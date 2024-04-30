Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TCG İstanbul fırkateyni ile Türk Donanması'nda füze sayısı iki katına çıkıyor

    Türk Donanması’na kısa bir süre sonra tam anlamıyla katılacak olan TCG İstanbul’da 16 adet Atmaca gemisavar füzesi bulunacak. Mevcuttaki savaş gemilerinde bu sayı 8 füze ile sınırlı.
    TCG İstanbul fırkateyni ile füze sayısı iki katına çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın talepleri doğrultusunda Milli Gemi (MİL-GEM) ve Milli Denizaltı (MİL-DEN) kapsamında ortaya çıkan platformlar Türk Donanması’nın kabiliyetlerini önemli ölçüde artırmaya devam ediyor. Çok yakında tam anlamıyla Donanmaya katılacak olan TCG İstanbul fırkateyni ile ateş gücü de ciddi oranda artacak.

    TCG İstanbul’da 16 adet Atmaca gemisavar füzesi bulunacak

    İstif Sınıfı Fırkateyn Projesi'nin ilk gemisi olan TCG İstanbul fırkateyni, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilerek 19 Ocak 2024'te hizmete başladı. Yüzde 80 oranında yerli üretim olarak inşa edilen TCG İstanbul'un tasarımı ise yüzde 100 yerli. Bununla birlikte TCG İstanbul’un bir ay içerisine donanmaya tam anlamıyla katılması bekleniyor, şimdilik eğitim süreci yürütülüyor.

    TCG İstanbul fırkateyni ile füze sayısı iki katına çıkıyor Tam Boyutta Gör
    113 metre uzunluktaki ve 14,4 metre genişlikteki TCG İstanbul, yakıt ikmali ihtiyacı duymadan, Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'ndan New York'a kadar gidebilecek özelliklere sahip. Öne çıkan bir diğer önemli özelliği ise Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi.
    TCG İstanbul fırkateyni ile füze sayısı iki katına çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar Türk savaş gemileri 8 adet gemisavar füzesi taşıyabiliyorken TCG İstanbul ile bu sayı tam iki katına çıkıyor. Dolayısıyla TCG İstanbul’da 16 adet ATMACA Gemisavar Füzesi bulunacak. Bu sayının artması önemli zira günümüz modern savaş koşulları açıkça bunan ihtiyaç duyuyor. Rusya-Ukrayna savaşında gördüğümüz ve Rusya’nın kaybettiği gemilere baktığımızda gemisavar füzelerinin önemli olduğu sonucu ortaya çıkıyor.

    Sahada görüldüğü üzere batırılan Rus savaş gemilerinde görüldüğü üzere kimi zaman 4-5 gemisavar füzesinin aynı hedefe gönderilmesi gerekiyor. Bu durum, kapasitesi sınırlı sistemlerin darboğazda kalmasına ve kendini savunmada dezavantajlı bir duruma düşmesine sebebiyet veriyor. Zira, gemisavar füzeleri anlık olarak değiştirilebilecek ürünler değil. Sistemlerin tekrar hazır hale gelmesi için ciddi bir lojistik faaliyet gerekiyor. Bu noktada TCG İstanbul ile 8 adet yerine 16 adet ATMACA Gemisavar Füzesi konuşlandırılması daha geniş bir oyun alanı sağlıyor.

    ATMACA özelinde çalışmalar sürüyor

    Halihazırda Türk savaş gemileri gemisavar füzesi olarak ABD yapımı Harpoon kullanıyor. Roketsan imzalı ATMACA ise halihazırda seri üretimde ve TCG Kınalıada korvetinde yüklü durumda. Roketsan, ATMACA’nın daha gelişmiş yeni versiyonlar için de çalışmalara devam ediyor. Atış testleri devam eden füze için en kritik virajlardan biri üzerindeki motorun da yerlileştirilmesi. İlk etapta Fransa’dan motor tedarik edildiği ancak sonrasında ambargoya maruz kalındığı biliniyor.

    Bu bağlamda Roketsan, geçtiğimiz ay yerli turbojet motoru KTJ-3200 ile ATMACA füzelerinin ilk atış testini gerçekleştirdi. ATMACA’nın yerli ve milli motoruyla BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi'nden yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurduğu açıklandı. Ek olarak ilk adım TCG İstanbul ile atılmış ve füze sayısı 16’ya çıkarılmış olsa da benzer bir yükseltmenin diğer platformlara da uygulanması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone satın alınan zil sesi gözükmüyor peugeot expert traveller yorum yunanlıların genetik özellikleri next kanky hd internete bağlanmıyor hopi paracık nakite çevirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone (2a)
    Nothing Phone (2a)
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız