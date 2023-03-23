Samsung Galaxy M54 tanıtıldı: Galaxy A54'den daha güçlü!

- 6.7 inç 120Hz ekran, 108MP kamera, Exynos 1380 işlemci, 6000mAh batarya
- Samsung Galaxy M54 özellikleri
- Yorumlar
6.7 inç 120Hz ekran, 108MP kamera, Exynos 1380 işlemci, 6000mAh batarya
Galaxy M54, 6.7 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen Super AMOLED ekrana sahip. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor ancak çerçeve ve arka plastik. Telefonun ön tarafında 32 MP selfie kamerası var. Arkada 108MP birincil OIS kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kameradan oluşan kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Telefon hem ön hem de arka kamerası 4K 30fps videolar kaydedebiliyor.
Exynos 1380 işlemcili Galaxy M54, 8GB RAM 256GB depolama ve isteğe bağlı nano SIM kart veya hafıza kartı için kullanılabilen microSD kart yuvasına sahip. Telefon, GPS, sub-6GHz 5G, LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC bağlantılarını destekliyor. Android 13 tabanlı One UI 5.1 yazılımıyla gelen telefon, yanda parmak izi okuyucuya sahip ancak IP67 sertifikası ve stereo hoparlöre sahip değil.
Samsung Galaxy M54 akıllı telefon, gümüş ve lacivert renk seçenekleriyle satışa sunulacak ancak fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı.
Samsung Galaxy M54 özellikleri
- İşlemci: Exynos 1380
- Ekran: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, Super AMOLEDPlus
- Arka kamera: 108MP (f/1.8) + 8MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4), OIS, 10x dijital zoom
- Ön kamera: 32MP (f/2.2), OIS yok
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 256GB (microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir)
- Batarya: 6000 mAh
- Bağlantılar: USB-C, 802.11ax (2.4+5GHz), Bluetooth 5.3, NFC
- Yazılım: Android 13, One UI 5.1
- Boyut ve ağırlık: 164.9 x 77.3 x 8.4mm, 199 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)