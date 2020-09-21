Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tüketiciler en çok cep telefonlarından şikayetçi

    2020'nin ilk 8 ayında tüketici hakem heyetine yapılan başvuru sayısı ve başvuru kategorileri belli oldu. En çok başvuru yapılan ürün, cep telefonu oldu.
    32 dk.
    330
    45
    2
    Cep Telefonu Diğer
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Tüketiciler en çok cep telefonlarından şikayetçi
    Tam Boyutta Gör

    2020’nin ilk 8 ayını kapsayan verilere göre Türkiye’de tüketici hakem heyetlerine 375 bin 739 başvuru yapıldı. Bunlardan 311 bin 873’ü incelenerek karara bağlandı. Kararların yaklaşık yüzde 60’u tüketici lehine sonuçlandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2019'da tüketici hakem heyetlerine 500 binin üzerinde başvuru yapıldı

    Tüketicilerin hakem heyetlerine en çok şikayette bulunduğu ürün, cep telefonları oldu. Cep telefonlarıyla ilgili olarak 33 bin 427 adet şikayet yapıldı. Bunu sırasıyla 25 bin 882 ile ayakkabı, 19 bin 507 ile kredi kartı üyelik ücreti, 18 bin 707 ile internet aboneliği, 14 bin 344 ile kredi tahsis ücreti ve 12 bin 453 ile de GSM aboneliği konularına ilişkin uyuşmazlık başvuruları izledi.

    Ayrıca Bkz. "Oto ekspertiz girişlerinde son 15 günde yüzde 20 artış yaşandı"

    Tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Geçen sene aynı dönemde e-Devlet üzerinden 83 bin 598 başvuru yapılmışken bu sene 188 bin 215 başvuru yapıldı. Bu seneki başvuruların yarısı e-Devlet’ten yapılmış oldu. Siz de aşağıdaki bağlantıyı kullanarak tüketici hakem heyetlerine başvurabilir ve hakkınızı arayabilirsiniz.

    https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tuketici-en-cok-cep-telefonu-ve-ayakkabidan-sikayetci-oldu/1980061 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sawasson (Osman Tamburacı) 18 dk.
    E-devletten başvurulduğunu bilmiyordum, güzel paylaşım güzel haber 👏🏻👏🏻
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    danlabilic (Danla Bilic) 30 dk.
    yoo vergilerden
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 32 dk. GÖRÜNTÜLENEN Tüketiciler en çok cep telefonlarından şikayetçi Sonraki Phil Spencer, "Yeni Bethesda oyunları PlayStation'a gelecek mi?" sorusunu yanıtladı 1 sa. Cardata: "2. el araç fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 85 arttı" 2 sa. Samsung kendi 3D ToF sensörünü geliştiriyor 2 sa. RTX 3090 Blender testleri paylaşıldı, RTX 3080’den %19.7 ileride 3 sa. Oto ekspertiz girişlerinde son 15 günde yüzde 20 artış yaşandı 4 sa. Nvidia SLI sürücü profili geliştirmeyi bırakıyor 4 sa. Microsoft, Bethesda’yı satın aldı! Eski ve yeni tüm oyunlar Game Pass’e gelecek 4 sa. Fidye yazılımı saldırısı ölüme yol açtı 5 sa. Zoom uygulamasına özel Logitech MX Anywhere 3 fare 5 sa. Bankada uzaktan işlem dönemi başlıyor, ıslak imzalar tarihe karışıyor 6 sa. Windows sunucularda kritik açık 6 sa. Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi'nin son önizleme sürümü yayınlandı 7 sa. e-Devlet'te 'Araçlarım' hizmetine yeni eklentiler geliyor: Araç muayene randevusu, HGS bakiye yükleme 7 sa. DonanımHaber Android uygulaması AppGallery'e eklendi 7 sa. LG Velvet Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri 8 sa. İranlı siber saldırganlar 2 aşamalı onay kodlarına göz dikti 8 sa. Marvel'ın yeni dizisi WandaVision'dan 'enteresan' kısa fragman 8 sa. AMD Ryzen 9 5900X ile ilgili ilk bilgiler 9 sa. The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate modu yayınlandı 9 sa. TikTok global operasyonları Oracle ve Walmart tarafından satın alındı; Trump çok memnun Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sony, PS5 Ön Sipariş Kaosu için Özür Diledi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Cyberpunk 2077 PC Sistem Gereksinimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    - EVLİ PS KULLANICILARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
    DH Forum
    Yerli otomobil fabrikasında son durum
    DonanımHaber
    MIUI 13'ün ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Android 11 ile gelen 11 yeni özellik
    DonanımHaber
    Crysis Remastered’ın “Crysis açar mı? ” grafik ayarı, 4K’da RT...
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız