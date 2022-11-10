Otomobillere ÖTV indirimi gelecek mi? Bakan Nebati'den son dakika açıklaması

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan çeşitli haberlerde, AK Parti'nin otomobiller için ÖTV indirimi ve ÖTV matrah güncellemesi üzerinde çalıştığı iddia edildi. Bu haberlerin ardından ikinci el piyasası durma noktasına geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobillere ÖTV indirimi hakkında açıklama yaptı.

Otomobiller için ÖTV matrah güncellemesi gündemde 1 gün önce eklendi

Otomobillere ÖTV indirimi gelecek mi?

Otomobillerin ÖTV oranında herhangi bir değişiklik olmayacak ancak ÖTV matrahı güncellenecek. Bu sayede alt matraha düşen otomobillerde yüzde 10-20 oranında ÖTV indirimi yapılmış olacak. Matrah düzenlemesinden etkilenmeyen modellerin fiyatında değişiklik olmayacak.

Konuyla ilgili olarak Bakan Nebati, “ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Otomobillere ÖTV indirimi gelecek mi? Bakan Nebati'den açıklama