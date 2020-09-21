Tüketiciler en çok cep telefonlarından şikayetçi

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2020’nin ilk 8 ayını kapsayan verilere göre Türkiye’de tüketici hakem heyetlerine 375 bin 739 başvuru yapıldı. Bunlardan 311 bin 873’ü incelenerek karara bağlandı. Kararların yaklaşık yüzde 60’u tüketici lehine sonuçlandı.

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Tüketicilerin hakem heyetlerine en çok şikayette bulunduğu ürün, cep telefonları oldu. Cep telefonlarıyla ilgili olarak 33 bin 427 adet şikayet yapıldı. Bunu sırasıyla 25 bin 882 ile ayakkabı, 19 bin 507 ile kredi kartı üyelik ücreti, 18 bin 707 ile internet aboneliği, 14 bin 344 ile kredi tahsis ücreti ve 12 bin 453 ile de GSM aboneliği konularına ilişkin uyuşmazlık başvuruları izledi.

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Tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Geçen sene aynı dönemde e-Devlet üzerinden 83 bin 598 başvuru yapılmışken bu sene 188 bin 215 başvuru yapıldı. Bu seneki başvuruların yarısı e-Devlet’ten yapılmış oldu. Siz de aşağıdaki bağlantıyı kullanarak tüketici hakem heyetlerine başvurabilir ve hakkınızı arayabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tuketici-en-cok-cep-telefonu-ve-ayakkabidan-sikayetci-oldu/1980061

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