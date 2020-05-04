Türk iMiner firması İran’da Bitcoin madeni kuracak

Tam Boyutta Gör

Kripto paraların ilgi görmesi ve dev bir pazar olasının ardından kripto para madenciliği de bir meslek haline geldi. Kişisel olarak kripto para kazım sistemi kuranlardan dev sistem tarlaları oluşturan firmalara sıkça rastlamak mümkün. Bu işte en önemli konu elektrik maliyetlerinin azaltılması ve bununla ilgili tek bir adres var.

İlginizi Çekebilir

Vitalik övdü, ZRX uçtu

İran’a talep büyük

İran’da elektrik fiyatlarının genel anlamda oldukça düşük seyretmesi Bitcoin madenciliği yapan firmaların da dikkatini çekmiş durumda. Pek çok firmanın İran’da Bitcoin madenleri yer alıyor. Türk iMiner bunlardan birisi.

Ayrıca Bkz. "Redmi Note 9, Redmi Note 9S/Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max karşı karşıya"

Rusya, ABD, Kanada ve Türkiye’de Bitcoin madenleri bulunan iMiner yaklaşık 7 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor. Belirli ücret karşılığında ASIC madencilik sistemlerini yatırımcılara da kiralayan iMiner toplamda 135 000 kullanıcıya sahip.

Geçtiğimiz hafta şirket İran’da çalışmak üzere lisans işlemlerini tamamladı. İran operasyonları Afrand Sheid Mehr tarafından yürütülüyor. 6000 civarında cihaz için 7.6 milyon dolara tekabül eden 320 milyar Riyal civarında yatırım yapıldı. Çiftlik ülkenin en büyük Bitcoin madeni olacak. Önümüzdeki dönemde de iMiner’ın ülkedeki yatırımlarını arttıracağı tahmin ediliyor.

https://www.tabnak.ir/fa/news/975076/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.