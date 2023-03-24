İddia: Tüm Galaxy telefonlar aynı tasarım dilini kullanabilir

Tüm Galaxy telefonlar aynı tasarım dilini kullanabilir
Bugün tanınan bir sızıntı kaynağı, Samsung'un Vietnam'da düzenlenen Galaxy A serisi basın açıklamasında ''Galaxy A'dan Z amiral gemisine kadar tüm 2023 Galaxy serisinin aynı tasarım dilini paylaşacağını doğruladığını'' belirtti. Bu açıklama bizlere gelecek nesil Galaxy akıllı telefonların birbirleri ile benzer tasarımlarda karşımıza çıkacağını gösteriyor.
Öte yandan Samsung'un Galaxy Z serisi katlanabilir cihazlarda yola nasıl devam edeceği hala belirsiz. Bu nedenle genel bir tasarımdan ziyade cihazların form faktöründe değişimler görebiliriz. Yani Galaxy F, A, M, S ve Z serisi modelleri, temel olarak ön ve arkada düz bir tasarıma sahipken, kavisli köşeler ile karşımıza çıkabilir. Ancak bunu öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)