki haftalarda bu konuyla ilgili olarak daha net bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.



    https://twitter.com/UniverseIce/status/1274567348624613377 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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