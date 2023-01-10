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    Tüketici hakem heyetlerine 2022'de 635 bin başvuru yapıldı

    2022 yılında tüketici hakem heyetlerine 635 bin başvuru yapılırken bu başvuruların yüzde 50'sinde tüketiciler haklı bulundu. En çok ayakkabılar için başvuru yapıldı.
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    Tüketici hakem heyetlerine 2022'de 635 bin başvuru yapıldı Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2022 yılında tüketici hakem heyetlerine 635 bin 363 başvuru yapıldı. Başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 1,5 milyar TL oldu. Başvurulardan 601 bin 961’i sonuçlanırken, uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 50’sinde tüketiciler haklı bulundu.

    Vatandaşlar satın aldıkları ürün ve hizmetler hakkında yaşadıkları problemlerde yargı süreciyle uğraşmadan tüketici hakem heyetlerine başvuru yaparak sonuca ulaşabiliyor. e-Devlet üzerinden kolay bir şekilde online başvuru yapılabiliyor. 2022’de yapılan başvuruların yüzde 62’si (390 bin 673 başvuru) e-Devlet üzerinden yapıldı. Siz de e-Devlet’te “Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi” hizmetini kullanarak başvuru yapabilirsiniz.

    En çok ayakkabılar için başvuru yapıldı

    2022 yılında yapılan tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurularda en çok ayakkabılar hakkında şikayette bulunuldu. Toplam başvuruların yüzde 11,2’si (71 bin 33 başvuru) ayakkabılara ilişkin olurken bunu yüzde 6,6 ile internet abonelikleri ve yüzde 5,5 ile cep telefonu şikayetleri takip etti. Ardından yüzde 5,2 ile kredi kartı aidatı, yüzde 4,1 ile kıyafet, yüzde 3,2 ile mobilya ve yüzde 2,9 ile GSM aboneliği izledi.

    Telefonlar parasal sınıra takıldı

    Telefon hakkındaki başvuruların yüzde 5,5’te kalmasında başvuru için parasal sınırın etkisi oldu. Tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilmek için parasal sınır Ekim ayına kadar 15 bin 430 lira olarak uygulanıyordu. Bu sınır Ekim ayında 30 bin liraya yükseldi. 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla ise 66 bin TL olarak uygulanmaya başladı. 66 bin TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklarda vatandaşların tüketici hakem heyetleri yerine tüketici mahkemesine başvurması gerekiyor. Sınırın 66 bin TL'ye yükseltilmesi sayesinde artık amiral gemisi seviyesindeki telefonlar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilecek.

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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