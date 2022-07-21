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    Eski telefon veya tabletinizi değerlendirmenin 10 yolu

    Bu yazıda yeni model satın aldığınızdan kenarda öylece duran telefonunuzu veya tabletinizi nasıl değerlendirebileceğinizi anlatıyoruz. Eski Android telefon/iPhone’unuzu değerlendirmenin 10 yolu
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    eski telefon nasıl değerlendirilir

    Yeni bir telefon satın alırken bazılarımız “eski telefonu getir yenisini al” vb. kampanyalardan faydalanırken, bazılarımız 2. el daha ucuza satın almayı tercih ediyor. Bazılarımız ise dikkatlice baktığı cihazı satmaya kıyamıyor. Eskiyen telefonlar veya tabletler yeni aldığınız cihazın yapabileceği her şeyi yapamasalar bile hala işinize yarayabilir. İşte eski telefon veya tabletinizi değerlendirmenin 10 yolu:

    1. Eski telefonunuz mükemmel bir web kamerası olabilir

    Telefonların kameraları o kadar gelişti ki artık inanılmaz pahalı ve taşıması çok kolay olmayan fotoğraf makinelerine ihtiyaç duymuyoruz. Sadece en yeni telefonlar değil, 5 sene önceki bir telefon bile harika fotoğraflar çekebiliyor. Hatta telefonunuzun kamerası mevcut dizüstü bilgisayarınızın web kamerasından daha iyi bile olabilir. iPhone veya Android cihazınızı bilgisayarınızın web kamerası (webcam) olarak kullanabilirsiniz.

    Akıllı telefonlar için web kamera desteğini mümkün kılan programlar mevcut; bazıları tabletlerle de çalışıyor. Tabletinizin kaç yaşında olduğuna bağlı olarak tabletinizi özel bir görüntüleme arama aracı olarak kullanabilirsiniz. Zoom, Teams, Skype gibi popüler görüntülü arama uygulamalarını yükleyebilir veya FaceTime, Duo gibi yüklü gelen uygulamaları kullanabilirsiniz.

    telefon webcam kullanma

    2. Bütçe dostu araç kamerasına dönüştürün

    Araç kameraları, araba kazası, saldırı, taciz veya başınıza gelebilecek başka bir kötü durumda hayat kurtarıcıdır ancak ucuz değildirler. Arabanızın ön paneline eski telefonunuzu yerleştirmek soruna uygun bir çözüm olabilir. Hatta akıllı telefonunuzu özel bir araç kamerası gibi kullanmanıza izin veren yardımcı uygulamaları indirebilirsiniz. Ancak sınırsız video kaydı için bulut depolama desteği, olası çarpışma uyarıları gibi ek özellikler için satın alım gerektirir.

    Tamamen ücretsiz bir seçenek olarak telefonunuzun kendi video kaydedecisini kullanabilirsiniz. Video kalitesini 1080p hatta 720p’ye düşürerek alandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Artık birisi önünüzü kesip sizin hatalı olduğunuzu iddia ettiğinde aksini kanıtlamak için görüntülü kanıtınız olacak.

    telefon araç kamerası

    3. Özel Netflix, Disney+ / video izleme cihazı olarak kullanın

    Tabletler harika medya tüketim cihazları; bu, eskidiklerinde de değişmiyor. Dijital servis, cihazınızı desteklemeye devam ettiği sürece yazılım güncellemeleri gelmese bile en sevdiğiniz TV programları ve filmlerin keyfini tabletinizde çıkarabilirsiniz.

    Popüler akış servisleri gelecekte cihazınızı desteklemeyi bıraksa bile, iTunes veya Play Store gibi mağazalardan satın aldığınız filmleri izleyebilirsiniz. Başka kaynaklardaki videolarınız için VLC gibi açık kaynak video oynatıcılar harika bir çözümdür.

    Eski telefon veya tablet nasıl değerlendirilir?

    4. Akıllı fotoğraf çerçevesi

    En sevdiğiniz fotoğrafları gözünüzün önünde tutmak için genellikle yavaş kullanıcı arayüzü ve rastgele değişen dijital fotoğraf çerçevelerinden birini satın almak yerine telefonunuzun yüksek kaliteli ekranını kullanabilirsiniz. Fotoğraflar uygulaması cihazınız eski bile olsa kişiselleştirme ve kolay fotoğraf yönetimiyle akıllı fotoğraf çerçevesi üzerinde bulacağınız yazılımdan çok daha iyidir.

    akıllı fotoğraf çerçevesi

    5. Herkesin kullanabileceği akıllı ev kontrolcüsü

    Akıllı ev ürünleriniz akıllı hoparlöre bağlıysa, sesle kontrolü sağlayabilirsiniz ancak ya akıllı bir hoparlörünüz yoksa veya her işlemde konuşmak istemiyorsanız? Eski telefon veya tablet özel akıllı ev kumandası görevini görebilir.

    Telefonu veya tableti evinizde herkesin erişip akıllı cihazları kontrol edebileceği bir noktaya yerleştirin.

    6. Evrensel uzaktan kumanda

    Telefonunuzu veya tabletinizi TV’niz, set üstü kutunuz, oyun sistemleriniz, ev eğlence kurulumunuza dahil ettiğiniz her şey için evrensel uzaktan kumanda olarak ayarlayabilirsiniz.

    Cihazınızı evrensel uzaktan kumandaya dönüştürmek için, hem iOS hem de Android platformunda aralarından seçim yapabileceğiniz birçok seçenek var. Apple TV’niz varsa iPhone’unuzda denetim merkezinden kumandasına ulaşabilir, PlayStation’ınızı Sony PS Remote Play ile kontrol edebilir veya TV’niz için tasarlanmış uzaktan kumanda uygulamasını indirip kanalları, sesi vs. yönetebilirsiniz.

    telefon tv uzaktan kumanda

    7. Eski arabanızda CarPlay ve Android Auto

    Arabanızda Apple CarPlay, Google Android Auto gibi herhangi bir multimedya ekranı olmayabilir. Kablosuz şarj edebilen telefon tutucuya cihazınızı yerleştirip Bluetooth üzerinden bağlayarak GPS, müzik ve eller serbest iletişim için kullanabilirsiniz.

    Aynısı tablet için de geçerli. Eski tabletinizi büyük ekran çözümü olarak kullanabilirsiniz. Bir tablet tutucu alıp büyük ekranda Google Haritalar deneyiminden yararlanabilirsiniz.

    8. Çocuklar için zararlı olmayan dijital bebek bakıcısı

    Eski akıllı telefon veya tablet çocuklar için mükemmel bir güvenli cihaz olabilir. Çoğu akıllı telefon ve tablette ebeveyn denetimleri mevcut; cihazı çocuklarınıza uygun kısıtlamalarla kurabilirsiniz. Eskiyen telefon, tablet sizin için mükemmel bir medya tüketim cihazı olabileceği gibi çocuğunuz için en sevdiği programları izlemek veya oyun oynamak istediğinde kendi cihazınızı vermek yerine harika bir çözüm olabilir.

    9. Evcil hayvanlarınızı izleyin

    Akıllı telefon ve tabletler eskise bile harika bir web kamera veya araç kamerasına dönüşebileceği gibi eviniz için bir güvenlik kamerası da olabilir. Yeni telefonunuzla eski telefonunuz arasında bağlantı kurmak için AlfredCamera gibi hem iOS hem Android için indirilebilir uygulamaları kullanabilirsiniz. Eski telefonunuzu bir tür stand üzerine yerleştirin; 7/24 kamera akışına erişebilirsiniz. Evcil hayvanlarınıza göz kulak olmak için veya evinizin herhangi bir bölümüne herhangi bir nedenle yerleştirebilirsiniz.

    telefon evcil hayvan izleme

    10. Test cihazı yapın

    Telefonunuz veya tabletiniz çok da eski değilse özel beta test cihazı olarak kullanabilirsiniz. Beta sürümler kararlı çalışmadığından, cihazın açılmamasına kadar gidebilen çeşitli sorunlar yaşattığından ana cihazlara pek yüklenmez. Eski telefon veya tabletinizi artık günlük hayatta kullanmadığınızdan rahatça beta programına katılıp işletim sisteminin yeni özelliklerini deneyebilirsiniz.

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