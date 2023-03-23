Samsung Galaxy M54 tanıtıldı: Galaxy A54'den daha güçlü!

Tam Boyutta Gör Galaxy A serilerinin ardından tanıtılan Galaxy M54 modeli, devasa ekran, etkileyici kamera ve batarya ile geliyor. Galaxy A54’ün güçlendirilmiş versiyonu Samsung Galaxy M54 teknik özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54 Türkiye fiyatı açıklandı 1 gün önce eklendi

6.7 inç 120Hz ekran, 108MP kamera, Exynos 1380 işlemci, 6000mAh batarya

Galaxy M54, 6.7 inç, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyen Super AMOLED ekrana sahip. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor ancak çerçeve ve arka plastik. Telefonun ön tarafında 32 MP selfie kamerası var. Arkada 108MP birincil OIS kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kameradan oluşan kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Telefon hem ön hem de arka kamerası 4K 30fps videolar kaydedebiliyor.

Exynos 1380 işlemcili Galaxy M54, 8GB RAM 256GB depolama ve isteğe bağlı nano SIM kart veya hafıza kartı için kullanılabilen microSD kart yuvasına sahip. Telefon, GPS, sub-6GHz 5G, LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC bağlantılarını destekliyor. Android 13 tabanlı One UI 5.1 yazılımıyla gelen telefon, yanda parmak izi okuyucuya sahip ancak IP67 sertifikası ve stereo hoparlöre sahip değil.

Samsung Galaxy M54 akıllı telefon, gümüş ve lacivert renk seçenekleriyle satışa sunulacak ancak fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı.

Samsung Galaxy M54 özellikleri

İşlemci : Exynos 1380

: Exynos 1380 Ekran : 6.7 inç, FHD+, 120Hz, Super AMOLEDPlus

: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, Super AMOLEDPlus Arka kamera: 108MP (f/1.8) + 8MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4), OIS, 10x dijital zoom

108MP (f/1.8) + 8MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4), OIS, 10x dijital zoom Ön kamera : 32MP (f/2.2), OIS yok

: 32MP (f/2.2), OIS yok Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 256GB (microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir)

: 256GB (microSD ile 1TB’a kadar artırılabilir) Batarya : 6000 mAh

: 6000 mAh Bağlantılar : USB-C, 802.11ax (2.4+5GHz), Bluetooth 5.3, NFC

: USB-C, 802.11ax (2.4+5GHz), Bluetooth 5.3, NFC Yazılım : Android 13, One UI 5.1

: Android 13, One UI 5.1 Boyut ve ağırlık: 164.9 x 77.3 x 8.4mm, 199 g

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Samsung Galaxy M54 tanıtıldı: İşte özellikleri