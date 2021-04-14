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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk Telekom'dan Ramazan'a özel herkese 10 GB hediye internet

    Türk Telekom, Ramazan'a özel hediye internet kampanyasını duyurdu. Sil Süpür'de tüm müşterilere en az 10 GB mobil internet hediye ediliyor.
    14 Nisan 2021, 19:16 (20 sa.)
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    16

    Türk Telekom'dan Ramazan'a özel herkese 10 GB hediye internet
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    Ramazan ayının başlamasıyla birlikte operatörlerin gelenekselleşen hediye internet kampanyaları da yavaş yavaş duyurulmaya başlandı. İlk kampanyayı Türk Telekom başlattı. Türk Telekom, tüm müşterilere 10 GB internet hediye ediyor.

    Hediyeler Sil Süpür'de dağıtılacak

    Türk Telekom Online İşlemler uygulaması içerisindeki Sil Süpür’ü oynayan müşteriler haftalık olarak bol miktarda internet ve dakika kazanacak. Firmadan yapılan açıklamaya göre Ramazan boyunca tüm müşterilere en az 10 GB mobil internet hediye edilecek. Hediye internetinizi almak için Online İşlemler uygulamasından Sil Süpür sayfasını her hafta ziyaret etmeniz yeterli.

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    Türk Telekom’a yeni gelen müşterilere ise 31 Mayıs’a kadar gece 01.00-06.00 arasında geçerli 10 GB internet ve 500 dakika tanımlanacak. Bu kampanyadan faydalanmak için RAMAZAN 2021 yazıp 5555’e SMS göndermeniz gerekiyor. Yalnızca yeni hat alan veya numarasını taşıyanlar yararlanabilecek. 

    Türk Telekom bireysel faturalı hat müşterileri ayrıca Ramazan ayında gece 00.00-06.00 saatleri arasında geçerli, aylık ek 30 GB’lık sahur paketini 9,18 TL’ye, Online işlemler uygulamasından veya Sahur 30GB yazıp 5555’e SMS atarak satın alabilecekler. Bireysel faturasız hat müşterileri ise haftalık 20 GB paketini 20TL’ye Online İşlemler uygulamasından edinebilecekler.

    Turkcell ve Vodafone henüz Ramazan’a özel hediye internet ve dakika kampanyalarını duyurmadılar. Önümüzdeki günlerde kampanya duyurusu yapılacaktır.



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    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ***RAMMSTEIN*** (Emre Erciyes) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Nasıl olsa kullanamıyorlar bari şov yapalım demişler :)
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    DoĞu_KaN (DOĞU KAN) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    O interneti kullanmadan bitecek çünkü şebeke yerlerde
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    M mavitonunda 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Allah razı olsun ne kadar çok müşterisin düşünen bir firma
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    F f1bilalII 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    30 gün için 10gb versen ne vermesen ne
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    D DH Misafiri 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    gece 00:00 dan sabah 06:00 a kadar 10gb internet ne kadar saçma ben hediye edeyim ama sen kullanama der gibi.
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    vedkum 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bimcell kullanıyorum bize yok galiba gelmedi çünkü.
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    H haydar paşa 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben dahil 4 5 kişiye 100dk gelmiş bu 10gb kime cikiyo?



    https://www.youtube.com/watch?v=Jh_eo0FM_9M&feature=youtu.be
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    A aysensS 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    O internet hiç bir yerde çekmediği için dağıtırlar tabi
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    P Playstation07hg 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bana 100dk geldi
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kayda değer bir şey yok. Sadaka verir gibi yazmışlar bir de utanmadan.
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    ezicioyuncu (Bora ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    En az 10Gb dedigi bir ayda vereceği toplam silsupur internetten bahsediyor... çakalll
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    Fx_57,5 (semih ehli) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    trabzon şehir merkezinde 4g de3-4 megabit hız veriyor, 3g de 7-8 mb.

    2021 de 4g tercih edemiyoruz.
    uzun yıllar sonra turkcellden geçince değerini anlıyorsunuz, sürem dolar dolmaz elveda tt
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    6652 kez okundu.
    24 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

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    türk telekom, ramazan ve
    4 etiket daha hediye internet bedava internet türk telekom hediye internet Mobil Teknolojiler
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