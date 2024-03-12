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    Tüketici Hakem Heyetine başvurular kolaylaşacak

    Tüketici Hakem Heyetine internet üzerinden başvuruda kullanılan Tüketici Bilgi Sistemi'nin arayüzü yenileniyor. Yeni arayüz kullanıcı dostu ve mobil cihazlarla uyumlu olacak.
    Tüketici Hakem Heyetine başvurular kolaylaşacak Tam Boyutta Gör
    Tüketiciler satın aldıkları ürün ve hizmetlerle ilgili şikayetlerini internet üzerinden Tüketici Hakem Heyetlerine iletebiliyor. Tüketici Hakem Heyetine online başvuru için Ticaret Bakanlığı’nın Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) kullanılıyor. TÜBİS’in arayüzünün yenileneceği açıklandı.

    Tüketici Bilgi Sistemi’nin mevcut arayüzü karmaşık yapıya sahip. Yeni arayüz kullanıcı dostu ve mobil cihazlarla uyumlu olacak. Arayüzden kaynaklı olarak eksik bilgi nedeniyle reddedilen dosyaların önüne geçilecek.

    Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    “Halihazırda kullanılan TÜBİS, 2017 yılından itibaren tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerinde kullanılmakta olup sistemin çalışmasında ortaya çıkan teknik aksaklıklar Bakanlığımızca ivedilikle giderilmekte ve sistemin kesintisiz çalışması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte TÜBİS'in daha kullanışlı ve etkin çalışması amacıyla sistemin revizyonu çalışması Bakanlığımızca başlatılmış olup devreye alınacak yeni sistemin kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olması ve mobil cihazlarda kolay bir kullanıma olanak sağlaması planlanmaktadır."

    Tüketici Hakem Heyetine başvuru için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

    https://tuketicisikayeti.gtb.gov.tr

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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