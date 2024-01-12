Türkiye'de en çok satılan otomobillerin 1 yıllık fiyat değişimi

Türkiye'de en çok satılan otomobillere baktığımızda ilk sıraları genelde Türkiye'de yerli olarak üretilen ekonomik modeller oluşturuyor. Peki bu ekonomik modellerde son bir yılda ne kadar fiyat değişimi oldu? Gelin hep birlikte değişime göz atalım.
2023 yılında en çok satılan ilk 6 otomobil sırasıyla Egea Sedan, Clio, Egea Cross, Megane Sedan, Corolla ve Duster olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu modelleri donanım seviyesi olarak birebir karşılaştırdığımızda 1 yıllık fiyat değişim oranının en düşük %66 olduğunu görmekteyiz. Söz konusu altı modelin ortalaması alındığında 1 yıllık değişim ortalama yüzde 89,6 oluyor.
Clio ise aradan geçen 1 yıllık süreçte makyajlandı ve donanım seviyelerinde yeniden yapılandırmaya gidildi. Bu modelin karşılaştırmasında aynı motor ve şanzıman olmasına özen göstererek Touch ve Evolution donanım seviyelerinin fiyatlarını karşılaştırdık.
|Model
|Donanım
|2023 Ocak
|2024 Ocak
|Değişim
|Fiat Egea Sedan
|1.4 Fire 95 HP Easy Manuel vs 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel
|376.900 TL
|834.900 TL
|%121
|Renault Clio
|Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg vs evolution 1.0 TCe x-tronic 90 bg
|526.000 TL
|1.001.900 TL
|%90
|Fiat Egea Cross
|1.4 Fire 95 HP Street Manuel vs 1.4 Fire 95 HP Street Manuel
|438.900 TL
|917.900 TL
|%109
|Megane Sedan
|Joy 1.3 TCe EDC 140 bg vs Joy 1.3 TCe EDC 140 bg
|692.000 TL
|1.154.000 TL
|%66
|Toyota Corolla
|1.5 Vision Multidrive S vs 1.5 Vision Multidrive S
|670.300 TL
|1.219.500 TL
|%82
|Dacia Duster
|Essential TCe 90 bg vs Essential TCe 90 bg
|532.900 TL
|906.000 TL
|%70
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