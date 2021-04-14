Türk Telekom'dan Ramazan'a özel herkese 10 GB hediye internet

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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte operatörlerin gelenekselleşen hediye internet kampanyaları da yavaş yavaş duyurulmaya başlandı. İlk kampanyayı Türk Telekom başlattı. Türk Telekom, tüm müşterilere 10 GB internet hediye ediyor.

Hediyeler Sil Süpür'de dağıtılacak

Türk Telekom Online İşlemler uygulaması içerisindeki Sil Süpür’ü oynayan müşteriler haftalık olarak bol miktarda internet ve dakika kazanacak. Firmadan yapılan açıklamaya göre Ramazan boyunca tüm müşterilere en az 10 GB mobil internet hediye edilecek. Hediye internetinizi almak için Online İşlemler uygulamasından Sil Süpür sayfasını her hafta ziyaret etmeniz yeterli.

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Türk Telekom’a yeni gelen müşterilere ise 31 Mayıs’a kadar gece 01.00-06.00 arasında geçerli 10 GB internet ve 500 dakika tanımlanacak. Bu kampanyadan faydalanmak için RAMAZAN 2021 yazıp 5555’e SMS göndermeniz gerekiyor. Yalnızca yeni hat alan veya numarasını taşıyanlar yararlanabilecek.

Türk Telekom bireysel faturalı hat müşterileri ayrıca Ramazan ayında gece 00.00-06.00 saatleri arasında geçerli, aylık ek 30 GB’lık sahur paketini 9,18 TL’ye, Online işlemler uygulamasından veya Sahur 30GB yazıp 5555’e SMS atarak satın alabilecekler. Bireysel faturasız hat müşterileri ise haftalık 20 GB paketini 20TL’ye Online İşlemler uygulamasından edinebilecekler.

Turkcell ve Vodafone henüz Ramazan’a özel hediye internet ve dakika kampanyalarını duyurmadılar. Önümüzdeki günlerde kampanya duyurusu yapılacaktır.

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