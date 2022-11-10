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    Otomobillere ÖTV indirimi gelecek mi? Bakan Nebati'den son dakika açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobillere ÖTV indirimi çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Otomobillere ÖTV indirimi gelecek mi?                      

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    Otomobillere ÖTV indirimi gelecek mi? Bakan Nebati'den açıklama Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz günlerde yayınlanan çeşitli haberlerde, AK Parti'nin otomobiller için ÖTV indirimi ve ÖTV matrah güncellemesi üzerinde çalıştığı iddia edildi. Bu haberlerin ardından ikinci el piyasası durma noktasına geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobillere ÖTV indirimi hakkında açıklama yaptı.

    Otomobillere ÖTV indirimi gelecek mi?

    Otomobillerin ÖTV oranında herhangi bir değişiklik olmayacak ancak ÖTV matrahı güncellenecek. Bu sayede alt matraha düşen otomobillerde yüzde 10-20 oranında ÖTV indirimi yapılmış olacak. Matrah düzenlemesinden etkilenmeyen modellerin fiyatında değişiklik olmayacak.

    Konuyla ilgili olarak Bakan Nebati, “ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz” dedi.

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