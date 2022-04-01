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    Türk Telekom'dan yüzde 67 zam hakkında açıklama

    Türk Telekom'un port ücretlerine uygulanacak yüzde 67 oranındaki zam hakkında şirketten açıklama yapıldı. En son zammın Şubat 2020'de yapıldığı ve bu süreçte maliyetlerin arttığı belirtildi.
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    Türk Telekom'dan yüzde 67 zam hakkında açıklama
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    Türk Telekom’un altyapısını kullanan internet servis sağlayıcıları için uygulanan toptan tarife ve port ücretlerine yüzde 67 oranında zam gelmesi kararlaştırılmıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından onayıyla 1 Nisan’dan itibaren uygulanacak yüzde 67 oranındaki zam, yeni bir karar alınarak 1 Haziran’a ertelendi. Türk Telekom konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

    Türk Telekom’dan yapılan açıklamada en son Şubat 2020’de zam yapıldığı ve zamanla maliyetlerin arttığı vurgulandı. Ayrıca haberlerde belirtilen “internet tarife ücretinin yüzde 67 oranında zamlanacağı” ifadelerinin doğru olmadığı, tarife fiyatlarına etkisinin daha düşük oranda olacağı belirtildi. Yüzde 67 oranındaki port ve toptan tarife zammı 1 Haziran 2022 itibarıyla yürürlüğe girecek.

    Türk Telekom’un açıklaması:

    "Türk Telekom’un Port ücretlerindeki artışlarla ilgili olarak son dönemde gündeme gelen fiyat düzenlemesi konusunda bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

    Bazı yayın organları ve sosyal medya platformlarında belirtilen ‘İnternete yüzde 67 zam yapıldı’ içerikli haberler ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.

    Belirtmek isteriz ki, toptan seviyedeki Port ve Transmisyon ücretlerinde Şubat 2020’den beri herhangi bir fiyat güncellemesi yapılmamıştır. Aradan geçen iki yılı aşkın süre zarfında dünya ve Türkiye ekonomisindeki konjonktüre bağlı olarak maliyetleri doğrudan etkileyen ekonomik parametrelerde ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Şubat 2020’den bugüne transmisyon (iletim) maliyetleri önemli ölçüde artmış olmasına rağmen transmisyon ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

    Toptan seviyede gerçekleştirilen fiyat düzenlemesinin perakende seviyesindeki internet ücretlerine yansıması ise tamamen ilgili internet servis sağlayıcı işletmelerin kendi stratejileri kapsamında belirlenecek olup, bu artışın; iddia edilen oranların ve enflasyonun da çok altında olacağı öngörülmektedir.

    Toptan seviyedeki hizmetler için öngörülen güncelleme teklifi, 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.”

    1 Haziran 2022'den itibaren uygulanacak port ücretleri:

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    C
    Ceydaglc05 2 saat önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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