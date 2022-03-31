Türk Telekom’un port ücretine yüzde 67 zam kararı ertelendi

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Türk Telekom’un toptan tarife ve port ücreti fiyatları için yüzde 67 oranındaki zam kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından onaylanarak 1 Nisan'da yürürlüğe girmesine karar verilmişti. Zam nedeniyle Türk Telekom altyapısını kullanan İSS'lerin maliyeti artacak ve tarife ücretlerine zam yapılmasına neden olacaktı. Tepki çeken bu karar BTK tarafından 1 Haziran 2022’ye ertelendi.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinde yer alan port ücretleri ile Türk Telekom Referans Arabağlantı Teklifinde yer alan aylık THK ücretlerine ilişkin alınan 09.03.2022 tarihli ve 2022/DK-ETD/64 sayılı Kurulu Kararı’nın 01.04.2022 olan yürürlük tarihinin 01.06.2022 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

TELKODER yüzde 67 oranındaki zamma karşı çıktı

Konuyla ilgili olarak Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) tarafından bir açıklama yapılmış ve yüzde 67 oranındaki zammın milyonlarca aboneye internet ve sabit telefon hizmeti sunan alternatif işletmecileri finansal olarak büyük zarara uğratacağı belirtilmişti.

Erteleme kararından önce konuşan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci şunları söyledi:

“BTK bu yüksek tarife artışına ilişkin kararı öncesinde mutlaka sektörün görüşünü almalı ve onaylanan yüksek oranlı yeni zamlı tarifelere geçiş için makul süre tanımalıydı. Türkiye’nin aydınlık yarınları için çalışan, milyonlarca kurumsal ve bireysel aboneye hizmet sunan alternatif işletmeciler olarak alınan kararların gözden geçirilmesini ve geri alınmasını istiyoruz. Bu isteğimizin karşılık görmesi, sektördeki işletmecilerin doğacak büyük zararlarını engellemek kadar, daha makul seviyelerde oluşabilecek internet ve sabit telefon faturalarının daha yüksek fiyatlara çıkmasının önlenmesi adına değerli olacaktır.”

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İSS’lerin talebi ve TELKODER’in açıklamaları üzerine Türk Telekom’un port ücreti zammının yürürlülük tarihi 1 Nisan 2022’den 1 Haziran 2022’ye ertelendi.

Türk Telekom’un yeni ve eski port ücretleri:

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