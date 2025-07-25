TÜMOSAN, TMSN460 MARİN motorunu ve hidrojen yakıt pilini tanıttı

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Tam Boyutta Gör TÜMOSAN, İstanbul’da düzenlenen IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı’nda, yerli ve milli mühendislikle geliştirilen TMSN460 MARİN motorunu tanıttı. Aynı stantta sergilenen hidrojen yakıt pili projesi ve yeni transmisyon sistemleri de dikkat çekti.

Yeni İDA motoru TMSN460 MARİN

TÜMOSAN Teknoloji Mühendislik Grup Müdürü Volkan Gün, stantlarında bu yılın öne çıkan ürünü olarak TMSN460 MARİN motorunu sergilediklerini belirtti. Türkiye’nin 1976’dan bu yana motor, transmisyon ve aktarma organları alanında öncü firmalarından biri olduklarını vurgulayan Gün, “Bugün fuarımızda özellikle 7.4 MARİN motorumuz şu anda Tersaneler Genel Müdürlüğü ve silahlı insansız deniz araçlarında kullanılan 460 BG kapasitesinde, kalifikasyon testleri tamamlandı. Müşterilerimiz ve kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda tüm çalışmalarımızı tamamladık” dedi.

Tam Boyutta Gör Gün, ayrıca motorun kara versiyonu olan TMSN 7.8’in de 336 kilowatt güç ürettiğini ve araç üstü testlerinin sürdüğünü açıkladı. TÜMOSAN'ın PUSAT adlı aracının da fuarda sergilendiğini ifade eden Gün, bu aracın tüm motor, transmisyon ve aktarma sistemlerinin tamamen yerli tasarım ve üretim olduğunu söyledi.

Hidrojen yakıt pili seri üretime hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör TÜMOSAN, sadece içten yanmalı motorlarla sınırlı kalmıyor. Bu bağlamda Gün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TENMAK ile yürütülen hidrojen yakıt pili projesine de değindi. 10 kilowatt kapasiteli hücre üretimi için Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile ortak çalışmaların devam ettiğini belirten Gün, “2027’nin sonlarına doğru proje tamamlanacak ve hidrojen yakıt pili olarak da seri üretime geçmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

IDEF 2025’te öne çıkan bir diğer yenilik ise 6x6 ve 8x8 taktik araçlara yönelik geliştirilen 25.06 isimli tam otomatik transmisyon prototipi oldu. Gün, bu sistemin özellikle mevcut envanterdeki araçların ihtiyaçları gözetilerek geliştirildiğini belirtti. TÜMOSAN’ın geliştirdiği MARİN motoru, ARES Tersanecilik tarafından üretilen ULAK silahlı insansız deniz aracı projesinde de kullanılıyor. Motorun kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile iş birliği süreci devam ediyor.

Tam Boyutta Gör Gün, geliştirilen yeni nesil motor platformlarının yüksek basınçlı Common Rail sistemleri, gelişmiş elektronik kontrol üniteleri ve optimize edilmiş yanma karakteristikleri sayesinde emisyon regülasyonlarına tam uyum ve maksimum verimlilik sunduğunu ifade etti. ALP1 ve ALP2 güç grupları, hem kara hem deniz platformlarına entegrasyon esnekliğiyle ön plana çıkarken, yeni geliştirilen transfer kutuları ve elektromekanik aktarma organları da sahada yüksek tork gerektiren operasyonlarda güvenliği artırıyor.

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TÜMOSAN, TMSN460 MARİN motorunu ve hidrojen yakıt pilini tanıttı

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