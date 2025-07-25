Elektronik harp sistemi ASELSAN KORAL yenilendi: Gücü 2 kat arttı

KORAL 200’ün kalbinde çok alıcılı elektronik destek mimarisi bulunuyor. Bu yapı, geniş bantta aynı anda çok sayıda sinyali algılayarak yön tayini yapabiliyor. Dijital entegre elektronik taarruz altyapısı ise yüksek çıkış gücüne sahip faz dizili antenlerle gelişmiş radar sistemlerine karşı karartma, aldatma ve bastırma görevlerini yerine getiriyor. NATO standartlarına uygun arayüzlere sahip KORAL 200, ister bağımsız ister çoklu birlik yapısı içinde görev yapabiliyor. Modüler tasarımı ve yüksek mobilitesi, sistemin farklı coğrafyalarda hızlı konuşlanmasına olanak tanıyor. Yüksek konum doğruluğu sayesinde koalisyon görevlerinde müşterek harekât yeteneği sağlıyor.
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya