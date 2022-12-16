Tüketici hakem heyetine başvuru sınırı yükseltildi

Bir senede yüzde 327 artış
Tüketici hakem heyetine başvuru sınırı, 1 Ekim 2022 tarihinde 15 bin 430 TL'den 30 bin TL'ye yükseltilmişti. 1 Ocak 2023 itibarıyla 66 bin TL olarak uygulanacak. Böylece tüketici hakem heyetine başvuru sınırı önümüzdeki Ocak ayında, 2022 Ocak'a göre yüzde 327 oranında artmış olacak.
66 bin TL altındaki tüketici uyuşmazlıklarında, il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacak. Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Ticaret Bakanlığınca belirlenecek. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilecek.
İl tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkili olacak. Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde Ticaret Bakanlığınca o ilçe için belirlenen tüketici hakem heyeti yetkili sayılacak.
Cezalar yüzde 122,93 oranında arttı
Ayrıca tüketicinin korunması için üreticilere ve satıcılara uygulanacak idari para cezaları da yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. 2023'te cezalar yüzde 122,93 oranında zamlanacak.Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221216-6.htm https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221216-7.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...