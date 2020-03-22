Android Auto ve Apple CarPlay, sürücülerin dikkatini alkollü araba kullanmaktan çok dağıtıyor

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Teknolojinin otomobillerimizi çok daha güvenli hale getirdiğini sanırız kabul etmeyen yoktur. Adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi veya yaya tespit teknolojileri gibi yenilikler, otomobil kullanmayı çok daha konforlu ve emniyetli hale getiriyor. Araçlarımızın kokpitlerini çekici hale getirmek için kullanılan teknolojilerin başında ise bilgi eğlence sistemleri geliyor.

Büyük ekran ve yüksek çözünürlük desteğiyle oldukça şık görünen bu sistemler, yapılan bir araştırmaya göre ne yazık ki yol emniyeti açısından ciddi riskler taşıyor. İngiltere merkezli bağımsız bir yol emniyeti kuruluşu olan IAM RoadSmart’ın yapmış olduğu araştırma, direksiyon başındayken Apple CarPlay veya Android Auto destekli bir bilgi eğlence sistemi kullanmanın alkollü araç kullanmaktan daha tehlikeli olduğunu ortaya koymuş.

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Kuruluşun ortaya attığı söz konusu iddiaya göre yoldayken Apple CarPlay veya Android Auto ile ilgilenen sürücülerin tepki sürelerinde anlamlı gecikmeler tespit edilmiş. Ortaya çıkan sürenin yasal limitler dahilinde alkollü araç kullanan, direksiyondayken mesaj yazan, esrar içerken araba kullanan ve araç kullanırken elindeki telefonla görüşme yapan insanlara göre daha fazla olduğu belirtiliyor.

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46 sürücüyle yapılan ve 15 dakikalık sürüş denemeleri sırasında Apple CarPlay veya Android Auto kullanan sürücülerin gözlerini yaklaşık 16 saniye süresince yoldan ayırdığını tespit eden IAM RoadSmart, testi sadece sesle komut ve ekrandan kontrol yöntemleriyle de uygulamış. Emniyet açısından sesle komut yönetiminin diğerine kıyasla daha uygun olduğu değerlendirilse de bu iki yöntemin dikkat üzerine olumsuz etkileri yüksek çıkmış. 16 saniyelik sürede 112 km hızla seyreden bir otomobilin 500 metreden fazla kontrolsüz yol aldığını hatırlatmak gerek.

Aşağıdaki illüstrasyonda da görülebileceği üzere Android Auto veya Apple CarPlay’in dikkat dağılımına etkisi %53 ve %57 oranlarında.

Yapılan denemeler sırasında sürücülerden oldukça basit sayılabilecek işlemler yapması istenmiş. Bunlar; Spotify’dan bir şarkı çalmak, gelen mesaja işlem veya telefon görüşmesi yapmak ile navigasyon yardımıyla en yakın benzin istasyonuna gitmek olarak sıralanmış.

Görüldüğü gibi hayatımızı kolaylaştırmak adına geliştirilen bu sistemler, aslında tam da tersi sonuçlar doğurabiliyor. Sizler de bu konudaki görüşlerinizi paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin.

https://www.cnet.com/roadshow/news/apple-carplay-android-auto-distracted-driving-pot-cannabis-alcohol-texting/

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