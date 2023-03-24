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    İddia: Tüm Galaxy telefonlar aynı tasarım dilini kullanabilir

    Teknoloji devi Samsung, Galaxy A'dan S ve Z amiral gemisine kadar tüm Galaxy telefonlarda benzer tasarım dilini kullanabilir. Peki bu ne anlama geliyor? İşte detaylar
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    Tüm Galaxy telefonlar aynı tasarım dilini kullanabilir Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında yaşanan rekabet her geçen gün artıyor. Bu bağlamda üreticilerin özellikle tasarım konusunda farklı kararlara imza attığını görüyoruz. Şimdi de bu isimler arasından Samsung, 2023 yılında piyasaya sürülecek Galaxy telefonlarda ortak bir tasarım diline yer verebilir.

    Tüm Galaxy telefonlar aynı tasarım dilini kullanabilir

    Bugün tanınan bir sızıntı kaynağı, Samsung'un Vietnam'da düzenlenen Galaxy A serisi basın açıklamasında ''Galaxy A'dan Z amiral gemisine kadar tüm 2023 Galaxy serisinin aynı tasarım dilini paylaşacağını doğruladığını'' belirtti. Bu açıklama bizlere gelecek nesil Galaxy akıllı telefonların birbirleri ile benzer tasarımlarda karşımıza çıkacağını gösteriyor.

    Öte yandan Samsung'un Galaxy Z serisi katlanabilir cihazlarda yola nasıl devam edeceği hala belirsiz. Bu nedenle genel bir tasarımdan ziyade cihazların form faktöründe değişimler görebiliriz. Yani Galaxy F, A, M, S ve Z serisi modelleri, temel olarak ön ve arkada düz bir tasarıma sahipken, kavisli köşeler ile karşımıza çıkabilir. Ancak bunu öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Tüm Galaxy telefonlar aynı tasarım dilini kullanabilir Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere günümüzde Huawei, Xiaomi ve Apple dahil olmak üzere birçok üretici, kendi cihazlarında bir imza niteliğinde tasarımlara yer veriyor. Bu nedenle Samsung'dan gelen haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Ancak bütçe ile amiral gemisi telefonların benzer görünmesi, Samsung'un pazar rekabetine etkide bulunabilir. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 4 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 5 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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