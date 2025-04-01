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    Anlık Bildirim

    TSMC kritik aşamayı geçti: 2nm üretim yakında başlıyor

    TSMC, 2 nm üretim sürecinde kritik bir eşiği geçti. Deneme aşaması beklenenden hızlı tamamlandı ve seri üretim takvimi öne çekildi. Apple ise bu süreçte öncelikli müşteri olacak.
    TSMC kritik aşamayı geçti: 2nm üretim yakında başlıyor Tam Boyutta Gör
    TSMC, 2 nm (N2) üretim sürecinde deneme aşamasını başarıyla tamamladı. Şirketin Tayvan’daki Baoshan ve Kaohsiung tesislerinde yürütülen testler tamamlanırken, seri üretim süreci planlanandan daha erken gerçekleşebilir. 

    Kaçıranlar için, daha önce TSMC'nin 2nm (N2) süreci için 2026 yılına, ilk siparişler içinse Nisan ayına işaret edilmişti. Yeni bilgiler ise bu sürecin Kaohsiung ve Baoshan tesisleri için 2025 sonuna çekildiğini gösteriyor. Üstelik Ming-Chi Kuo, TSMC'nin 2 nm üretim veriminin %60’ın üzerine çıktığını belirtiyor. Bu ilerleme doğrultusunda, 2025'in sonunda aylık 80.000 wafer üretimine ulaşılabilir.

    Apple öncelikli müşteri olacak

    TSMC'nin açıklamalarına göre, 2nm çipler aynı güç tüketiminde yaklaşık %15'lik bir performans artışı sağlayacak. Ayrıca yüzde 30'a kadar verimlilik ve yüzde 15'e kadar yoğunluk artışı hedefleniyor. Dolayısıyla yeni sürece yönelik talep, 3nm’ye kıyasla çok daha yüksek. Bu da TSMC’nin üretim kapasitesini hızla artırmasının nedenlerinden biri. Şirketin bu alandaki en büyük rakibi Samsung ise Exynos 2600'ün deneme üretiminde yüzde 30 verimlilik oranına ulaşabildi.

    2nm süreci için Apple başta olmak üzere teknoloji devlerinin sıraya girdiğini söyleyelim. Son bilgiler ise, TSMC'nin Baoshan tesisinin ilk üretim kapasitesinin tamamen Apple'a ayrıldığı, Kaohsiung tesisinin ise AMD, Intel, Broadcom gibi diğer müşteriler için üretim yapacağı yönünde. Dolayısıyla TSMC ve Apple iş birliği 2nm sürecinde de devam edecek.

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    S
    swordoftemple 19 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 5 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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