TÜMOSAN, TMSN460 MARİN motorunu ve hidrojen yakıt pilini tanıttı

TÜMOSAN Teknoloji Mühendislik Grup Müdürü Volkan Gün, stantlarında bu yılın öne çıkan ürünü olarak TMSN460 MARİN motorunu sergilediklerini belirtti. Türkiye’nin 1976’dan bu yana motor, transmisyon ve aktarma organları alanında öncü firmalarından biri olduklarını vurgulayan Gün, “Bugün fuarımızda özellikle 7.4 MARİN motorumuz şu anda Tersaneler Genel Müdürlüğü ve silahlı insansız deniz araçlarında kullanılan 460 BG kapasitesinde, kalifikasyon testleri tamamlandı. Müşterilerimiz ve kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda tüm çalışmalarımızı tamamladık” dedi.
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IDEF 2025’te öne çıkan bir diğer yenilik ise 6x6 ve 8x8 taktik araçlara yönelik geliştirilen 25.06 isimli tam otomatik transmisyon prototipi oldu. Gün, bu sistemin özellikle mevcut envanterdeki araçların ihtiyaçları gözetilerek geliştirildiğini belirtti. TÜMOSAN’ın geliştirdiği MARİN motoru, ARES Tersanecilik tarafından üretilen ULAK silahlı insansız deniz aracı projesinde de kullanılıyor. Motorun kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile iş birliği süreci devam ediyor.
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya