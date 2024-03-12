Tam Boyutta Gör Tüketiciler satın aldıkları ürün ve hizmetlerle ilgili şikayetlerini internet üzerinden Tüketici Hakem Heyetlerine iletebiliyor. Tüketici Hakem Heyetine online başvuru için Ticaret Bakanlığı’nın Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) kullanılıyor. TÜBİS’in arayüzünün yenileneceği açıklandı.

Tüketici Bilgi Sistemi’nin mevcut arayüzü karmaşık yapıya sahip. Yeni arayüz kullanıcı dostu ve mobil cihazlarla uyumlu olacak. Arayüzden kaynaklı olarak eksik bilgi nedeniyle reddedilen dosyaların önüne geçilecek.

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Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Halihazırda kullanılan TÜBİS, 2017 yılından itibaren tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerinde kullanılmakta olup sistemin çalışmasında ortaya çıkan teknik aksaklıklar Bakanlığımızca ivedilikle giderilmekte ve sistemin kesintisiz çalışması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte TÜBİS'in daha kullanışlı ve etkin çalışması amacıyla sistemin revizyonu çalışması Bakanlığımızca başlatılmış olup devreye alınacak yeni sistemin kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olması ve mobil cihazlarda kolay bir kullanıma olanak sağlaması planlanmaktadır."

Tüketici Hakem Heyetine başvuru için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

https://tuketicisikayeti.gtb.gov.tr

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Tüketici Hakem Heyetine başvurular kolaylaşacak