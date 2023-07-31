Samsung Galaxy S24 Plus, Geekbench'te listelendi: İşlemci onaylandı

Galaxy S24 Plus, Türkiye'de Exynos 2400 işlemci ile gelebilir
Her sene olduğu Galaxy S24 serisi de üç modelden oluşacak; Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra. Samsung’un bu sene üst seviye telefonlarında Exynos işlemciyi de kullanması bekleniyor. Ancak, Snapdragon işlemcili model de sunulacak Amerika’da satılacak Galaxy S24+, Geekbench’te görüldü ve telefonun Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile geleceği onaylanmış oldu. Telefonun Türkiye’de Exynos 2400 işlemci ile çıkması muhtemel.
Geekbench listesine göre, Galaxy S24+’ın baz modeli 8GB RAM ile gelecek. 12GB RAM’li model de olacaktır ve en az 256GB depolama alanı bekleyebiliriz.
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