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    Türkiye'de en çok satılan otomobillerin 1 yıllık fiyat değişimi

    2023 yılında Türkiye'de en çok satılan 6 ekonomik modelin son bir yıldaki fiyat değişimini sizler için derledik. Peki en çok artış hangi otomobilde yaşandı? İşte detaylar:

    Türkiye'de en çok satılan otomobillere baktığımızda ilk sıraları genelde Türkiye'de yerli olarak üretilen ekonomik modeller oluşturuyor. Peki bu ekonomik modellerde son bir yılda ne kadar fiyat değişimi oldu? Gelin hep birlikte değişime göz atalım.

    2023 yılında en çok satılan ilk 6 otomobil sırasıyla Egea Sedan, Clio, Egea Cross, Megane Sedan, Corolla ve Duster olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu modelleri donanım seviyesi olarak birebir karşılaştırdığımızda 1 yıllık fiyat değişim oranının en düşük %66 olduğunu görmekteyiz. Söz konusu altı modelin ortalaması alındığında 1 yıllık değişim ortalama yüzde 89,6 oluyor.

    Türkiye'de en çok satılan otomobillerin 1 yıllık fiyat değişimi
    Egea Sedan'ın giriş seviyesindeki 1.4 Fire 95 hp Easy Manuel versiyonu geçtiğimiz yılın ocak ayında 376.900 TL liste fiyatına sahipti. 2024 model yılına geçişle birlikte bu fiyat 834.900 TL seviyesine kadar yükseldi. Bu da aynı donanım seviyesinin fiyatının 1 yılda yüzde 121 oranında arttığını gösteriyor.

    Clio ise aradan geçen 1 yıllık süreçte makyajlandı ve donanım seviyelerinde yeniden yapılandırmaya gidildi. Bu modelin karşılaştırmasında aynı motor ve şanzıman olmasına özen göstererek Touch ve Evolution donanım seviyelerinin fiyatlarını karşılaştırdık.

    En çok satılan otomobillerin 1 yıllık fiyat değişimi💸
    Model Donanım 2023 Ocak 2024 Ocak Değişim
    Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel vs 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel 376.900 TL 834.900 TL %121
    Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg vs evolution 1.0 TCe x-tronic 90 bg 526.000 TL 1.001.900 TL %90
    Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street Manuel vs 1.4 Fire 95 HP Street Manuel 438.900 TL 917.900 TL %109
    Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 bg vs Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 692.000 TL 1.154.000 TL %66
    Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S vs 1.5 Vision Multidrive S  670.300 TL 1.219.500 TL %82
    Dacia Duster Essential TCe 90 bg vs Essential TCe 90 bg 532.900 TL 906.000 TL %70
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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