Virgin Hyperloop, ilk insanlı testi başarıyla tamamladı

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Milyarder girişimci Richard Branson'ın sahibi olduğu Virgin'in hyperloop projesi ilk insanlı testi gerçekleştirdi. ABD’nin Las Vegas şehrinde bulunan “Dev Loop” isimli pistte gerçekleştirilen teste, şirketin üst düzey yetkilileri katıldı. Bugüne kadar 400'ün üzerinde teste ev sahipliği pist, 500 metre uzunluğa ve 3,3 metre çapa sahip.

İki üst düzey yönetici katıldı

Şirketin Teknolojiden Sorumlu Başkanı Josh Giegel ile Müşteri Deneyimi Müdürü Sara Luchian’ın yolcu olarak katıldığı testte kullanılan XP-2 kodlu tren kapsülü 172km/s hıza ulaştı ve 500 metre mesafe kat etti. Normal şartlar altında 23 yolcu taşımasına sahip söz konusu kapsül, test için daha küçük bir prototipe dönüştürüldü. Yapılan test sonrası konuşan Virgin Hyperloop Başkanı Sultan Ahmed Bin Sulayem, “Gözlerimin önünde tarihin yazılışına tanıklık ettiğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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Tam kapasite ile kullanıma girdiğinde saatte yaklaşık 1000 km hıza ulaşması beklenen Hyperloop sisteminde yolcular normal şartlar altında saatler alan yolculuğu dakikalar içinde tamamlayabiliyor. Manyetik kaldırma yöntemiyle hareket eden trenler, bilim dünyası tarafından kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşım yöntemleri ardından 'beşinci ulaşım şekli' olarak tanımlanıyor. Önümüzdeki yıllarda Abu Dhabi Dubai arasında sefer yapması planlanan sistemde tren ile 1 saat 40 dakika süren yolculuğun 12 dakikada gerçekleşeceği belirtiliyor.

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Hyperloop hayali, İlk olarak 18. yüzyılda ortaya atılan ''insanların havası boşaltılmış tüplerde ya da tünellerde yüksek hızla yolculuk yapabilmesi' fikriyle ortaya çıkmış ve ardından Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın 2013 yılında kaleme aldığı 58 sayfalık bir makale ile yeniden gündeme gelmişti.

Virgin Hyperloop, 2025 yılı itibariyle güvenlik sertifikasyonu almayı ve 2030 yılında ise ticari faaliyetlere başlamaya hazırlanıyor.

https://www.ndtv.com/world-news/virgin-hyperloop-tests-1st-human-ride-its-top-executives-are-passengers-2322591

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