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    Anlık Bildirim

    TÜBİTAK Başkanı'ndan uydu projeleri hakkında açıklama

    TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İMECE-2 ve İMECE-3 uyduları hakkında son durumu açıkladı. 2027 yılında üç İMECE uydusunun eşzamanlı çalışacağını söyledi.
    TÜBİTAK Başkanı'ndan uydu projeleri hakkında açıklama Tam Boyutta Gör
    TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye’nin uzay ve uydu projeleri hakkında bilgi verdi.

    "Türkiye, takım uydusu geliştiren bir ülke olacak"

    2024 Yılı Yatırım Programı'na dikkati çeken Mandal, programda İMECE-2 ve İMECE-3 projeleri için 2,8 milyar lira bütçe ayrıldığını dile getirdi. Mandal, şunları söyledi:

    "İMECE uydumuz, İMECE-1 olacak. İMECE-2 ve İMECE-3 ile 2027'ye gelindiğinde 3 uydumuz eş zamanlı çalışacak. Artık istediğimiz yerden, istediğimiz zaman görüntü alabileceğiz. Devletimiz 'Görüntülü uydum var' demedi, iki İMECE uydusunu yatırım programına dahil ederek bütçesine koydu. 2024'ten itibaren çalışmalar devam edecek. Araştırmacılarımız için önemli bir motivasyon. İMECE uydumuzda optik kamera çapı 99 santimdi. Şimdi 50 santim olacak. Çözünürlüğü yüksek optik kameralar üreteceğiz İMECE-2 ve İMECE-3'te. Bu şekilde takım uydularımız olacak. Türkiye de İMECE-2 ve İMECE-3 ile artık sadece uydusunu yapan değil, takım uydusunu yapan bir ülke olacak."

    İMECE'nin optik kamerası ihraç edilecek

    TÜBİTAK Başkanı Mandal, Türkiye'nin tasarımından geliştirilmesine kadar tüm bileşenleriyle ürettiği İMECE-1'in yapımının 7 yıl sürdüğünü, İMECE-2 ve İMECE-3'ün yapımının 4 yıl süreceğini açıkladı. İMECE-1’in en kritik parçalarından olan optik kamera, başka bir ülkeye ihraç edilecek.

    TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Türksat 6A haberleşme uydusu 2024 yılı içerisinde fırlatılacak. 2026 yılında ise Milli Uzay Programı çerçevesinde Ay’a sert iniş görevi gerçekleştirilecek.

    İMECE-1’in yerli ekipmanları neler?

    • Elektro-optik kamera
    • Yönlendirilebilir Anten
    • Elektrikli İtki Motoru
    • Yıldız İzler ve Tepki Tekeri
    • Yeni Nesil Uçuş Bilgisayarı
    • Güneş Algılayıcı

    İMECE-1 uydusu özellikleri:

    • Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı
    • Hizmet Ömrü: 5 Yıl
    • Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km
    • Ağırlık: 800 kg
    • Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m
    • Yaklaşık 700 kilogram ağırlığa sahip uydu, 1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilme ve 320 megabayt/saniye brüt veri hızı ile yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirme kabiliyete sahip.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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