Fransa nükleer tesislerinde insansı robotlar kullanmaya başlıyor

Nükleer enerji konusunda önde gelen ülkelerden olan Fransa, nükleer tesislerinde yapay zeka destekli insansı robotlar kullanmaya hazırlanıyor. Capgemini ve Orano tarafından geliştirilen Hoxo adlı robot, yapay zeka, görsel analiz ve otonom navigasyon teknolojilerini bir araya getirerek nükleer tesislerde hem güvenliği hem de operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.
Hoxo, Çevresini Gerçek Zamanlı Olarak Analiz Edebiliyor
Fransa’nın Gard bölgesindeki Orano Melox tesisinde tanıtılan Hoxo, gelişmiş sensörler ve özel bir yapay zeka sistemiyle donatılmış otonom bir insansı robot. Robotun temel amacı, yüksek radyasyon veya tehlikeli kimyasalların bulunduğu alanlarda insan operatörlerin yerine geçerek riskleri azaltmak ve teknik görevleri daha güvenli şekilde yürütmek. Capgemini’nin açıklamasına göre Hoxo, insan hareketlerini taklit edebiliyor ve çevresini gerçek zamanlı olarak algılayarak zorlu ortamlara dinamik biçimde uyum sağlayabiliyor.
Hoxo benzeri projelerin önümüzdeki dönemde farklı ülkelerde de ortaya çıkması bekleniyor. Hâliyle bu da önemli soru işaretlerini ve gündelik endişelerini beraberinde getiriyor. Çünkü bu projelerle birlikte, yapay zeka, kritik bir konumda bulunan nükleer tesislere de girmiş olacak. Bu durum, yapay zekanın gidişatı konusunda endişeli olanlar tarafından tedirgin edici bir gelişme olarak da okunabilir.