Eşi benzeri yok: MARLİN SİDA’ya ÇAKIR seyir füzesi eklendi

Sefine Tersanesi ile radar, elektronik harp, insansız sistemler ve silah sistemleri alanında boy gösteren ASELSAN tarafından üretilen MARLİN SİDA, halihazırda Türk Donanması’nın envanterinde yer alıyor. Ancak platformun esnekliği sayesinde geliştirmeleri de bir yandan sürüyor.
Bu bağlamda IDEF 2025 fuarı kapsamında sergilenen yeni MARLİN SİDA’ya ROKETSAN tarafından geliştirilen ÇAKIR seyir füzesinin ve Unirobotics’in Trakon 30 uzaktan komutalı silah sistemi (RCWS) kulesinin entegre edildiği görüldü. Bu eklemelerle birlikte MARLİN’in ölümcüllüğü daha da artmış olacak.
Deniz ve kara hedeflerine karşı kullanılabilen ÇAKIR, satıhtan atıldığında 100+ km menzil sunuyor. Harp çalığı olarak ise 70 kg’a kadar yüksek patlayıcılı yarı delici, parçacık etkili ve termobarik başlıklar kullanılabiliyor.
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya