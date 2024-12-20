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    Tüketici hakem heyetine başvuru sınırı yüzde 43 arttı

    2025'te tüketici hakem heyetine başvuru sınırı 104 bin TL'den 149 bin TL'ye yükselecek. Tüketiciler 149 bin TL'ye kadarki ürün ve hizmetler için tüketici hakem heyetine başvurabilecek.
    Tüketici hakem heyetine başvuru sınırı ne kadar? 2025 Tam Boyutta Gör
    Tüketiciler, satın aldıkları bir ürün ve hizmetlerle ilgili sorun yaşadıklarında önce sorunu firmayla iletişime geçerek çözmeye çalışıyor. Sorunun çözülmemesi durumunda ise tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabiliyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla tüketici hakem heyetlerine başvuru sınırı yüzde 43,93 oranında artacak.

    Tüketici hakem heyeti başvuru sınırı 2025

    1 Ocak 2025 itibarıyla tüketici hakem heyeti başvuru sınırı, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak belirlenen yüzde 43,93 oranında artırılarak 104 bin TL'den 149 bin TL'ye yükseltilecek. Heyet tarafından uygulanacak ceza miktarları da yüzde 43,93 oranında artırıldı.

    Tüketici hakem heyeti başvuru sınırı nedir?

    Tüketiciler, tüketici hakem heyetleri için açıklanan parasal sınırı dahilinde tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabiliyor. Örneğin 2025 yılı için 149 bin TL'ye kadarki ürün ve hizmetler için heyete başvurabileceksiniz. 149 bin TL'nin üzerindeki ürünler için heyetlere başvuru kabul edilmeyecek ve dava açılması gerekecek.

    Tüketici hakem heyetine başvurmak için e-Devlet'te "Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi" hizmetini kullanarak veya https://tuketicisikayeti.gtb.gov.tr web sayfasını kullanarak internet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

    6 ayda karar açıklanıyor

    Ticaret Bakanlığı kararına göre tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların en geç 6 ay içerisinde sonuçlanması gerekiyor gerekiyor. Belirli durumlarda karar süresi 3 ay uzatılabiliyor. Bu da başvurunuzun en geç 9 ay içerisinde karara bağlanmış olacağı anlamına geliyor. Bu süre her ne kadar uzun olsa da mahkeme sürecine göre çok daha kısa sürede karar alınmış oluyor.

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