TSMC’nin 3 nm sürecinde işler yolunda gidiyor

Yarı iletken dünyasında önde gelen isimlerden TSMC AMD, Nvidia ve Apple gibi önemli teknoloji devlerinin modern yongalar sunabilmesinde önemli konumda bulunuyor. Firma son duyurusuna göre 3 nm yolunda adımlar kararlılıkla atılıyor.

2022'de 3 nm sürecinde hacimli üretime geçilecek

3 nm sürecinde ilk örneklerini üretmeye başlayan TSMC 2022 yılında hacimli üretime geçmeyi planlıyor. Diğer taraftan 2020’de 5 nm sürecine geçiş yapmayı planlayan Uzakdoğulu üretici mobil pazarda 5G teknolojisinin de yaygınlaşmasıyla talep artışı beklerken, enerji verimliliği yüksek yarı iletkenlere ulaşmak isteyen bazı üreticilerin önünde OLED stok sıkıntısı da bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "TSMC’nin 5 nm süreci 7 nm’nin önüne geçti"

Başarılı sonuçlar elde eden 7 nm noduna artan talebi karşılamak için çeyreksel bazda harcamalarını arttırmak zorunda kalan firma 5 nm için de AMD’nin Zen 4 mimarili yeni işlemcileri için anlaşmış durumda. Görünüşe göre hali hazırda üretim kapasitesini de sonuna kadar kullanan TSMC’den olumlu haberler duymaya devam edeceğiz.

https://www.overclock3d.net/news/misc_hardware/tsmc_s_on_track_to_deliver_its_3nm_process_in_2022/1