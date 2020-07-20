TSMC pazar değeri olarak en büyük yarı iletken firması haline geldi

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Pazara sunduğu herhangi bir ürünü olmamasına karşın yüzlerce firma için döküm hizmeti veren Tayvanlı TSMC son yıllarda adeta patlama yaptı. Firmanın toplam pazar değeri tarihi rekora koşuyor.

Tarihi rekor

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company olarak da bilinen TSMC zaten yarı iletken döküm sektöründe yüzde 52 civarında bir paya sahip. Üretim süreçlerine yaptığı önemli yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları ile teknoloji konusunda da oldukça ileride.

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Sektörde kapasite olarak Samsung lider olsa da 5nm süreci konusunda sıkıntılar yaşıyor. Intel üretim sıkıntıları nedeniyle siparişlerin bir kısmını TSMC’ye kaydırdı. Sony de tarihinde ilk kez sensör üretimini TSMC’ye yaptırıyor.

Rakiplerinin yaşadığı sıkıntılar nedeniyle TSMC çok büyük avantaj elde etmiş durumda. Bu bakımdan müşterilerinin ve siparişlerin sayısı hızla artıyor. Örneğin Huawei’nin ABD yasaklarının başlayacağı tarihe kadar TSMC’ye devasa bir yonga siparişi verdiği belirtiliyor.

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Yaşanan son gelişmeler ile birlikte TSMC’nin hisseleri 66.40$ olarak en yüksek değerine çıktı ve firmanın pazar değerini de 313 milyar dolara yükseltti. Bu rakam Samsung, Intel ve NVIDIA gibi rakiplerin önünde. Bu bakımdan TSMC en fazla pazar değeri olan yarı iletken firması haline geldi.

Elbette TSMC burada duracak gibi görünmüyor. Yonga sektörünün gidişatı TSMC’nin çok daha güçlü hale geleceğinin bir işareti. 5nm sürecinde verimliliği yakalayan TSMC yakın gelecekte 3nm sürecine geçiş yapmayı planlıyor. Hali hazırda üretim süreçlerinde verimlilik dendiği zaman akla ilk TSMC geliyor.

https://www.techpowerup.com/270094/tsmc-becomes-the-biggest-semiconductor-company-in-the-world

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