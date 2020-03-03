Suriye’de rejim Türk SİHA ordusuna karşı koyamıyor

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Suriye’deki iç savaşa sınırlarında terör koridoru oluşmasını engellemek ve olası bir mülteci akınının önüne geçmek adına dahil olmak zorunda bırakılan ülkemiz, yerli savunma sanayii ürünlerinin gücüyle bir anda tüm dünyanın ilgi odağı oldu. İnsansız hava araçları ile dünyadaki operasyonel anlamda bu teknolojiyi en iyi kullanan ülkeler arasında en tepede kabul görmeye başlayan Türkiye, 28 Şubat’tan bu yana 24 saat boyunca kesintisiz olarak 20 silahlı Bayraktar TB-2 insansız hava aracını aynı anda uçuruyor. Üstelik bu sayıya ANKA-S’ler dahil değil.

Bayraktar TB-2’ler filo halinde uçuyor

Filo halinde uçan 20 Bayraktar TB-2 kullanım amacının çok dışında bir bütün halde hareket ediyor ve seyyar topçu gibi havadan atış yapıyor. Gelen bilgilerde Baykar Makina’nın sınıra yakın bir noktada büyük bir mühendis ekibi ile operasyona bizzat desek olduğu ve filo uçuş için özel bir komuta merkezi kurduğu da paylaşılanlar arasında.

Ayrıca Bkz. "Yerli hava savunma sistemi Hisar, Suriye sınırına gidiyor"

Tusaş üretimi ANKA-S ile Bayraktar TB-2 ortak bir şekilde görev icra ediyor. Suriye’deki operasyonlarda ciddi anlamda deneyim kazanan askeri SİHA personeli de bu alanda dünyadaki en deneyimli isimlerden oldu desek pek de yanlış olmaz. TSK’nın elindeki yerli üretim KORAL sayesinde uçakların ve hava savunma sistemlerini körleştiren Türk ordusu, SİHA’lar ile Pantsir hava savunma sistemlerini, ülkemiz sınırında uçarak İHA’lardan belirlenen çeşitli hedefleri de savaş uçakları ile vurdu.

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Roketsan mühimmatları başrolde

Türk SİHA’lar Roketsan tarafından üretilen ve kanat altına 4’lü konfigürasyon ile yerleştirilebilen MAM-L ve MAM-C mühimmatlarıyla bugüne kadar çok sayıda tank, obüs, çok namlulu roket atar, düşman askeri unsuru gibi hedefi imha etti. MSB’nin 3 Mart 2020 tarihinde saat 12.00 itibariyle paylaştığı güncel bilgide son 24 saatte 1 uçak, 6 tank, 5 obüs, 2 hava savunma sistemi ve 327 rejim askerinin etkisiz hale geldiği aktarıldı.

Hem Bayraktar TB-2 hem de ANKA-S benzer yeteneklerinin yanı sıra birlikte görev alarak sahada önemli bir çarpan rolüne bürünmüş durumda. Aynı zamanda global ölçekte birbirilerinin rakibi de olan SİHA’lar dileriz satış rakamlarıyla da hem ülkemizi hem de emeği geçen Türk mühendisleri gururlandırarak yoluna devam eder.

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