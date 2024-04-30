TCG İstanbul fırkateyni ile Türk Donanması'nda füze sayısı iki katına çıkıyor

Tam Boyutta Gör Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın talepleri doğrultusunda Milli Gemi (MİL-GEM) ve Milli Denizaltı (MİL-DEN) kapsamında ortaya çıkan platformlar Türk Donanması’nın kabiliyetlerini önemli ölçüde artırmaya devam ediyor. Çok yakında tam anlamıyla Donanmaya katılacak olan TCG İstanbul fırkateyni ile ateş gücü de ciddi oranda artacak.

TCG İstanbul’da 16 adet Atmaca gemisavar füzesi bulunacak

İstif Sınıfı Fırkateyn Projesi'nin ilk gemisi olan TCG İstanbul fırkateyni, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilerek 19 Ocak 2024'te hizmete başladı. Yüzde 80 oranında yerli üretim olarak inşa edilen TCG İstanbul'un tasarımı ise yüzde 100 yerli. Bununla birlikte TCG İstanbul’un bir ay içerisine donanmaya tam anlamıyla katılması bekleniyor, şimdilik eğitim süreci yürütülüyor.

Tam Boyutta Gör 113 metre uzunluktaki ve 14,4 metre genişlikteki TCG İstanbul, yakıt ikmali ihtiyacı duymadan, Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'ndan New York'a kadar gidebilecek özelliklere sahip. Öne çıkan bir diğer önemli özelliği ise Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi.

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar Türk savaş gemileri 8 adet gemisavar füzesi taşıyabiliyorken TCG İstanbul ile bu sayı tam iki katına çıkıyor. Dolayısıyla TCG İstanbul’da 16 adet ATMACA Gemisavar Füzesi bulunacak. Bu sayının artması önemli zira günümüz modern savaş koşulları açıkça bunan ihtiyaç duyuyor. Rusya-Ukrayna savaşında gördüğümüz ve Rusya’nın kaybettiği gemilere baktığımızda gemisavar füzelerinin önemli olduğu sonucu ortaya çıkıyor.

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Sahada görüldüğü üzere batırılan Rus savaş gemilerinde görüldüğü üzere kimi zaman 4-5 gemisavar füzesinin aynı hedefe gönderilmesi gerekiyor. Bu durum, kapasitesi sınırlı sistemlerin darboğazda kalmasına ve kendini savunmada dezavantajlı bir duruma düşmesine sebebiyet veriyor. Zira, gemisavar füzeleri anlık olarak değiştirilebilecek ürünler değil. Sistemlerin tekrar hazır hale gelmesi için ciddi bir lojistik faaliyet gerekiyor. Bu noktada TCG İstanbul ile 8 adet yerine 16 adet ATMACA Gemisavar Füzesi konuşlandırılması daha geniş bir oyun alanı sağlıyor.

ATMACA özelinde çalışmalar sürüyor

Halihazırda Türk savaş gemileri gemisavar füzesi olarak ABD yapımı Harpoon kullanıyor. Roketsan imzalı ATMACA ise halihazırda seri üretimde ve TCG Kınalıada korvetinde yüklü durumda. Roketsan, ATMACA’nın daha gelişmiş yeni versiyonlar için de çalışmalara devam ediyor. Atış testleri devam eden füze için en kritik virajlardan biri üzerindeki motorun da yerlileştirilmesi. İlk etapta Fransa’dan motor tedarik edildiği ancak sonrasında ambargoya maruz kalındığı biliniyor.

Bu bağlamda Roketsan, geçtiğimiz ay yerli turbojet motoru KTJ-3200 ile ATMACA füzelerinin ilk atış testini gerçekleştirdi. ATMACA’nın yerli ve milli motoruyla BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi'nden yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurduğu açıklandı. Ek olarak ilk adım TCG İstanbul ile atılmış ve füze sayısı 16’ya çıkarılmış olsa da benzer bir yükseltmenin diğer platformlara da uygulanması bekleniyor.

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TCG İstanbul fırkateyni ile füze sayısı iki katına çıkıyor