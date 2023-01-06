Erişilebilir yaşam için Türk Telekom'dan görme engellilere yönelik teknolojik çözümler

Dünyada her yıl Ocak ayının ikinci haftası olan 7-14 Ocak tarihleri Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Haftası olarak kabul ediliyor. Türk Telekom görme engellilere yönelik teknolojiler hakkında açıklama yaptı.

Sesli Adımlar

Türk Telekom, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde erişilebilir sanat için Sesli Adımlar uygulamasını sunuyor. Bu uygulama ile görme ve işitme engelli bireyler, AKM’nin kapalı ve açık alanlarında uygulama eşliğinde kimseye ihtiyaç duymadan özgürce vakit geçirebiliyor. Uygulamanın yönlendirmeleri ile sanat çalışmaları ve fiziksel yönlendirmeler hakkında bilgiler dinletiliyor. AKM’nin ana ve alt girişi başta olmak üzere, otopark dahil tüm girişlerden itibaren sinema, kütüphane, sergi salonu, restoran ve kafelerin yanı sıra Türk Telekom Opera Salonu’nda dış kapıdan iç salon kapılarına, acil çıkışlara kadar sesli ve basit ikonlarla yönlendirme yapılıyor.

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Telefon Kütüphanesi

Türk Telekom, sesli kitap uygulaması Telefon Kütüphanesi’nin arşivini geliştirmeye devam ediyor. Türkiye’nin ilk mobil sesli kitap uygulaması olan bu uygulamadaki kitapların sayısı 3 bine ulaştı. Romandan şiire, tarihten kişisel gelişimi 50 farklı kategoride sesli kitaplar yer alıyor. Uygulamada Tablolar Konuşuyor isimli bir özellik mevcut. Bu özellik ile dünyaca ünlü 30 sesli betimlemeli tablo, görme engelli bireylere tüm detaylarıyla aktarılıyor.

Tam Boyutta Gör

Telefon Kütüphanesi uygulamasında Kitaplara Ses isimli bir özellik mevcut. Görme engelli bireyler, okumak istedikleri kitapların seslendirilmesi için uygulama üzerinden talep oluşturuyor. Dileyen herkes ses kaydını uygulamaya gönüllü olarak ekleyerek görme engelliler için Kitaplara Ses olabiliyor. Ayrıca uygulamada görme engelli bireyler için İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma fonksiyonları da mevcut.

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