Türkiye'de en çok satılan otomobillerin 1 yıllık fiyat değişimi

Türkiye'de en çok satılan otomobillere baktığımızda ilk sıraları genelde Türkiye'de yerli olarak üretilen ekonomik modeller oluşturuyor. Peki bu ekonomik modellerde son bir yılda ne kadar fiyat değişimi oldu? Gelin hep birlikte değişime göz atalım.

2023 yılında en çok satılan ilk 6 otomobil sırasıyla Egea Sedan, Clio, Egea Cross, Megane Sedan, Corolla ve Duster olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu modelleri donanım seviyesi olarak birebir karşılaştırdığımızda 1 yıllık fiyat değişim oranının en düşük %66 olduğunu görmekteyiz. Söz konusu altı modelin ortalaması alındığında 1 yıllık değişim ortalama yüzde 89,6 oluyor.

Egea Sedan'ın giriş seviyesindeki 1.4 Fire 95 hp Easy Manuel versiyonu geçtiğimiz yılın ocak ayında 376.900 TL liste fiyatına sahipti. 2024 model yılına geçişle birlikte bu fiyat 834.900 TL seviyesine kadar yükseldi. Bu da aynı donanım seviyesinin fiyatının 1 yılda yüzde 121 oranında arttığını gösteriyor.

2023 yılında Türkiye'de en çok satılan otomobiller! 1 hf. önce eklendi

Clio ise aradan geçen 1 yıllık süreçte makyajlandı ve donanım seviyelerinde yeniden yapılandırmaya gidildi. Bu modelin karşılaştırmasında aynı motor ve şanzıman olmasına özen göstererek Touch ve Evolution donanım seviyelerinin fiyatlarını karşılaştırdık.

En çok satılan otomobillerin 1 yıllık fiyat değişimi💸 Model Donanım 2023 Ocak 2024 Ocak Değişim Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel vs 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel 376.900 TL 834.900 TL %121 Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg vs evolution 1.0 TCe x-tronic 90 bg 526.000 TL 1.001.900 TL %90 Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street Manuel vs 1.4 Fire 95 HP Street Manuel 438.900 TL 917.900 TL %109 Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 bg vs Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 692.000 TL 1.154.000 TL %66 Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S vs 1.5 Vision Multidrive S 670.300 TL 1.219.500 TL %82 Dacia Duster Essential TCe 90 bg vs Essential TCe 90 bg 532.900 TL 906.000 TL %70

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Türkiye'de en çok satılan otomobillerin 1 yıllık fiyat değişimi