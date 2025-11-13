Fransa nükleer tesislerinde insansı robotlar kullanmaya başlıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Nükleer enerji sektörü, gerek yüksek güvenlik standartları, gerekse insan sağlığını koruma gerekliliği nedeniyle robotik çözümlere en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri. Ancak bu alandaki robotlar bugüne kadar uzaktan kumandalı, sınırlı yeteneklere sahip sistemlerden ibaretti. Ne var ki yapay zeka ve robotik alanında eş zamanlı olarak yaşanan gelişmelerle birlikte bu durum değişiyor. Artık bu tesislerde, insansı robotlar da göreve başlıyor. Bu konuda şu ana kadarki en dikkat çekici adımlardan biri Fransa'dan geldi.

Nükleer enerji konusunda önde gelen ülkelerden olan Fransa, nükleer tesislerinde yapay zeka destekli insansı robotlar kullanmaya hazırlanıyor. Capgemini ve Orano tarafından geliştirilen Hoxo adlı robot, yapay zeka, görsel analiz ve otonom navigasyon teknolojilerini bir araya getirerek nükleer tesislerde hem güvenliği hem de operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.

Hoxo, Çevresini Gerçek Zamanlı Olarak Analiz Edebiliyor

Fransa’nın Gard bölgesindeki Orano Melox tesisinde tanıtılan Hoxo, gelişmiş sensörler ve özel bir yapay zeka sistemiyle donatılmış otonom bir insansı robot. Robotun temel amacı, yüksek radyasyon veya tehlikeli kimyasalların bulunduğu alanlarda insan operatörlerin yerine geçerek riskleri azaltmak ve teknik görevleri daha güvenli şekilde yürütmek. Capgemini’nin açıklamasına göre Hoxo, insan hareketlerini taklit edebiliyor ve çevresini gerçek zamanlı olarak algılayarak zorlu ortamlara dinamik biçimde uyum sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Hoxo’nun şu anda Melox tesisinde test aşamasında olduğu belirtiliyor. Bu testler, robotun otonom hareket kabiliyeti, görev uyarlanabilirliği ve karar verme yeteneğini ölçmeyi amaçlıyor. Eğer başarılı olursa, Hoxo’nun Fransa’daki diğer nükleer tesislerde ve benzer riskli endüstriyel ortamlarda da kullanılmasının önü açılacak.

Hoxo benzeri projelerin önümüzdeki dönemde farklı ülkelerde de ortaya çıkması bekleniyor. Hâliyle bu da önemli soru işaretlerini ve gündelik endişelerini beraberinde getiriyor. Çünkü bu projelerle birlikte, yapay zeka, kritik bir konumda bulunan nükleer tesislere de girmiş olacak. Bu durum, yapay zekanın gidişatı konusunda endişeli olanlar tarafından tedirgin edici bir gelişme olarak da okunabilir.

