Eşi benzeri yok: MARLİN SİDA’ya ÇAKIR seyir füzesi eklendi

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Tam Boyutta Gör Sefine Tersanesi ve ASELSAN tarafından geliştirilen ve dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) olma unvanına erişmiş olan MARLİN, yeni yetenekler kazanarak rakiplerinden ayrılmaya devam ediyor.

MARLİN SİDA platformuartık daha da ölümcül

Sefine Tersanesi ile radar, elektronik harp, insansız sistemler ve silah sistemleri alanında boy gösteren ASELSAN tarafından üretilen MARLİN SİDA, halihazırda Türk Donanması’nın envanterinde yer alıyor. Ancak platformun esnekliği sayesinde geliştirmeleri de bir yandan sürüyor.

Bu bağlamda IDEF 2025 fuarı kapsamında sergilenen yeni MARLİN SİDA’ya ROKETSAN tarafından geliştirilen ÇAKIR seyir füzesinin ve Unirobotics’in Trakon 30 uzaktan komutalı silah sistemi (RCWS) kulesinin entegre edildiği görüldü. Bu eklemelerle birlikte MARLİN’in ölümcüllüğü daha da artmış olacak.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere ROKETSAN’ın ÇAKIR füzesi kara, deniz ve hava platformlarından atılabiliyor. Kale Arge tarafından geliştirilen yerli ve milli KTJ-1750 turbo-jet motora sahip ÇAKIR, görev planlama esnasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor. ÇAKIR, hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığı ile hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunuyor. Gelişmiş ara safha ve terminal güdüm sistemleri ile ÇAKIR, hedeflerine tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetle angajman sağlayabiliyor. Ağ tabanlı veri-bağı sayesinde hedefe ilerlerken kullanıcı seçimine bağlı olarak, hedef değiştirme ve görev iptaline de olanak sağlıyor. ÇAKIR’ın en dikkat çeken özelliklerinin başında ise platformda çoklu taşımaya imkân veren tasarımı ve sürü konseptinde görev icra yeteneği geliyor.

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Deniz ve kara hedeflerine karşı kullanılabilen ÇAKIR, satıhtan atıldığında 100+ km menzil sunuyor. Harp çalığı olarak ise 70 kg’a kadar yüksek patlayıcılı yarı delici, parçacık etkili ve termobarik başlıklar kullanılabiliyor.

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