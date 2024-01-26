TÜBİTAK Başkanı'ndan uydu projeleri hakkında açıklama

Tam Boyutta Gör TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye’nin uzay ve uydu projeleri hakkında bilgi verdi.

"Türkiye, takım uydusu geliştiren bir ülke olacak"

2024 Yılı Yatırım Programı'na dikkati çeken Mandal, programda İMECE-2 ve İMECE-3 projeleri için 2,8 milyar lira bütçe ayrıldığını dile getirdi. Mandal, şunları söyledi:

"İMECE uydumuz, İMECE-1 olacak. İMECE-2 ve İMECE-3 ile 2027'ye gelindiğinde 3 uydumuz eş zamanlı çalışacak. Artık istediğimiz yerden, istediğimiz zaman görüntü alabileceğiz. Devletimiz 'Görüntülü uydum var' demedi, iki İMECE uydusunu yatırım programına dahil ederek bütçesine koydu. 2024'ten itibaren çalışmalar devam edecek. Araştırmacılarımız için önemli bir motivasyon. İMECE uydumuzda optik kamera çapı 99 santimdi. Şimdi 50 santim olacak. Çözünürlüğü yüksek optik kameralar üreteceğiz İMECE-2 ve İMECE-3'te. Bu şekilde takım uydularımız olacak. Türkiye de İMECE-2 ve İMECE-3 ile artık sadece uydusunu yapan değil, takım uydusunu yapan bir ülke olacak."

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İMECE'nin optik kamerası ihraç edilecek

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Türkiye'nin tasarımından geliştirilmesine kadar tüm bileşenleriyle ürettiği İMECE-1'in yapımının 7 yıl sürdüğünü, İMECE-2 ve İMECE-3'ün yapımının 4 yıl süreceğini açıkladı. İMECE-1’in en kritik parçalarından olan optik kamera, başka bir ülkeye ihraç edilecek.

TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Türksat 6A haberleşme uydusu 2024 yılı içerisinde fırlatılacak. 2026 yılında ise Milli Uzay Programı çerçevesinde Ay’a sert iniş görevi gerçekleştirilecek.

İMECE-1’in yerli ekipmanları neler?

Elektro-optik kamera

Yönlendirilebilir Anten

Elektrikli İtki Motoru

Yıldız İzler ve Tepki Tekeri

Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı

Güneş Algılayıcı

İMECE-1 uydusu özellikleri:

Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı

Hizmet Ömrü: 5 Yıl

Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km

Ağırlık: 800 kg

Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m

Yaklaşık 700 kilogram ağırlığa sahip uydu, 1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilme ve 320 megabayt/saniye brüt veri hızı ile yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirme kabiliyete sahip.

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