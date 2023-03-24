İddia: Tüm Galaxy telefonlar aynı tasarım dilini kullanabilir

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında yaşanan rekabet her geçen gün artıyor. Bu bağlamda üreticilerin özellikle tasarım konusunda farklı kararlara imza attığını görüyoruz. Şimdi de bu isimler arasından Samsung, 2023 yılında piyasaya sürülecek Galaxy telefonlarda ortak bir tasarım diline yer verebilir.

Tüm Galaxy telefonlar aynı tasarım dilini kullanabilir

Bugün tanınan bir sızıntı kaynağı, Samsung'un Vietnam'da düzenlenen Galaxy A serisi basın açıklamasında ''Galaxy A'dan Z amiral gemisine kadar tüm 2023 Galaxy serisinin aynı tasarım dilini paylaşacağını doğruladığını'' belirtti. Bu açıklama bizlere gelecek nesil Galaxy akıllı telefonların birbirleri ile benzer tasarımlarda karşımıza çıkacağını gösteriyor.

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Öte yandan Samsung'un Galaxy Z serisi katlanabilir cihazlarda yola nasıl devam edeceği hala belirsiz. Bu nedenle genel bir tasarımdan ziyade cihazların form faktöründe değişimler görebiliriz. Yani Galaxy F, A, M, S ve Z serisi modelleri, temel olarak ön ve arkada düz bir tasarıma sahipken, kavisli köşeler ile karşımıza çıkabilir. Ancak bunu öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere günümüzde Huawei, Xiaomi ve Apple dahil olmak üzere birçok üretici, kendi cihazlarında bir imza niteliğinde tasarımlara yer veriyor. Bu nedenle Samsung'dan gelen haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Ancak bütçe ile amiral gemisi telefonların benzer görünmesi, Samsung'un pazar rekabetine etkide bulunabilir. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.

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Tüm Galaxy telefonlar aynı tasarım dilini kullanabilir