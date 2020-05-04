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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk iMiner firması İran’da Bitcoin madeni kuracak

    Uzun yıllardır Bitcoin madenciliği alanında faaliyet gösteren iMiner firması, İran’da ülkenin en büyük Bitcoin çiftliğini kurmak için lisans işlemlerini tamamladı.
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Türk iMiner firması İran’da Bitcoin madeni kuracak
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    Kripto paraların ilgi görmesi ve dev bir pazar olasının ardından kripto para madenciliği de bir meslek haline geldi. Kişisel olarak kripto para kazım sistemi kuranlardan dev sistem tarlaları oluşturan firmalara sıkça rastlamak mümkün. Bu işte en önemli konu elektrik maliyetlerinin azaltılması ve bununla ilgili tek bir adres var.

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    İran’a talep büyük

    İran’da elektrik fiyatlarının genel anlamda oldukça düşük seyretmesi Bitcoin madenciliği yapan firmaların da dikkatini çekmiş durumda. Pek çok firmanın İran’da Bitcoin madenleri yer alıyor. Türk iMiner bunlardan birisi.

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    Rusya, ABD, Kanada ve Türkiye’de Bitcoin madenleri bulunan iMiner yaklaşık 7 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor. Belirli ücret karşılığında ASIC madencilik sistemlerini yatırımcılara da kiralayan iMiner toplamda 135 000 kullanıcıya sahip.

    Geçtiğimiz hafta şirket İran’da çalışmak üzere lisans işlemlerini tamamladı. İran operasyonları Afrand Sheid Mehr tarafından yürütülüyor. 6000 civarında cihaz için 7.6 milyon dolara tekabül eden 320 milyar Riyal civarında yatırım yapıldı. Çiftlik ülkenin en büyük Bitcoin madeni olacak. Önümüzdeki dönemde de iMiner’ın ülkedeki yatırımlarını arttıracağı tahmin ediliyor.



    https://www.tabnak.ir/fa/news/975076/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    maximus8282 (maximus ) 1 hf. en beğenilen
    Yerli şirketler bile dışarı kaçıyor, biz yabancılardan yatırım bekliyoruz.
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    birseylereksikmoruk (Enes ) 1 hf. yeni yorumcu maximus8282
    Ne olacaktı ya, babasının hayrınamı duracaktı. Büyük ihtimal İran cazip bir teklif yaptı firmadan bu fırsatı kaçırmadı. (EK NOT:Bu ay içerisinde İran para birimini değiştirdi ve 0 attı. Birde kendi coin birimini çıkaracaktık veya çıkardı.)
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    mertvaran 1 hf. yeni yorumcu
    orada kuracagına memleketinde kursun ya
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    Bay Robot ( tunc) 1 hf.
    Nerede boş iş var bizimkiler orada
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    Frost05 1 hf.
    Ne uğraşıyorlar ya. Doğuda falan kursunlar şöyle kaçak elektrik de varkene
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    maximus8282 (maximus ) 1 hf. en beğenilen
    Yerli şirketler bile dışarı kaçıyor, biz yabancılardan yatırım bekliyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    birseylereksikmoruk (Enes ) 1 hf. yeni yorumcu maximus8282
    Ne olacaktı ya, babasının hayrınamı duracaktı. Büyük ihtimal İran cazip bir teklif yaptı firmadan bu fırsatı kaçırmadı. (EK NOT:Bu ay içerisinde İran para birimini değiştirdi ve 0 attı. Birde kendi coin birimini çıkaracaktık veya çıkardı.)
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