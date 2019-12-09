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    TSMC’nin 3 nm sürecinde işler yolunda gidiyor

    Yarıiletken üreticisi TSMC önümüzdeki yıllarda bir çok alanda kullanıma girecek 3 nm nodunda başarıyla ilerlediğini duyurdu.
    3 gün
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Yarı iletken dünyasında önde gelen isimlerden TSMC AMD, Nvidia ve Apple gibi önemli teknoloji devlerinin modern yongalar sunabilmesinde önemli konumda bulunuyor. Firma son duyurusuna göre 3 nm yolunda adımlar kararlılıkla atılıyor.

    2022'de 3 nm sürecinde hacimli üretime geçilecek

    3 nm sürecinde ilk örneklerini üretmeye başlayan TSMC 2022 yılında hacimli üretime geçmeyi planlıyor. Diğer taraftan 2020’de 5 nm sürecine geçiş yapmayı planlayan Uzakdoğulu üretici mobil pazarda 5G teknolojisinin de yaygınlaşmasıyla talep artışı beklerken, enerji verimliliği yüksek yarı iletkenlere ulaşmak isteyen bazı üreticilerin önünde OLED stok sıkıntısı da bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "TSMC’nin 5 nm süreci 7 nm’nin önüne geçti"

    Başarılı sonuçlar elde eden 7 nm noduna artan talebi karşılamak için çeyreksel bazda harcamalarını arttırmak zorunda kalan firma 5 nm için de AMD’nin Zen 4 mimarili yeni işlemcileri için anlaşmış durumda. Görünüşe göre hali hazırda üretim kapasitesini de sonuna kadar kullanan TSMC’den olumlu haberler duymaya devam edeceğiz.



    https://www.overclock3d.net/news/misc_hardware/tsmc_s_on_track_to_deliver_its_3nm_process_in_2022/1 Yorum Yaz
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    Spider_hip 3 gün en beğenilen
    Amd sayesinde 7nm ve 5nm de işler iyi, 3nm de de madem işler yoluna giriyor, süper. 14nm'de işler zaten süper ötesidir herhalde, intel yoluna yine 14nm++++++++++++ ile devam edecekti sanırım.
    Amd sayesinde 7nm ve 5nm de işler iyi, 3nm de de madem işler yoluna giriyor, süper. 14nm'de işler zaten süper ötesidir herhalde, intel yoluna yine 14nm+++++++++...
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    Yanıtla +8
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    SuperVisör 3 gün
    1nm sonra grafen.e geçilecek
    Yanıtla +4
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    Cpt. MacMillan 3 gün
    Nanometrenin altına inilince ne olacak acaba
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    tbbtl 2 gün
    elektrik atlaması bir yere kadarda manyetizma nasıl oluyor
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    DH Misafiri 2 gün
    Bu kadar küçük 7nm 5nm 3 nm değerline inmede asıl pay Appledadır.Bu firma Apple ile büyüdü şuan 265 milyar dolar değerle samsungtan değerli asyanın en değerlisi.En büyük müşterisi Apple apple a13 bionic ile sektörde samsung huawei qaulcoma göre 3 yıl ileride.Apple bu farkı açmayı istiyor sürekli Tsmc ye bu zamana kadar inanılmaz para kazandılar yoksa Amd 40 milyar dolar değeri olan bir şirket Appleın çeyrek geliri 65 milyar dolar.
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    Spider_hip 2 gün DH Misafiri
    Apple'ın muazzam bir piyasa değeri ve geliri var zaten(1.1 trilyon dolar). Petrol şirketi Saudi Aramco'nun(1.7 trilyon dolar) geçen halka arzına kadar bildiğim kadarıyla dünyanın en değerli şirketiydi. Cari fiyatlarla yurt içi hasılaya bakıldığında 8 Türkiye ediyor Apple. Yani bıraktım desteği, bir göz kırpsa, kırptığı firma coşar. Burada siyasiler ülkeyi nasıl paylaşıp cukka yaparız derdindeler ve iyi de zenginleşiyorlar ama o zenginlik bir şey değil bile, Apple tek başına 8 Türkiye işte :)
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    hdtv 3 gün
    Nanometrenin altı picometre arkadaşlar. Bir atomun boyu ortalama 100 picometredir.
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    Çaylak_Doktor 3 gün
    Öğrenmek uzun zaman alacak
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    SuperVisör 3 gün
    1nm sonra grafen.e geçilecek
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    Conqueror26 3 gün
    3 nm+++++++++++++++++++++++++++
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    Eeltorm 3 gün
    Nanometrenin altına inilince daha düşük ölçü birimi adı kullanılacak nmden daha düşük ölçü birimleri var sonuçta. 1 nmden daha küçük üretim için yeni materyal bulunacağı ile ilgili haberler var.
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    Spider_hip 3 gün en beğenilen
    Amd sayesinde 7nm ve 5nm de işler iyi, 3nm de de madem işler yoluna giriyor, süper. 14nm'de işler zaten süper ötesidir herhalde, intel yoluna yine 14nm++++++++++++ ile devam edecekti sanırım.
    Yanıtla +8
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    Cpt. MacMillan 3 gün Windows10
    Ya o değilde o kadar mesafede elektrik nasıl atlama yapmıyor akıl alır gibi değil teknoloji bambaşka bir şey
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    sniper23 3 gün Cpt. MacMillan
    GAAFET (gate-all-around field-effect transistor) ile.
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    TheJudgé 3 gün Cpt. MacMillan
    2 yada 1 nm den sonra elektrik atlaması sorunundan artık küçültemeyecekler en son sınır 1nm
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    msatic 23 sa. Cpt. MacMillan
    Bir tırnak büyüklüğü alana 30 milyar transistör sığıyor 5nm'de! Büyüleyici bir şey resmen :) Çözüm Finfet sanırım. Nasıl olduğunun cevabı burada; haberler.com/...
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    Cpt. MacMillan 3 gün
    Nanometrenin altına inilince ne olacak acaba
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    Windows10 3 gün Cpt. MacMillan
    bu sorunun cevabını ancak 2025 yılında öğrenebileceğiz.
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