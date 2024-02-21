Türk Telekom yerli endüstriyel 5G şebekesini MWC 2024'te tanıtacak

Tam Boyutta Gör Türk Telekom, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenecek GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2024), yerli teknoloji firmaları i2i Systems, NaraXR ve IQVizyon iş birliği ile Ankara’nın sanayi bölgesi OSTİM’de hayata geçirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli endüstriyel 5G mobil şebekesini ve Endüstri 4.0 uygulamaları projesini tanıtacak. MWC 2024, 26-29 Şubat tarihlerinde düzenlenecek..

Türk Telekom’un desteklediği Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nin yürütücüsü Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) şirketlerinden i2i Systems’in 5G çekirdek şebeke sistemleri yazılım kabiliyeti ve yerli teknoloji şirketleri NaraXR ile IQVizyon’un uygulamalar konusundaki deneyimi ile desteklenen endüstriyel 5G şebeke çözümü ilk olarak OSTİM Teknopark’ta bulunan PROTA Teknoloji Üretim Atölyesi’nde gösterildi.

Ülker, Gebze Fabrikası'nda 20 otonom robotu devreye aldı 1 gün önce eklendi

KOBİ’lere; ürün geliştirmeden ticarileşmeye kadar olan süreçlerde; eğitim, mentorluk, ürün tasarımı ve prototipleme gibi alanlarda destek veren PROTA’da deneyime hazır hale gelen 5G endüstriyel mobil şebeke çözümü, yapay zeka destekli IoT ve AR/VR kontrollü drone teknolojileri kullanılarak KOBİ’lerin üretim süreçlerinin gerçek zamanlı izlenmesi ve analizi ile üretim hatlarının performans takibini destekleyecek.Türk Telekom, bu proje ile OSTİM ekosistemindeki 6 bin 500 firmaya üretimde verimliliği, esnekliği ve kaliteyi artırmayı hedefleyen yeni nesil Endüstri 4.0 uygulamalarını deneyimleterek sanayide dijitalleşme sürecine yeni bir vizyon kazandırmayı amaçlıyor.

Türk Telekom’un teknoloji birikimini değer yaratma vizyonuyla hayatın her alanına yansıtmayı görev edindiklerini belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yeni nesil teknolojiler için uygun altyapıyı yerli ve milli ekosistemimizle sağlayan 5G endüstriyel mobil şebeke projesini hayata geçirdiğimiz için gururluyuz. Bu proje ile OSTİM ekosisteminde bulunan KOBİ’lerin dijital dönüşümüne öncülük ederek üretimde verimliliği ve kaliteyi artırmaya katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.