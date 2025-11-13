Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fransa nükleer tesislerinde insansı robotlar kullanmaya başlıyor

    Yapay zeka, nükleer tesislere de giriyor. Fransa, nükleer tesislerinde kullanacağı yapay zeka destekli insansı robotu Hoxo'yu tanıttı. Hoxo, tehlikeli görevleri üstlenecek.

    Fransa nükleer tesislerinde insansı robotlar kullanmaya başlıyor Tam Boyutta Gör
    Nükleer enerji sektörü, gerek yüksek güvenlik standartları, gerekse insan sağlığını koruma gerekliliği nedeniyle robotik çözümlere en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri. Ancak bu alandaki robotlar bugüne kadar uzaktan kumandalı, sınırlı yeteneklere sahip sistemlerden ibaretti. Ne var ki yapay zeka ve robotik alanında eş zamanlı olarak yaşanan gelişmelerle birlikte bu durum değişiyor. Artık bu tesislerde, insansı robotlar da göreve başlıyor. Bu konuda şu ana kadarki en dikkat çekici adımlardan biri Fransa'dan geldi.

    Nükleer enerji konusunda önde gelen ülkelerden olan Fransa, nükleer tesislerinde yapay zeka destekli insansı robotlar kullanmaya hazırlanıyor. Capgemini ve Orano tarafından geliştirilen Hoxo adlı robot, yapay zeka, görsel analiz ve otonom navigasyon teknolojilerini bir araya getirerek nükleer tesislerde hem güvenliği hem de operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.

    Hoxo, Çevresini Gerçek Zamanlı Olarak Analiz Edebiliyor

    Fransa’nın Gard bölgesindeki Orano Melox tesisinde tanıtılan Hoxo, gelişmiş sensörler ve özel bir yapay zeka sistemiyle donatılmış otonom bir insansı robot. Robotun temel amacı, yüksek radyasyon veya tehlikeli kimyasalların bulunduğu alanlarda insan operatörlerin yerine geçerek riskleri azaltmak ve teknik görevleri daha güvenli şekilde yürütmek. Capgemini’nin açıklamasına göre Hoxo, insan hareketlerini taklit edebiliyor ve çevresini gerçek zamanlı olarak algılayarak zorlu ortamlara dinamik biçimde uyum sağlayabiliyor.

    Fransa nükleer tesislerinde insansı robotlar kullanacak Tam Boyutta Gör
    Hoxo’nun şu anda Melox tesisinde test aşamasında olduğu belirtiliyor. Bu testler, robotun otonom hareket kabiliyeti, görev uyarlanabilirliği ve karar verme yeteneğini ölçmeyi amaçlıyor. Eğer başarılı olursa, Hoxo’nun Fransa’daki diğer nükleer tesislerde ve benzer riskli endüstriyel ortamlarda da kullanılmasının önü açılacak.

    Hoxo benzeri projelerin önümüzdeki dönemde farklı ülkelerde de ortaya çıkması bekleniyor. Hâliyle bu da önemli soru işaretlerini ve gündelik endişelerini beraberinde getiriyor. Çünkü bu projelerle birlikte, yapay zeka, kritik bir konumda bulunan nükleer tesislere de girmiş olacak. Bu durum, yapay zekanın gidişatı konusunda endişeli olanlar tarafından tedirgin edici bir gelişme olarak da okunabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    320i ile 320i ed farkı uçak korkusu için ilaç xanax dm den yürüme sözleri bira kafa yapar mı çamaşır makinesi dönmüyor ses çıkarıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum