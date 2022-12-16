Tüketici hakem heyetine başvuru sınırı yükseltildi

Tam Boyutta Gör Tüketici hakem heyetlerine başvuruda parasal sınırlar, yüzde 122,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranıışığında artırıldı. 30 bin TL olan başvuru sınırı 66 bin TL'ye yükseldi. 1 Ocak 2023'ten itibaren 66 bin TL'nin altındaki ürünler için il veya ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilecek. 66 bin TL'nin üzerindeki ürünler için tüketici mahkemesine başvurmak gerekecek.

Bir senede yüzde 327 artış

Tüketici hakem heyetine başvuru sınırı, 1 Ekim 2022 tarihinde 15 bin 430 TL'den 30 bin TL'ye yükseltilmişti. 1 Ocak 2023 itibarıyla 66 bin TL olarak uygulanacak. Böylece tüketici hakem heyetine başvuru sınırı önümüzdeki Ocak ayında, 2022 Ocak'a göre yüzde 327 oranında artmış olacak.

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66 bin TL altındaki tüketici uyuşmazlıklarında, il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacak. Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Ticaret Bakanlığınca belirlenecek. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilecek.

İl tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkili olacak. Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde Ticaret Bakanlığınca o ilçe için belirlenen tüketici hakem heyeti yetkili sayılacak.

Cezalar yüzde 122,93 oranında arttı

Ayrıca tüketicinin korunması için üreticilere ve satıcılara uygulanacak idari para cezaları da yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. 2023'te cezalar yüzde 122,93 oranında zamlanacak.

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Tüketici hakem heyeti başvuru sınırı ne kadar? 2023