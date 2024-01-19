Türk Donanması'na dört yeni gemi teslim edildi: İşte detaylar

- Türk Donanması’na yeni gemiler eklendi
- TCG Derya özellikleri
- TCG İstanbul özellikleri
- TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi özellikleri
- MARLİN SİDA özellikleri
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Türk Donanması’na yeni gemiler eklendi
Denizde ikmal muharebe destek gemisi konumundaki TCG Derya, TCG Anadolu'dan sonraki en büyük gemi olma özelliğine sahip. TCG Derya'nın hizmete girmesiyle birliklerin akaryakıt, su ve diğer ikmalleri yapılacak. MİLGEM projesinin beşinci gemisi olan TCG İstanbul, Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği ilk milli firkateyn oldu. TCG İstanbul, aynı zamanda milli dikey lançer atım sistemine de sahip. Türkiye’nin bu sistemlere yönelik talebinin yurt dışında karşılanmadığını da belirtelim.
Aynı zamanda hizmete giren bir diğer gemi ise TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi lojistik destek gemisi oldu. Bu gemi yine donanmanın akaryakıt, tatlı su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu üç gemiye ek olarak dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı Marlin SİDA da envantere eklendi. Marlin SİDA, istihbarat, keşif ve gözetleme, su üstü harbi, elektronik destek ve elektronik taarruz görevlerini insansız ve otonom olarak icra edecek.
TCG Derya özellikleri
- Seyir menzili: 4500 NM
- Mürettebat: 326
- Genişlik: 24 m
- Uzunluk: 200 m
- Maksimum hız: 24+ Knots
- Denizde kalış süresi: Minimum 30 gün
- Deplasman: +26.000 ton
- Ana tahrik sistemi: 2 gaz türbini, 2 dizel makine, 2 tahrik elektrik motoru
- Sistemler: GENESİS ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, X-Band, Ku Band ve UHF Uydu Muharebe Sistemleri
- Silah sistemleri: 2 adet 25mm Gökdeniz yakın hava savunma sistemi
- Platformlar: 3 adet helikopter (2 adet hangar 1 adet platform)
TCG İstanbul özellikleri
- Seyir menzili: 5700 NM
- Mürettebat: 147
- Genişlik: 14,4 m
- Uzunluk: 113,2 m
- Maksimum hız: 29+ Knots
- Deplasman: 3100 ton
- Ana tahrik sistemi: 2 dizel makine, 1 gaz türbini, sensörler
- Silah sistemleri: SAPAN HSS, Siper Blok 1-2, ATMACA, 76mm top, 5mm top, Torpido, MDLAS, Yakın HSS
- Sensörler: 3D Arama Radarı, LPI radar, Atış Kontrol Radarı, Elektronik Harp Suiti, Kızılötesi Arama ve Takip, Elektronik Dayrektör, Lazer İkaz Sistemi, Karinaya Monteli Sonar
TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi özellikleri
- Seyir menzili: 9500 NM
- Mürettebat: 53+17
- Genişlik: 16,80 m
- Uzunluk: 106,51 m
- Deplasman: 8477 ton
- Maksimum hız: 12,5 Knots
- Ana tahrik sistemi: 2 adet 1250 Kw’lik dizel makine, 2 ayrı güç aktarım sistemi, 2 ayrı pervane
- Silah sistemi: 2 adet STAMP
- Denizde ikmal faaliyeti
- 8 adet konteyner taşıma kapasitesi
MARLİN SİDA özellikleri
- Seyir menzili: 400 NM
- Uzunluk: 15 m
- Çalışma süresi: 24 saat
- Maksimum hız: 36+ Knots
- Keşif, gözetleme
- Su üstü harbi ve elektronik harp
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.