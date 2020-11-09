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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk bilim insanları PCR test kitlerinin doğruluğunu artıracak malzeme geliştirdi

    PCR tanı kitlerinin ölçüm kalitesini artıran ve doğruluğunu yükselten referans malzeme geliştirildi. Bu malzemeleri yurt dışından temin etmek istediğimizde bahaneler öne sürülüyordu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türk bilim insanları PCR test kitlerinin doğruluğunu artıracak malzeme geliştirdi
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    Türk bilim insanları, Covid-19 PCR testlerinin doğruluğunu artırmak için RNA tabanlı referans malzemeler üretti. Bugüne kadar bu malzemeler yurt dışından temin edilmeye çalışıldığında çeşitli bahanelerle karşılaşılıyordu. Türkiye’de üretilen malzeme ise yurt dışındakilerden daha fazla özelliğe sahip.

    Ayrıca Bkz. "Virgin Hyperloop, ilk insanlı testi başarıyla tamamladı"

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    TÜBİTAK bünyesinde faaliyet yürüten Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) tarafından geliştirilen RNA tabanlı referans malzemeler PCR testinde yer alan her iki basamağın da kontrolünü mümkün kıldığından ölçümlerin kalitesi güvence altına alınıyor. Yabancı muadillerine göre daha inovatif formda, toz ve sıcaklığa daha dayanıklı bir yapıda olmasıyla uluslararası anlamda ilgi görüyor.

    Türk bilim insanları PCR test kitlerinin doğruluğunu artıracak malzeme geliştirdi
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    Donuk ve Liyofilize olarak iki farklı formda üretilen toplam 1250 adet referans malzeme https://rm.ume.tubitak.gov.tr/urun_grup.aspx?p=4 web sayfasında satışa sunuldu. Malzemeler hakkında daha detaylı bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

    Hem ölçüm kalitesini artıracak hem de kitlerinin güvenilirliğini sağlayacak

    COVID-19 virüsünü tespit etmek için tüm dünyada yaygın olarak kullanılan PCR testlerinde ölçüm iki farklı basamaktan oluşuyor. Birinci aşamada bir enzim aracılığıyla virüsün RNA’sı, cDNA’ya çevriliyor. İkinci basamakta da çevrilen cDNA (eşlenik DNA) başka bir enzim ile çoğaltılarak PCR testinde pozitif sinyal oluşuyor. TÜBİTAK UME tarafından üretilen RNA tabanlı referans malzemeler, laboratuvarlarda yapılan ölçümlerde her iki enzim basamağının kontrolü için iç kalite kontrol malzemesi olarak kullanılabilecek. Ayrıca, üreticiler bu malzemeyi, PCR kitlerine RNA tabanlı pozitif kalite kontrol malzemesi olarak ekleyerek kitlerinin güvenilirliğini de sağlayabilecek.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muadil enstitülerden karşılaştırma yapmak amacıyla bu referans malzemeleri istediklerini belirterek “Ancak sudan bahaneler öne sürdüler. Bu da tabii araştırmacılarımızı daha fazla motive etti. Ülkemiz laboratuvarları ve kit üreticilerinin kullanımı için bu referans malzemeleri kendimiz üretmek için proje başlattık. 3 ay gibi kısa bir sürede çalışmalarımızı tamamladık. Bize karşılaştırma için bile verilmeyen RNA tabanlı referans malzemelerden farklı olarak da daha inovatif formda toz ve sıcaklığa dayanıklı yerli ve milli malzemelerimizi ürettik.” diye konuştu.



    https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber/covid19-tani-kitlerinde-yeni-donem Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haberlerde bir kaç gün anlatılsa.... Tesadüfen gördüm burda
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    Askaparta 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Üretim, koçum benim.
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    Gp0n5 (Mert ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ülkecek beklediğimiz haberler her sektörde bu yönde. Fazlasını istemiyoruz, aynı kalite bile olabilir ama yeter ki biz üretelim.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    231407 (Barış Özdemir) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Gp0n5
    kesinlikle ülkede her hangi bir sektörde bir şey geliştirildiğinde buna destek çıkmalıyız
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