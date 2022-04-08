Türk Telekom’dan yeni müşterilerine 24 ay sabit fiyat

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Son zamanlarda internet fiyatları hızlı yükseliş yaşıyor. Taahhütlü müşteriler zamlardan etkilenmiyor ancak taahhütsüz müşteriler bu zamlara yakalanıyor. Türk Telekom, zamlardan etkilenmek istemeyen yeni bireysel müşterileri için 24 ay sabit fiyat garantisi sunuyor.

Türk Telekom, bugün yaptığı açıklamada önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de yeni müşteriler için 24 ay taahhüt sunmaya devam edeceğini belirtti.

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İnternet ağını yaygınlaştırmayı planladıklarını belirten Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’nin lider ev interneti sağlayıcısı olarak, ülkemizin internet penetrasyonunu artırmaya yönelik adımlar atmak, internet kullanıcılarını yüksek hızlara ulaştırmak ve kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek öncelikli stratejilerimiz arasında yer alıyor. Yüksek hızlı ve limitsiz internet hizmetlerimizi tüm kullanıcılarımıza son teknoloji ile ulaştırma hedefiyle farklı internet teklifleri sunmaya devam edeceğiz.”

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