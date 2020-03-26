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    Tüm sokak lambaları aynı anda birer araç şarj istasyonu olan cadde: Electric Avenue-W9

    Almanya merkezli Ubitricity isimli şirketle birlikte çalışan Siemens, İngiltere'deki sokak lambalarını 2015 yılından beri elektrikli araçlar için birer şarj istasyonuna çeviriyor.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Tüm sokak lambaları aynı anda birer araç şarj istasyonu olan cadde: Electric Avenue-W9
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    İngiltere, 2050 yılı itibariyle sıfır karbon salınımı iddiasında olan bir ülke. Yenilenebilir kaynaklara yaptığı yatırımlarda önemli aşamalar kaydeden ülkede elektrikli araç satışı da bir hayli yaygın hale geldi. Ancak otomobil kullanıcılarının kafasındaki bir önyargı bu tür araçların satışını bir miktar engelliyor.

    Siemens tarafından yapılan bir araştırma, İngiltere’deki otomobil kullanıcılarından üçte birinin kısa bir süre içinde elektrikli ya da hibrit araç satın almayı düşündüğünü ortaya koyarken, bu miktarın %40’ı ise altyapının yeterli olmadığını düşündükleri için satın alma kararını ötelediğini belirtmiş.

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    Londra’da en fazla 200 şarj noktası olduğunu düşünen sürücüler için verdikleri karar mantıklı görünebilir ancak gerçek bundan biraz farklı.

    Almanya merkezli Ubitricity isimli şirketle birlikte çalışan Siemens, ülkenin başkentinde 1.300’e yakın şarj istasyonu olduğunu belirtirken, Westminster’da bulunan ve asıl ismi Sutherland caddesi olan yerin artık Elektrik Caddesi-W9 olarak anılmaya başladığını söylemiş. Ubitricity ve Siemens ortaklığıyla ortaya çıkan şarj istasyonları, kafamızdakinden biraz farklı. Zira iki şirket, şehirdeki sokak lambalarını şarj istasyonuna çeviriyor.

    Elektrik Caddesi ise tahmin edileceği üzere tüm sokak lambalarının aynı zamanda birer şarj istasyonu olduğu bölgedeki tek yer.

    Altyapı çalışması gerektirmiyor

    Oldukça basit bir çözüm olan yöntemde sokak lambalarının bağlı olduğu altyapı kullanılıyor. Dolayısıyla, herhangi bir kazma veya delme işine ihtiyaç olmuyor. Lambalarda bulunan akıllı kabloların bir ucunu araçlarına takan sürücüler, yola park ettikleri araçlarının gece boyunca şarj olmasını sağlayabiliyor. Araç sahipleri kabloda bulunan bir sayaç vasıtasıyla kullandıkları kilowatt-saat hesabıyla ücretlendiriliyor.

    Tüm sokak lambaları aynı anda birer araç şarj istasyonu olan cadde: Electric Avenue-W9
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    Hava kirliliği konusunda kötü bir sicile sahip olan Westminster için oldukça önemli görülen söz konusu teknoloji için konuşan belediye meclisi üyesi Andrew Smith’e göre Elektrik Caddesi, şehrin geleceği ile yeşil teknolojiye verilen önemin bir göstergesi.



    https://newatlas.com/siemens-ubitricity-electric-avenue/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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