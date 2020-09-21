Oto ekspertiz girişlerinde son 15 günde yüzde 20 artış yaşandı

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Pilot Garage Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü Cihan Emre, 1 Eylül 2020'den itibaren yürürlüğe giren ikinci el oto alım satımı yönetmeliği sonrası görüşlerini paylaştı.

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Emre, "1 Eylül sonrası ekspertiz girişlerinde, geçtiğimiz Ağustos ayına göre yüzde 20 artış olduğunu gözlemledik. 160 şubemize 15 günde 20 bin adet araç girişi oldu. İkinci el oto fiyatlarında artış olmasına rağmen, araç satın alma iştahındaki artış devam ediyor. Şimdilik ÖTV'deki artışın oto ekspertiz sektörünü etkilemediğini söyleyebiliriz" yorumunda bulundu.

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ÖTV matrahındaki düzenleme sonrasında ikinci el oto fiyatlarında 15 gün gibi kısa sürede yüzde 7 ila 10 arasında artış yaşandığını söyleyen Emre, İkinci el otoya olan talebe karşın fiyatların sürekli yükselmesinin uzun vadede tüketici için zorlu bir sürece dönüştüğünü dile getirdi. Sektörün sağlıklı büyümesi için fiyatların dengeye oturması gerektiğini belirten Cihan Emre şunları söyledi:

"Araç fiyatlarında sürekli bir artış olması bir süre sonra tüketicinin araç satın alma kararından vazgeçmesine sebep olacaktır, yılın son çeyreğinin hareketli olması tamamen fiyatlardaki dengelenmeye bağlı. Aksi durumda bu belirsizlik ve istikrarsızlık tüm otomotiv sektörünün büyümesini olumsuz yönde etkileyecektir."

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