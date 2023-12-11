Türk savunma sanayisi ürettiği motorları ihraç edecek

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TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit, şirketin seri üretimine başladığı milli askeri turbodizel motorlar ve devam eden geliştirme projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geri viteste dünya rekoru kırıldı 1 ay önce eklendi

PD170 motorlarının ilk seri imalat teslimatını 2020 başında yaptıklarını anımsatan Akşit, o tarihten bu yana üretimi sürdürdüklerini söyledi.

İlk uçuşu Aralık 2018'de ANKA ile yaptıklarını, 1 yıldır AKSUNGUR ile uçuşlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Akşit, "PD170'in AKSUNGUR ile envantere girişi için son aşamadayız. Testler sonunda bu yıl bitmeden AKSUNGUR'un seri üretim motoru haline gelecek. Bundan sonraki ilk AKSUNGUR'la da envantere girmiş olacak. Son uçuşlarından birinde Eskişehir semalarına kadar gelip motor tasarımında emeği geçen arkadaşların üzerinden alçak uçuş yaptı. PD170 serisinin olgunluğu konusunda herhangi bir sıkıntı kalmadı." dedi.

Bu çalışmalarla ANKA'nın ardından AKSUNGUR'un milli motor entegrasyonunun tamamlanacağını bildiren Akşit, Bayraktar TB3 ile de yaklaşık 1,5 aydır uçuşlar gerçekleştirdiklerini, platform ve motorun başarılı bir performans sergilediğini vurguladı. İstanbul'da şiddetli fırtınada 20 bin feet yükseklikte testler yaptıklarını anlatan Akşit, zorlu şartlarda başarılı bir sınav verdiklerini kaydetti.

Akşit, envantere girdikten sonra motoru 45 bin feet irtifaya çıkarmak için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "30 bin feet üzerinde defalarca uçtuk. Bu bir rekor. Dünyada bu irtifaya çıkabilen bildiğimiz kadarıyla bu sınıfta pistonlu motor yok. Bu irtifayı testlerle 45 bin feete çıkaracağız. O irtifalara bugüne kadar kimse çıkmış değil." diye konuştu.

Mahmut Akşit, ANKA, AKSUNGUR ve Bayraktar TB3 ile bugüne kadar yüzlerce saat uçtuklarını ve uçuş güvenliğini riske sokacak bir sorun yaşamadıklarını, bunun ilk kez piyasaya çıkan bir motor için büyük başarı olduğunu söyledi.

PD170'in yurt dışında da oldukça popüler olduğunu ifade eden Akşit, şu bilgileri verdi:

"Motor için 5 ülkeden sipariş aldık. Bunların hepsini onaylamadık. Bir tanesinin izinleri tamamlandı ve siparişi kesinleştirdik. Diğer 4 ülkeyle ilgili süreçler devam ediyor. Yurt dışında da ciddi bir yer tutacağına inanıyoruz. Motorumuz sınıfının şu anda en az yakan, en yüksek irtifaya çıkan ve irtifada en fazla güç üreten motoru. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde ciddi bir avantaj sağlıyor kullanıldığı platforma. Satışı gerçekleşen ülkeyle ilgili bir açıklama doğru olmaz. Yurt dışına satılan ilk motorun üretimine başladık, teslimat tarihi önümüzdeki yıl içinde olacak."

Bunun Türkiye için bir ilk olacağına işaret eden Akşit, "Türkiye, tarihinde ilk defa yüksek teknoloji ürünü bir havacılık motorunu ihraç etmiş olacak. Bu ülkelerin bir kısmı da gerçekten teknoloji sahibi ülkeler." dedi.

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