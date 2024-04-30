TCG İstanbul fırkateyni ile Türk Donanması'nda füze sayısı iki katına çıkıyor

- TCG İstanbul’da 16 adet Atmaca gemisavar füzesi bulunacak
- ATMACA özelinde çalışmalar sürüyor
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TCG İstanbul’da 16 adet Atmaca gemisavar füzesi bulunacak
İstif Sınıfı Fırkateyn Projesi'nin ilk gemisi olan TCG İstanbul fırkateyni, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilerek 19 Ocak 2024'te hizmete başladı. Yüzde 80 oranında yerli üretim olarak inşa edilen TCG İstanbul'un tasarımı ise yüzde 100 yerli. Bununla birlikte TCG İstanbul’un bir ay içerisine donanmaya tam anlamıyla katılması bekleniyor, şimdilik eğitim süreci yürütülüyor.
Sahada görüldüğü üzere batırılan Rus savaş gemilerinde görüldüğü üzere kimi zaman 4-5 gemisavar füzesinin aynı hedefe gönderilmesi gerekiyor. Bu durum, kapasitesi sınırlı sistemlerin darboğazda kalmasına ve kendini savunmada dezavantajlı bir duruma düşmesine sebebiyet veriyor. Zira, gemisavar füzeleri anlık olarak değiştirilebilecek ürünler değil. Sistemlerin tekrar hazır hale gelmesi için ciddi bir lojistik faaliyet gerekiyor. Bu noktada TCG İstanbul ile 8 adet yerine 16 adet ATMACA Gemisavar Füzesi konuşlandırılması daha geniş bir oyun alanı sağlıyor.
ATMACA özelinde çalışmalar sürüyor
Halihazırda Türk savaş gemileri gemisavar füzesi olarak ABD yapımı Harpoon kullanıyor. Roketsan imzalı ATMACA ise halihazırda seri üretimde ve TCG Kınalıada korvetinde yüklü durumda. Roketsan, ATMACA’nın daha gelişmiş yeni versiyonlar için de çalışmalara devam ediyor. Atış testleri devam eden füze için en kritik virajlardan biri üzerindeki motorun da yerlileştirilmesi. İlk etapta Fransa’dan motor tedarik edildiği ancak sonrasında ambargoya maruz kalındığı biliniyor.
Bu bağlamda Roketsan, geçtiğimiz ay yerli turbojet motoru KTJ-3200 ile ATMACA füzelerinin ilk atış testini gerçekleştirdi. ATMACA’nın yerli ve milli motoruyla BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi'nden yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurduğu açıklandı. Ek olarak ilk adım TCG İstanbul ile atılmış ve füze sayısı 16’ya çıkarılmış olsa da benzer bir yükseltmenin diğer platformlara da uygulanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.