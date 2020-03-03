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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Suriye’de rejim Türk SİHA ordusuna karşı koyamıyor

    Türkiye’nin İdlib’te düzenlediği ve Bahar Kalkanı adı verilen harekatta yerli üretim ANKA-S ve Bayraktar TB-2 SİHA’lar, rejim güçlerini savunmasız bıraktı. Rakamlar son derece etkileyici.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Savunma Sanayi
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Suriye’de rejim Türk SİHA ordusuna karşı koyamıyor
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    Suriye’deki iç savaşa sınırlarında terör koridoru oluşmasını engellemek ve olası bir mülteci akınının önüne geçmek adına dahil olmak zorunda bırakılan ülkemiz, yerli savunma sanayii ürünlerinin gücüyle bir anda tüm dünyanın ilgi odağı oldu. İnsansız hava araçları ile dünyadaki operasyonel anlamda bu teknolojiyi en iyi kullanan ülkeler arasında en tepede kabul görmeye başlayan Türkiye, 28 Şubat’tan bu yana 24 saat boyunca kesintisiz olarak 20 silahlı Bayraktar TB-2 insansız hava aracını aynı anda uçuruyor. Üstelik bu sayıya ANKA-S’ler dahil değil.

    Bayraktar TB-2’ler filo halinde uçuyor

    Filo halinde uçan 20 Bayraktar TB-2 kullanım amacının çok dışında bir bütün halde hareket ediyor ve seyyar topçu gibi havadan atış yapıyor. Gelen bilgilerde Baykar Makina’nın sınıra yakın bir noktada büyük bir mühendis ekibi ile operasyona bizzat desek olduğu ve filo uçuş için özel bir komuta merkezi kurduğu da paylaşılanlar arasında.

    Ayrıca Bkz. "Yerli hava savunma sistemi Hisar, Suriye sınırına gidiyor"
    Tusaş üretimi ANKA-S ile Bayraktar TB-2 ortak bir şekilde görev icra ediyor. Suriye’deki operasyonlarda ciddi anlamda deneyim kazanan askeri SİHA personeli de bu alanda dünyadaki en deneyimli isimlerden oldu desek pek de yanlış olmaz. TSK’nın elindeki yerli üretim KORAL sayesinde uçakların ve hava savunma sistemlerini körleştiren Türk ordusu, SİHA’lar ile Pantsir hava savunma sistemlerini, ülkemiz sınırında uçarak İHA’lardan belirlenen çeşitli hedefleri de savaş uçakları ile vurdu.

    Suriye’de rejim Türk SİHA ordusuna karşı koyamıyor
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    Roketsan mühimmatları başrolde

    Türk SİHA’lar Roketsan tarafından üretilen ve kanat altına 4’lü konfigürasyon ile yerleştirilebilen MAM-L ve MAM-C mühimmatlarıyla bugüne kadar çok sayıda tank, obüs, çok namlulu roket atar, düşman askeri unsuru gibi hedefi imha etti. MSB’nin 3 Mart 2020 tarihinde saat 12.00 itibariyle paylaştığı güncel bilgide son 24 saatte 1 uçak, 6 tank, 5 obüs, 2 hava savunma sistemi ve 327 rejim askerinin etkisiz hale geldiği aktarıldı.

    Hem Bayraktar TB-2 hem de ANKA-S benzer yeteneklerinin yanı sıra birlikte görev alarak sahada önemli bir çarpan rolüne bürünmüş durumda. Aynı zamanda global ölçekte birbirilerinin rakibi de olan SİHA’lar dileriz satış rakamlarıyla da hem ülkemizi hem de emeği geçen Türk mühendisleri gururlandırarak yoluna devam eder.



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    Yerli hava savunma sistemi Hisar, Suriye sınırına gidiyor
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    ABD, 75 adet Hürkuş-C benzeri uçak alıyor
    1 ay
    Editörün Seçimi Yorum
    S-300 hava savunma sistemleri öküzün trene baktığı gibi izliyor bunları. Ayrıca S-300 hava savunma sistemi olan yunanistanda tutuştu bu operasyonları görünce.
    Yorumu gör »     xAdli
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    btk06 2 hf. en beğenilen
    Kim ne derse desin, Reis halkın saygısını bir kez daha kazanmıştır.
    6 Yanıt Yanıtla +188
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    Guest-F7CE7F94C 2 hf. btk06
    Vayyy, ak dayı da gelmiş...
    Yanıtla +80
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    Eryıl34 (Ercan YILMAZ) 2 hf. btk06

    Savunma Bakanı Hulusi AKAR'ın ve emeklı askerlerın TV'de yaptıkları yroumlardan anlaşılıyrki Idlıb'deki askerımıze yapılan hava saldırısını Rusların yaptığı yonundedir .Ama Rusya Savunma bakanlıgıda bunu Surıye ordusunu yptığı yonundedir.Sorun şurda Dunya liderımz 5 saat boyunca Askerı bırlıgımze sureklı tum bılgılendırmelere reğmen saldırıda bulunan Rusya ile aynı masaya oturacakm Moskova'ya gııdecekse neden gıtme gereği duyuyor...
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    amacsızpanda 2 hf. btk06
    Sen bunu dedin ya



    Burdaki ŞEBBİHA lar kudurmuştur
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    xAdli 2 hf. editörün seçimi
    S-300 hava savunma sistemleri öküzün trene baktığı gibi izliyor bunları. Ayrıca S-300 hava savunma sistemi olan yunanistanda tutuştu bu operasyonları görünce.

    Bir kez daha gördük ki savaş tecrübesinden sonra kağıt üzerindeki pek çok teknik bilgi balon oluyor.

    Kim derdiki s-300 ler hiçbirşey yapamasın bunları.

    Kim derdiki tarinin ilk toplu iha ve siha savaşını destansı şekilde yürütecegimizi.
    S-300 hava savunma sistemleri öküzün trene baktığı gibi izliyor bunları. Ayrıca S-300 hava savunma sistemi olan yunanistanda tutuştu bu operasyonları görünce.
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    2 Yanıt Yanıtla +176
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    CleanCoders (Fatih ) 2 hf.
    Askerin gücü mü kaldı diyenlere, Tokat gibi çarptık
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    jubeii 2 hf.
    yani dünyanın bi yerinde kuru ekmek yiyip askeri giderlere çuval çuval para akıtan devletler,
    diğerinde arabasına binen, tatiline giden doğalgaz parasını dötüne takmayan ve askeri giderlere dahada fazla para harcayan milletler.
    bilin bakalım biz hangisiyiiiiiiiiz.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Seviye yerlerde gene forumda. Kendi kendinizi bitiriyorsunuz DH haberiniz olsun..
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    guzmann06 (Çağrı Can) 2 hf.
    Türkiye sınırları içinden bir örgüt etnik unsur suriyeli vuruyordu. Suriye düşman oluşum gelişiyordu. Suriyeye diyorumki vatandaşın yüzde 70 ini terörist ilan edip öldürüyorum, işkence ediyorsunuz adamlar mülteci olarak bana kaçıyor. Siktirsingitsin adam mezhepsel temizlik yapıyor. Ypg dolduruyor buraları kendide alamıyor alsas vatandaşı türkiye ye kaçıyor. Bir ara iliş çıktı onlarda suriyeden bize saldırıyodu. Adam olaydı esed ülkesini huzurla yöneteydi. Bizde girip kendi güvenlik sodunlarımızla uğraşmasaydık.
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    kvo35 2 hf.
    başlıgı açan DH yöneticisi.

    işimiz var diyorum.

    birde yapma dostum lütfen ya bu nedir?
    twitter.com/...
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    murat8361 (murat yılmaz) 2 hf.
    Madem öyle bugün olanlar neydi .koşa koşa gittik barış istedik ..
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    recep.ali (Recep Ali Orhan CAKMAK) 2 hf.
    Çok çabuk gaza geliyoruz, 33 şehitten sonra öyle gürledik ki zannedersin Süriyeyi alacağız ama bizde masa başına oturan siyasiler hemen çark ederler... Nitekim 500 yıldır tarihi iyi okuyun hep aynı nakarat... 5 Mart ateşkes, bir hafta sonra gavur aynı hareketi yapar.... Velhasıl olan millete oluyor bari kanları yerde kalmasa...
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    froster2006 (Barış Özbey) 2 hf.
    Troller andersenden hallice yeni destan yazmis ,ama hepsi bedelli yapmis.
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    Jackal78 (Jackal ) 2 hf.
    SIHA lar dusman ucaklari askerimize bomba yagdirip 35 can verdigimizde neredeydi?
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    RaM_ST14 (Ramazan SARIBAY) 2 hf.
    Arkadaşlar cahilliğimi mazur görün. Şimdi biz rejimle savaş halidenyiz değil mi? Yani Suriyeyi kendi topraklarında vuruyoruz. Yani resmen adamların topraklarını işgal edip, adamlarla savaşıyoruz. Bu savaşın Türkiye içine sıçrama ihtimali nedir? Sıçradığında da adam demez mi ki kardeş sen benim ülkemde beni vurdun. Al ben de senin ülkende seni vuruyorum. Yani gerçekten mantığım almıyor neden oradayız. Neden orada olduğumuzun cevabını kopyalayın. Sonra yarın suriyede bizim ülkemize girdiğinde aynı şeyi söylediğini düşünün ve yapıştırın.

    Suriyede YPG/PKK var ondan giriyoruz.
    Suriyede aynı şeyi söyleyip yarın, Türkiye'de YPG/PKK var deyip girebilir mi ülkemize?

    Suriyede bir grup zulüm altında. Mazlumlara yardım ediyoruz.
    Türkiyede bir grup zulüm altında. Mazlumlara yardım ediyoruz.

    Yani Suriye tarafı da bizim kullandığımız argümanlara aynen kullanıp ülkemize saldırabilir mi?
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    ctn48 (cc dd) 2 hf.
    yaşanan onca kötü olayı sorgulamayıp sürekli bunlarla kendi kendilerine övünüp duruyolar
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