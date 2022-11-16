Tüketici ÖTV düzenlemesini beklerken sıfır otomobil fiyatları artmaya devam ediyor

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Türkiye'de sıfır otomobil fiyatları cep yakıyor. Tüketici, üzerinde çalışıldığı açıklanan ÖTV matrah düzenlemesinebel bağlayarak beklemeye geçti. Ancak henüz detayları belli olmayan güncellemenin ne zaman yürürlüğe konacağı da net değil.

Belirsizliğin devam ettiği bu süreçte sıfır otomobil fiyatları artmaya devam ediyor. Artan parça fiyatları ve döviz kurunun etkisiyle markalar birbiri ardına zam yaptı. Hatta bazı markalarda iki kez üst üste zam yapılması nedeniyle sadece son 15 günde yüzde 10'a varan fiyat artışları yaşandı.

Zamlar ÖTV matrah düzenlemesini gölgede bırakabilir

Marka temsilcilerinden aldığımız duyumlara göre parça fiyatlarındaki artış devam edecek gibi görünüyor. Hâl böyle olunca fiyatlarda birbiri ardına zam görmemiz mümkün. Yukarıda da belirttiğimiz gibi tüketici ÖTV düzenlemesini bekliyor ancak bu düzenlemenin 2023'ten önce yürürlüğe girmeme ihtimali değerlendirildiğinde o döneme kadar gelecek zamlar matrah artırımını gölgede bırakacak gibi görünüyor.

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En ucuz Fiat Egea'nın fiyatı 400 bin TL'nin üzerine çıktı

Türkiye'de en çok satılan otomobil modellerinden örnek vermek gerekirse, Fiat Egea Sedan'ın başlangıç fiyatı Kasım ayı içerisinde önce 395.900 TL'ye, daha sonra 402.900 TL'ye yükseldi. Egea ailesinde son iki hafta içerisindeki zam oranı yüzde 3,3 ila 10 arasında değişiyor.

Renault ve Dacia da Kasım ayının ilk yarısında iki defa fiyatlara zam yaptı. Zam oranı Clio'da yüzde 4 civarında karşımıza çıkarken Taliant modelinde yüzde 11'e yaklaştı. Aynı şekilde Dacia Duster fiyatlarında da yüzde 7'den fazla zam yapıldı. Opel ve Citroen'de ise şu anda fiyatlar güncelleniyor.

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Tüketici ÖTV düzenlemesi beklerken otomobil fiyatları zamlanıyor