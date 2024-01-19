Türk Donanması'na dört yeni gemi teslim edildi: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör TCG Anadolu’dan sonra Türk Donanması’nın ikinci en büyük gemisi olacak TCG Derya ile birlikte TCG İstanbul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve insansız deniz aracı olan Marlin Sida, Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni kapsamında bugün donanmaya teslim edildi. Her bir gemi Donanma’nın ayrı bir ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı Marlin Sida da oldukça dikkat çekiyor.

Türk Donanması’na yeni gemiler eklendi

Denizde ikmal muharebe destek gemisi konumundaki TCG Derya, TCG Anadolu'dan sonraki en büyük gemi olma özelliğine sahip. TCG Derya'nın hizmete girmesiyle birliklerin akaryakıt, su ve diğer ikmalleri yapılacak. MİLGEM projesinin beşinci gemisi olan TCG İstanbul, Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği ilk milli firkateyn oldu. TCG İstanbul, aynı zamanda milli dikey lançer atım sistemine de sahip. Türkiye’nin bu sistemlere yönelik talebinin yurt dışında karşılanmadığını da belirtelim.

Aynı zamanda hizmete giren bir diğer gemi ise TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi lojistik destek gemisi oldu. Bu gemi yine donanmanın akaryakıt, tatlı su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu üç gemiye ek olarak dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı Marlin SİDA da envantere eklendi. Marlin SİDA, istihbarat, keşif ve gözetleme, su üstü harbi, elektronik destek ve elektronik taarruz görevlerini insansız ve otonom olarak icra edecek.

TCG Derya özellikleri

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Seyir menzili: 4500 NM

Mürettebat: 326

Genişlik: 24 m

Uzunluk: 200 m

Maksimum hız: 24+ Knots

Denizde kalış süresi: Minimum 30 gün

Deplasman: +26.000 ton

Ana tahrik sistemi: 2 gaz türbini, 2 dizel makine, 2 tahrik elektrik motoru

Sistemler: GENESİS ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, X-Band, Ku Band ve UHF Uydu Muharebe Sistemleri

Silah sistemleri: 2 adet 25mm Gökdeniz yakın hava savunma sistemi

Platformlar: 3 adet helikopter (2 adet hangar 1 adet platform)

TCG İstanbul özellikleri

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Seyir menzili: 5700 NM

Mürettebat: 147

Genişlik: 14,4 m

Uzunluk: 113,2 m

Maksimum hız: 29+ Knots

Deplasman: 3100 ton

Ana tahrik sistemi: 2 dizel makine, 1 gaz türbini, sensörler

Silah sistemleri: SAPAN HSS, Siper Blok 1-2, ATMACA, 76mm top, 5mm top, Torpido, MDLAS, Yakın HSS

Sensörler: 3D Arama Radarı, LPI radar, Atış Kontrol Radarı, Elektronik Harp Suiti, Kızılötesi Arama ve Takip, Elektronik Dayrektör, Lazer İkaz Sistemi, Karinaya Monteli Sonar

TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi özellikleri

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Seyir menzili: 9500 NM

Mürettebat: 53+17

Genişlik: 16,80 m

Uzunluk: 106,51 m

Deplasman: 8477 ton

Maksimum hız: 12,5 Knots

Ana tahrik sistemi: 2 adet 1250 Kw’lik dizel makine, 2 ayrı güç aktarım sistemi, 2 ayrı pervane

Silah sistemi: 2 adet STAMP

Denizde ikmal faaliyeti

8 adet konteyner taşıma kapasitesi

MARLİN SİDA özellikleri

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Seyir menzili: 400 NM

Uzunluk: 15 m

Çalışma süresi: 24 saat

Maksimum hız: 36+ Knots

Keşif, gözetleme

Su üstü harbi ve elektronik harp

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