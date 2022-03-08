TurkNet'ten Haziran 2023'e kadar sabit fiyat garantisi!

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Geçtiğimiz günlerde yüzde 40 zam yaparak internet ücretini 99,90 TL’den 139,90 TL’ye yükselten TurkNet epey tepki aldı. Kullanıcıların tepkisinin ardından TurkNet’ten ilk hamle geldi. Şirket, yeni fiyatlar konusunda geri adım atmadı ancak Haziran 2023’e kadar zam yapmama sözü verdi.

Haziran 2023'e kadar zam yok

Sınırsız hız ve sınırsız kotalı tarifenin fiyatı Haziran 2023’e kadar 139,90 TL olarak uygulanacak. Sabit telefon hizmeti almak isterseniz 10 TL ek ödeme yapmanız gerekecek. Yeni aboneler için yeni fiyatlar uygulanmaya başlandı. Mevcut aboneler ise Haziran 2022’den itibaren zamlı tarifeye geçiyor.

TurkNet'e %45 zam! Güncel TurkNet 2022 fiyatı ne kadar oldu? 1 hf. önce eklendi

TurkNet bugüne kadar sabit fiyat garantisi vermeden hizmet sunduğu için abonelerin gelecek aylarda ödeyeceği faturalar belirsizdi. Sabit fiyat garantisiyle birlikte TurkNet kullanıcılarının Haziran 2023’e kadarki fatura gizemi çözülmüş oldu.

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