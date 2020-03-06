Türk SİHA’ları şimdi de Fransız basınında gündemde

Ülkemiz savunma sanayi şirketlerinin uzun yıllardır üzerinde mesai harcadığı İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) teknolojileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Esad güçlerine karşı yürüttüğü operasyon kapsamında sergilendi. Hedeflere yapılan nokta atışlarla savaşın seyrinin değiştirilebileceğini gösteren İHA ve SİHA’lar dış dünya basınında da geniş yankı buldu.

Hatırlanacağı üzere 1 Mart tarihinde Amerikan Forbes dergisinde kaleme alınan yazıda, "Türk yapımı İHA'lar ve topçu atışları, İdlib'de Esad rejimini yıkıma uğratıyor" başlığı kullanılmış ve kullanılan teknolojilerden övgüyle bahsedilmişti.

Ayrıca Bkz. "Suriye’de rejim Türk SİHA ordusuna karşı koyamıyor"

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Ülkemizin sahip olduğu İHA ve SİHA kabiliyetlerine bir övgü de bu kez Fransız basınından geldi. Fransız L'Opinion gazetesinde yer alan haberde, "Bir haftadır, Türk ordusu SİHA konusundaki kapasitelerini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Türkiye on yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdi. Türkiye net olarak bu alanda Fransa gibi ülkeleri geçti" ifadeleri kullanıldı.

Gazetede yer alan haberde, Türk SİHA’larının Fransız ordusunun envanterinde bulunan araçlardan daha küçük olduğu ancak aynı oranda daha düşük maliyetle işletildiğine vurgu yapıldı. Gazetenin bir diğer tespiti ise Türk SİHA’ların daha etkili olduğu yönünde gerçekleşti. Kaleme alan yazıda yer alan "Türkiye, Çin ile birlikte silahlı insansız hava araçları ve insansız hava araçları üretiminde dünya lideri. Bir haftadır, Türk ordusu SİHA konusundaki kapasitelerini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Türkiye on yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdi. Türkiye net olarak bu alanda Fransa gibi ülkeleri geçti" ifadeleri ise adeta ülkemizin savunma sanayinin geldiği noktayı gösterir nitelikte.

Fransız gazete, Türk ordusunun elektronik savaş alanındaki kapasitesine de değinirken TSK’nın Rus desteği olmaksızın operasyon düzenleyebildiğinin altını çizmiş.

Polonya'da da yankı buldu

TSK’nın Suriye’de ortaya koyduğu performans sadece Fransız ve ABD basınında yankı bulmadı. Polonya’ya ait Gazeta.pl adlı haber sitesi, "Türk drone'ları pençelerini gösterdi. Rusya'nın zafer yerine baş ağrısı var Avrupa'nın da" başlığıyla çarpıcı bir habere imza attı. Haberin devamında ise TSK’nın Suriye rejim güçlerinde büyük hasara yol açtığı ifade edildi.

Önümüzdeki dönemde TSK envanterine girecek Baykar üretimi Akıncı SİHA’yla bölgedeki hava üstünlüğümüz biraz daha perçinlenecek. Bölgede zorlu şartlar altında görev yapan Mehmetçiğimizin ayağına taş değmemesi dileğiyle.

https://www.independentturkish.com/node/141746/haber/t%C3%BCrkiye%E2%80%99nin-sihalar%C4%B1-d%C3%BCnya-bas%C4%B1n%C4%B1nda

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