Tüketici hakem heyetleri, 2023'te 3,9 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladı

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, 2023 yılında tüketici hakem heyetleri 707.814 adet başvuruda 3,9 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladı.

1995 yılında kurulan tüketici hakem heyetleri, 28 yılda yaklaşık 17 milyon uyuşmazlığı yargıya intikal etmeden karara bağladı. 2023'te toplam 727 bin 630 başvuru yapılırken bunlardan 707 bin 814'üne ilişkin karar verildi. Geçen yıl karara bağlanan başvuruların toplam değeri yaklaşık 3,9 milyon lira olarak açıklandı.

Başvuruların yüzde 66'sı e-Devlet'ten

2023 yılında yapılan başvuruların yüzde 66’sı (477 bin 327 başvuru) e-Devlet üzerinden internet ortamında yapıldı. Tüketiciler e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi’ne erişerek tüketici hakem heyetlerine kolaylıkla başvuru yapabiliyor. 2022’de e-Devlet üzerinden başvuru yapılma oranı yüzde 62 iken 2023’te bu oran yüzde 66’ya yükseldi.

e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi

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En çok ayakkabılar için başvuru yapıldı

2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında en çok başvuru yapılan ürün ve hizmet kategorisi ayakkabılar oldu. Toplam başvuruların yüzde 12,5’i (90 bin 918 başvuru) ayakkabılar hakkındaydı. Ardından yüzde 5,29 (38 bin 521) ile cep telefonları ve yüzde 5,26 (38 bin 252) ile kredi kartı üyelik ücretleri başvuruları izledi.

Toplam başvuruların yüzde 4,55’ini (33 bin 93) kıyafet, yüzde 4,35’ini (31 bin 629) internet abonelikleri, yüzde 3,98’ini (28 bin 952) mobilya ve yüzde 2,61’ini (18 bin 991) GSM aboneliği başvuruları takip etti.

Sektörel bazda bakıldığında ise yüzde 58,59 (426 bin 347) ile en çok perakende ticaret sektörüne ilişkin başvuru yapıldı. Bunu yüzde 10,69 ile abonelik hizmetleri sektörü (33 bin 780) ve yüzde 10,31 ile finansal hizmetler sektörü (75 bin 22) başvuruları izledi.

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Tüketici hakem heyetlerine 2023'te 727 bin başvuru yapıldı