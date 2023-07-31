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    Türk Telekom Prime'dan yaza özel ayrıcalıklar

    Türk Telekom, ayrıcalıklarıyla dikkat çeken Prime üyelerine yaza özel sunduğu avantajlara vurgu yaptı. Prime üyeleri bu yaz hangi avantajlardan faydalanabilir?  
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    Türk Telekom Prime'dan yaza özel ayrıcalıklar Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom'un çeşitli avantajlarıyla dikkat çeken Prime tarifeleri, müşterilerine yaz aylarında çeşitli avantajlardan sunuyor. Şirketten yapılan açıklamada Prime'ın yaza özel avantajlarına vurgu yapıldı.

    Türk Telekom Prime’ın, bol internetli tarifelerinin yanı sıra sosyal medya uygulamalarında geçerli ek internet avantajları yaz aylarında müşterilere kat kat rahatlık sunuyor. Ayrıca Türk Telekom Prime’lılar, günlük 200 binden fazla yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı’nda Türk Telekom WiFi ile 3 saat boyunca ücretsiz internetin ve 3 ay boyunca ise ücretsiz YouTube Premium ile arka planda, çevrim dışı ve reklamsız internet deneyiminin keyfini çıkarıyor.  

    Prime seyahatte ayrıcalık sunuyor

    Türk Telekom Prime'lılar seyahat alanında sunulan pek çok ayrıcalıktan faydalanabiliyor. Türk Telekom Prime müşterileri İSPARK, HAVABUS, Setur, Hepsiburada gibi seyahat iş birlikleri ile kendilerine özel ayrıcalıklardan yararlanabiliyor.

    Birçok markadan sayısız ayrıcalıklar

    Türk Telekom Prime, müşterilerine eğlenceden seyahate, kişisel gelişimden restorana, otoparktan araç kiralamaya, detaylarının https://www.turktelekomprime.com adresinde yer aldığı pek çok markada ayrıcalıklar sunuyor. Hayatın her alanında müşterilerine kendilerini ayrıcalıklı hissetme olanağı sunan Türk Telekom Prime, Biletix, Espressolab, Divan Pastaneleri, Sütiş Çiftliği gibi çok sayıda iş birliği ile müşterilerinin hayatlarına lezzet katıyor. 

    Açık havada sinema keyfi başlıyor

    Türk Telekom Prime’ın her yaz büyük bir heyecanla beklenen Açık Hava Sinemaları, yaz boyunca Türkiye’nin 11 tatil beldesini dolaşacak. ‘Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması’ etkinlikleri, Bozcaada, Ören, Ayvalık, Foça, Çeşme, Urla, Didim, Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye’de 4-21 Ağustos tarihleri arasında düzenleniyor. Film gösterimi öncesinde alana gelen misafirlere, eğlenceli yarışmalar ve sürpriz hediyelerin yanı sıra film sırasında ikramlar yapılacak.

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