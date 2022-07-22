Türk Telekom'dan GB hediyeli yeni Selfy tarifeleri

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Türk Telekom’un gençlere özel tarifeler ve ayrıcalıklar sunduğu Selfy’de yeni tarifeler duruyuldu. “Selfy Yeni Festival Tarifeleri” 82 TL’den başlıyor. Bol GB hediyeleri ile öne çıkıyor.

Selfy Yeni Festival 5 tarifesinde ayda 82 TL’ye 750 dakika, 500 SMS ve 5 GB cepten internet sunuluyor. İlk ay 10 GB mobil internet hediye ediliyor. Ayrıca Sil Süpür’de 5 GB mobil internet ve sosyal medyada geçerli 5 GB internet hediye edilecek. Sosyal medyada geçerli hediye internetinizi Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube platformlarında kullanabilirsiniz.

Selfy Yeni Festival 10 tarifesinde ayda 105 TL’ye 750 dakika, 500 SMS ve 10 GB cepten internet mevcut. İlk ay 10 GB internet, Sil Süpür’den 10 GB internet ve sosyal medyada geçerli 10 GB internet hediye ediliyor.

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Selfy Yeni Festival 20+ tarifesinde ise ayda 125 TL’ye 750 dakika, 500 SMS ve 20 GB mobil internet bulunuyor. İlk ay 20 GB mobil internet, Sil Süpür’den 20 GB ve sosyal medyada geçerli 20 GB hediye cepten internet veriliyor.

Türk Telekom’un gençler için yaz aylarına özel hazırladığı HB hediye kampanyalı bu tarifelerden, yeni hat sahibi olan, numara taşıyan veya faturasız hattan geçiş yapan Türk Telekom Selfy müşterileri 12 ay boyunca Türk Telekom’da kalma sözü vererek yararlanabiliyorlar.

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