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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk SİHA’ları şimdi de Fransız basınında gündemde

    Türk İHA ve SİHA'larının Suriye'de icra ettiği operasyonlar dünya basınının gündeminden düşmüyor. Bu kez de Fransız L'Opinion gazetesi Türk İHA'larına övgüler yağdırdı.
    2 hf.
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Türk SİHA’ları şimdi de Fransız basınında gündemde

    Ülkemiz savunma sanayi şirketlerinin uzun yıllardır üzerinde mesai harcadığı İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) teknolojileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Esad güçlerine karşı yürüttüğü operasyon kapsamında sergilendi. Hedeflere yapılan nokta atışlarla savaşın seyrinin değiştirilebileceğini gösteren İHA ve SİHA’lar dış dünya basınında da geniş yankı buldu.

    Hatırlanacağı üzere 1 Mart tarihinde Amerikan Forbes dergisinde kaleme alınan yazıda, "Türk yapımı İHA'lar ve topçu atışları, İdlib'de Esad rejimini yıkıma uğratıyor" başlığı kullanılmış ve kullanılan teknolojilerden övgüyle bahsedilmişti.

    Ayrıca Bkz. "Suriye’de rejim Türk SİHA ordusuna karşı koyamıyor"

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    Ülkemizin sahip olduğu İHA ve SİHA kabiliyetlerine bir övgü de bu kez Fransız basınından geldi. Fransız L'Opinion gazetesinde yer alan haberde, "Bir haftadır, Türk ordusu SİHA konusundaki kapasitelerini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Türkiye on yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdi. Türkiye net olarak bu alanda Fransa gibi ülkeleri geçti" ifadeleri kullanıldı.

    Gazetede yer alan haberde, Türk SİHA’larının Fransız ordusunun envanterinde bulunan araçlardan daha küçük olduğu ancak aynı oranda daha düşük maliyetle işletildiğine vurgu yapıldı. Gazetenin bir diğer tespiti ise Türk SİHA’ların daha etkili olduğu yönünde gerçekleşti. Kaleme alan yazıda yer alan  "Türkiye, Çin ile birlikte silahlı insansız hava araçları ve insansız hava araçları üretiminde dünya lideri. Bir haftadır, Türk ordusu SİHA konusundaki kapasitelerini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Türkiye on yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdi. Türkiye net olarak bu alanda Fransa gibi ülkeleri geçti" ifadeleri ise adeta ülkemizin savunma sanayinin geldiği noktayı gösterir nitelikte.

    Fransız gazete, Türk ordusunun elektronik savaş alanındaki kapasitesine de değinirken TSK’nın Rus desteği olmaksızın operasyon düzenleyebildiğinin altını çizmiş.

    Polonya'da da yankı buldu

    TSK’nın Suriye’de ortaya koyduğu performans sadece Fransız ve ABD basınında yankı bulmadı. Polonya’ya ait Gazeta.pl adlı haber sitesi, "Türk drone'ları pençelerini gösterdi. Rusya'nın zafer yerine baş ağrısı var Avrupa'nın da" başlığıyla çarpıcı bir habere imza attı. Haberin devamında ise TSK’nın Suriye rejim güçlerinde büyük hasara yol açtığı ifade edildi.

    Önümüzdeki dönemde TSK envanterine girecek Baykar üretimi Akıncı SİHA’yla bölgedeki hava üstünlüğümüz biraz daha perçinlenecek. Bölgede zorlu şartlar altında görev yapan Mehmetçiğimizin ayağına taş değmemesi dileğiyle.



    https://www.independentturkish.com/node/141746/haber/t%C3%BCrkiye%E2%80%99nin-sihalar%C4%B1-d%C3%BCnya-bas%C4%B1n%C4%B1nda Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    CleanCoders (Fatih ) 2 hf. en beğenilen
    Yandaş Fransa Basını
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    wolferto (mehmet öz) 2 hf. CleanCoders
    inş yazdığın yorumu anlayacak kapasitede insanlar vardır.kapasitesi olmayanlar için fransa gbi bi ülkede türkiyeyi ve hükümetin yaptıklarını pohpohlayacak bi basın mensubu yok al budamı yandaş demek istemiş:)
    Yanıtla +16
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 2 hf.
    Şu teknoloji gelişim ve geliştirme konularını bir çok yönden hükümetlerden bağımsız hale getirmeliyiz. Her gelen iktidarın, bu tip faaliyetleri durduracak ya da bunlara sürekli karışmayacak şekilde dizayn etmemiz gerekiyor, bunlar denetlenmeli ancak durdurma yetkisi daha başka oluşturulacak kurularda olmalıdır. Ayrıca bu teknolojilerle ilgili kaynak ayırıp, sadece İha veya savaşlarla ilgili alanlarda değil, diğer teknolojik alanlarda da yatırım yapılmalı ve bu yatırımlar hükümetlere bağlı olmamalıdır. Yeni çağı yakalamalıyız artık.
    Şu teknoloji gelişim ve geliştirme konularını bir çok yönden hükümetlerden bağımsız hale getirmeliyiz. Her gelen iktidarın, bu tip faaliyetleri durduracak ya d...
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    3 Yanıt Yanıtla +76
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    Mion 2 hf. Mutlak.Sıfır
    Nesinden rahatsızsın? Gelsin nato denetlesin değil mi!
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. Mutlak.Sıfır
    Çağı çoğu alanda yakalıyoruz elektrikli otomobil’den otoyollarımıza kadar bir çok şeyimiz var.



    DonanımHaber bile bugün yapay zeka kullandığı alanlar söz konusu.



    Devlet desteği bu konularda çok önemli. Başta dediğiniz gibi isteyen bir hükümet olsun ve firmalara destek versin ilerleriz.



    Ancak adaya elektrikli minübüsleri alırken bunları Türkiye’de ürettirebilirdi. Zaten elektrikli büyük otobüs üreten firmalarımız var bunuda üretirdi. Sonrada benzerlerini otellere satardık ülkede.



    Ancak düşüncem şu ki bunları Türkiye’de birisine yaptırırsak bunun ekmeğini hükümet yer diye gidildi Çin’den alındı bu tür hesaplardan kurtulmamız gerek.
    1 Yanıt Yanıtla
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    vs-fb (Vn S) 2 hf.
    Maşallah. Jet motorlu ihalar da envantere girince, hele birde stealth özelliği de çözdük mü. Hava kuvvetlerimizin bölgede rakibi olmaz. Atam boşuna, "İstikbal gôklerdedir." dememiş. Zor günlerden hep başımız dik çıktık. Bu günlerde de aynısı olacak.
    Maşallah. Jet motorlu ihalar da envantere girince, hele birde stealth özelliği de çözdük mü. Hava kuvvetlerimizin bölgede rakibi olmaz. Atam boşuna, "İstikbal ...
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    1 Yanıt Yanıtla +69
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    ihsanmx (ihsan ) 2 hf. vs-fb
    Yazılı kaynaklarda öyle bir sözü yok.
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    Yorumlar (42) Yorum Yaz Forumda Gör
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    canonxde 1 hf. yeni yorumcu
    Umarım bu konuda daha iyi yerlere geliriz
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    codebringer06 (Oğuz ) 1 hf. yeni yorumcu
    oppo reno 2z alınır mı?şimdiden teşekkürler
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    DH Misafiri 1 hf.
    Uçak gemisi yapmak lazım bu Sihalara<br /><br />Rusların perisanligini uçak gemilerinde gördük kalkabilen uçak denizde iniyor<br /><br />Gemide yangın çıkıyor bir haftada sonduremediler yangını
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    DH Misafiri 1 hf.
    Sihalar varken yaya askere gerek yok artık. Artık devir değişti
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    ECDAD_OSMANLI (murat murat) 1 hf.
    Muhalefet artık Fransızları da sevmiyor
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Bizim muhalefet hariç herkese kabul ettirdik SİHaları.

    Bu konular da güzel oluyor kimi bloklayacağımı kolayca ve rahatça seçiyorum. Diğer türlü zor oluyor.
    Yanıtla +5
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    TheJudgé 1 hf.
    Bayraktar savunma kimin ve sahibinin kayınpederi kimmiş bi araştırın isterseniz
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    beyazsoy (hamza aksoy) 1 hf.
    İhalar ilgili tek problem var kimse buna deyinmiyor bir bizim şizolar beğenmiyor bu sorunda çözersrk dünyada kimse önünüzde duramaz ??
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    Mion 1 hf.
    Ne bu? Üniversite konferansı mı? Kıytırık bir internet sitesi!
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    BENL! 1 hf.
    Dh gençleri bu konuya fransızlardan daha fransız kalmış anlaşılan
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