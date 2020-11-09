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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Virgin Hyperloop, ilk insanlı testi başarıyla tamamladı

    Süper hızlı trenlerle yolculuk sürelerini dakikalara indirmeyi planlayan Virgin Hyperloop, önemli bir test gerçekleştirdi. İlk kez insanların da yer aldığı test, başarıyla tamamlandı.
    2 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    1

    Virgin Hyperloop, ilk insanlı testi başarıyla tamamladı
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    Milyarder girişimci Richard Branson'ın sahibi olduğu Virgin'in hyperloop projesi ilk insanlı testi gerçekleştirdi. ABD’nin Las Vegas şehrinde bulunan “Dev Loop” isimli pistte gerçekleştirilen teste, şirketin üst düzey yetkilileri katıldı. Bugüne kadar 400'ün üzerinde teste ev sahipliği pist, 500 metre uzunluğa ve 3,3 metre çapa sahip.

    İki üst düzey yönetici katıldı

    Şirketin Teknolojiden Sorumlu Başkanı Josh Giegel ile Müşteri Deneyimi Müdürü Sara Luchian’ın yolcu olarak katıldığı testte kullanılan XP-2 kodlu tren kapsülü 172km/s hıza ulaştı ve 500 metre mesafe kat etti. Normal şartlar altında 23 yolcu taşımasına sahip söz konusu kapsül, test için daha küçük bir prototipe dönüştürüldü.  Yapılan test sonrası konuşan Virgin Hyperloop Başkanı Sultan Ahmed Bin Sulayem, “Gözlerimin önünde tarihin yazılışına tanıklık ettiğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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    Virgin Hyperloop, ilk insanlı testi başarıyla tamamladı
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    Tam kapasite ile kullanıma girdiğinde saatte yaklaşık 1000 km hıza ulaşması beklenen Hyperloop sisteminde yolcular normal şartlar altında saatler alan yolculuğu dakikalar içinde tamamlayabiliyor. Manyetik kaldırma yöntemiyle hareket eden trenler, bilim dünyası tarafından kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşım yöntemleri ardından 'beşinci ulaşım şekli' olarak tanımlanıyor. Önümüzdeki yıllarda Abu Dhabi Dubai arasında sefer yapması planlanan sistemde tren ile 1 saat 40 dakika süren yolculuğun 12 dakikada gerçekleşeceği belirtiliyor.

    Virgin Hyperloop, ilk insanlı testi başarıyla tamamladı
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    Hyperloop hayali, İlk olarak 18. yüzyılda ortaya atılan ''insanların havası boşaltılmış tüplerde ya da tünellerde yüksek hızla yolculuk yapabilmesi' fikriyle ortaya çıkmış ve ardından Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın 2013 yılında kaleme aldığı 58 sayfalık bir makale ile yeniden gündeme gelmişti.

    Virgin Hyperloop, 2025 yılı itibariyle güvenlik sertifikasyonu almayı ve 2030 yılında ise ticari faaliyetlere başlamaya hazırlanıyor.



    https://www.ndtv.com/world-news/virgin-hyperloop-tests-1st-human-ride-its-top-executives-are-passengers-2322591 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yooo bence gayet yapılabilir eğer yer altından götürülürse...
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    tr1990 2 gün ( Mesaj Silindi )
    500 metrelik tünel yapmışlar göstermelik. Şimdi piyasadan yatırım adı altında para toplayacaklar.
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    TheJudgé 2 gün ( Mesaj Silindi ) tr1990
    Adamlar boş bişey bile olsa bir teknoloji ve arge geliştiriyorlar , 500 metrelik tünel dediğin zaten deneme amaçlı yapılmış birşey , ek olarak bu büyük ihtimal ilerde marsta kurulcak koloni için işe yarayabilir.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Musk in hyperloop u noldu aceba?
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    crazywinner3 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Tam bir para yakma projesi. Olmayacağını herkes biliyor ama linç korkusundan susuyor.
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