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    Samsung Galaxy S24 Plus, Geekbench'te listelendi: İşlemci onaylandı

    Samsung'un Galaxy S24 telefonlarında Exynos işlemci kullanacağı söylenirken, S24 Plus modeli Snapdragon işlemciyle Geekbench'te görüldü.                         
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    Galaxy S24 Plus işlemcisi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, kısa süre önce Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 katlanır telefonlarını tanıttı. Şirket, yılın geri kalanında yeni Galaxy A serisi, M serisi ve F serisi telefonlarını tanıtacak. Şirketin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S24, 2024 ilk çeyreğinde tanıtılacak. Galaxy S24 Plus, popüler kıyaslama platformu Geekbench’te listelendi.

    Galaxy S24 Plus, Türkiye'de Exynos 2400 işlemci ile gelebilir

    Her sene olduğu Galaxy S24 serisi de üç modelden oluşacak; Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra. Samsung’un bu sene üst seviye telefonlarında Exynos işlemciyi de kullanması bekleniyor. Ancak, Snapdragon işlemcili model de sunulacak Amerika’da satılacak Galaxy S24+, Geekbench’te görüldü ve telefonun Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile geleceği onaylanmış oldu. Telefonun Türkiye’de Exynos 2400 işlemci ile çıkması muhtemel.

    Samsung Galaxy S24 Plus Geekbench test puanı Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 3.3GHz hızda çalışan Cortex-X4 GPU, 3.15GHz hızda çalışan üç Cortex-A720 CPU çekirdeği, 2.96GHz hızda çalışan iki Cortex-A720 CPU çekirdeği ve 2.27GHz hızda çalışan iki Cortex-A520 CPU çekirdeği içeriyor. Android 14 üzerinde çalışan Samsung S24 Plus’ın tek çekirdek puanı 2.233, çoklu çekirdek puanı 6.661 olarak kaydedildi.

    Geekbench listesine göre, Galaxy S24+’ın baz modeli 8GB RAM ile gelecek. 12GB RAM’li model de olacaktır ve en az 256GB depolama alanı bekleyebiliriz.

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