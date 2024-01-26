TÜBİTAK Başkanı'ndan uydu projeleri hakkında açıklama

- "Türkiye, takım uydusu geliştiren bir ülke olacak"
- İMECE'nin optik kamerası ihraç edilecek
- İMECE-1’in yerli ekipmanları neler?
- İMECE-1 uydusu özellikleri:
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"Türkiye, takım uydusu geliştiren bir ülke olacak"
2024 Yılı Yatırım Programı'na dikkati çeken Mandal, programda İMECE-2 ve İMECE-3 projeleri için 2,8 milyar lira bütçe ayrıldığını dile getirdi. Mandal, şunları söyledi:
"İMECE uydumuz, İMECE-1 olacak. İMECE-2 ve İMECE-3 ile 2027'ye gelindiğinde 3 uydumuz eş zamanlı çalışacak. Artık istediğimiz yerden, istediğimiz zaman görüntü alabileceğiz. Devletimiz 'Görüntülü uydum var' demedi, iki İMECE uydusunu yatırım programına dahil ederek bütçesine koydu. 2024'ten itibaren çalışmalar devam edecek. Araştırmacılarımız için önemli bir motivasyon. İMECE uydumuzda optik kamera çapı 99 santimdi. Şimdi 50 santim olacak. Çözünürlüğü yüksek optik kameralar üreteceğiz İMECE-2 ve İMECE-3'te. Bu şekilde takım uydularımız olacak. Türkiye de İMECE-2 ve İMECE-3 ile artık sadece uydusunu yapan değil, takım uydusunu yapan bir ülke olacak."
İMECE'nin optik kamerası ihraç edilecek
TÜBİTAK Başkanı Mandal, Türkiye'nin tasarımından geliştirilmesine kadar tüm bileşenleriyle ürettiği İMECE-1'in yapımının 7 yıl sürdüğünü, İMECE-2 ve İMECE-3'ün yapımının 4 yıl süreceğini açıkladı. İMECE-1’in en kritik parçalarından olan optik kamera, başka bir ülkeye ihraç edilecek.
TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Türksat 6A haberleşme uydusu 2024 yılı içerisinde fırlatılacak. 2026 yılında ise Milli Uzay Programı çerçevesinde Ay’a sert iniş görevi gerçekleştirilecek.
İMECE-1’in yerli ekipmanları neler?
- Elektro-optik kamera
- Yönlendirilebilir Anten
- Elektrikli İtki Motoru
- Yıldız İzler ve Tepki Tekeri
- Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı
- Güneş Algılayıcı
İMECE-1 uydusu özellikleri:
- Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı
- Hizmet Ömrü: 5 Yıl
- Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km
- Ağırlık: 800 kg
- Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m
- Yaklaşık 700 kilogram ağırlığa sahip uydu, 1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilme ve 320 megabayt/saniye brüt veri hızı ile yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirme kabiliyete sahip.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.