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    Elektronik harp sistemi ASELSAN KORAL yenilendi: Gücü 2 kat arttı

    ASELSAN’ın yeni nesil elektronik harp sistemi KORAL 200, gücünü iki kat artırarak sahaya indi. Sistem, düşman radarlarını etkisiz hale getirip hava operasyonlarına stratejik üstünlük sağlıyor.

    ASELSAN’dan elektronik harpte yeni dönem: KORAL 200 sahada Tam Boyutta Gör
    ASELSAN, IDEF 2025’te tanıttığı KORAL 200 yeni nesil mobil radar elektronik harp sistemi ile elektromanyetik harp alanındaki yeteneklerini artırdı. Gücü önceki nesline göre iki kat artırılan sistem, hem elektronik destek (ED) hem de elektronik taarruz (ET) kabiliyetlerini tek bir modüler platformda birleştiriyor.

    Elektronik harpte stratejik üstünlük

    ASELSAN’dan elektronik harpte yeni dönem: KORAL 200 sahada Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda sahneye çıkan KORAL 200, düşman hava savunma sistemlerini tespit edip etkisiz hale getirme kabiliyetiyle dikkat çekti. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, sistemin taarruz sırasında İHA’lar ve savaş uçakları için adeta bir "elektronik otoyol" açtığını, yeni versiyonun mevcut KORAL’a göre iki kat daha güçlü olduğunu vurguladı.

    KORAL 200’ün kalbinde çok alıcılı elektronik destek mimarisi bulunuyor. Bu yapı, geniş bantta aynı anda çok sayıda sinyali algılayarak yön tayini yapabiliyor. Dijital entegre elektronik taarruz altyapısı ise yüksek çıkış gücüne sahip faz dizili antenlerle gelişmiş radar sistemlerine karşı karartma, aldatma ve bastırma görevlerini yerine getiriyor. NATO standartlarına uygun arayüzlere sahip KORAL 200, ister bağımsız ister çoklu birlik yapısı içinde görev yapabiliyor. Modüler tasarımı ve yüksek mobilitesi, sistemin farklı coğrafyalarda hızlı konuşlanmasına olanak tanıyor. Yüksek konum doğruluğu sayesinde koalisyon görevlerinde müşterek harekât yeteneği sağlıyor.

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

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    MDK 1 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 2 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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