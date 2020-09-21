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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oto ekspertiz girişlerinde son 15 günde yüzde 20 artış yaşandı

    Pilot Garage Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü Cihan Emre, 1 Eylül 2020'den itibaren yürürlüğe giren ikinci el oto alım satımı yönetmeliği sonrası görüşlerini paylaştı.
    3 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Oto ekspertiz girişlerinde son 15 günde yüzde 20 artış yaşandı
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    Pilot Garage Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü Cihan Emre, 1 Eylül 2020'den itibaren yürürlüğe giren ikinci el oto alım satımı yönetmeliği sonrası görüşlerini paylaştı.

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    Emre, "1 Eylül sonrası ekspertiz girişlerinde, geçtiğimiz Ağustos ayına göre yüzde 20 artış olduğunu gözlemledik. 160 şubemize 15 günde 20 bin adet araç girişi oldu. İkinci el oto fiyatlarında artış olmasına rağmen, araç satın alma iştahındaki artış devam ediyor. Şimdilik ÖTV'deki artışın oto ekspertiz sektörünü etkilemediğini söyleyebiliriz" yorumunda bulundu.

    Ayrıca Bkz. "e-Devlet'te 'Araçlarım' hizmetine yeni eklentiler geliyor: Araç muayene randevusu, HGS bakiye yükleme"

    ÖTV matrahındaki düzenleme sonrasında ikinci el oto fiyatlarında 15 gün gibi kısa sürede yüzde 7 ila 10 arasında artış yaşandığını söyleyen Emre, İkinci el otoya olan talebe karşın fiyatların sürekli yükselmesinin uzun vadede tüketici için zorlu bir sürece dönüştüğünü dile getirdi. Sektörün sağlıklı büyümesi için fiyatların dengeye oturması gerektiğini belirten Cihan Emre şunları söyledi:

    "Araç fiyatlarında sürekli bir artış olması bir süre sonra tüketicinin araç satın alma kararından vazgeçmesine sebep olacaktır, yılın son çeyreğinin hareketli olması tamamen fiyatlardaki dengelenmeye bağlı. Aksi durumda bu belirsizlik ve istikrarsızlık tüm otomotiv sektörünün büyümesini olumsuz yönde etkileyecektir."



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hearthland (Ali Ali) 3 sa. en beğenilen Ankaratıplı
    Bugüne kadar ne zaman fiyatlar düştü ki?
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    mahmut_emmi 2 sa.
    pandemiden dolayı kimse işine toplu taşıma ile gitmek istemiyor. araç alımındaki artışın bir nedeni de bu. pandemi tamamen dünya üzerinde kontrol altına alınınca, ikinci el fiyatları dengeye gelir.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 3 sa.
    krediden dolayı lıyorlar da yarın bir gün fiyatlar düşünce ne yapacaklar şimdiden alanlar
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    hearthland (Ali Ali) 3 sa. Ankaratıplı
    Bugüne kadar ne zaman fiyatlar düştü ki?
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    nuksws_99 (dasasd ) 2 sa. Ankaratıplı
    Şubat ayında da böyle diyordunuz gördük, en kötü araba 30bin arttı
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 sa. Ankaratıplı
    Fiyatlar hiç bir zaman düşmez de, kredi ödeme zamanları gelince ne yapacaklar diye sormak gerekli. Yani benim gördüğüm ciddi çok işsiz kalan oldu, çok kredi çeken oldu. Bunların hepsinin ödemeleri var.
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