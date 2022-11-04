Türk Telekom'un taahhütsüz internet fiyatlarına zam geldi

Tam Boyutta Gör Türk Telekom web sitesinden ve faturalardaki duyuru bölümünden yapılan bildiriyle birlikte Türk Telekom’un taahhütsüz internet fiyatlarına 1 Aralık 2022 tarihinde zam geleceği duyuruldu. Taahhütsüz fiyatlara yaklaşık yüzde 20-25 zam yapılacak.

Tarifelere taahhüt vermemiş kullanıcılar 1 Aralık itibarıyla bu zamdan etkilenecek. Ayrıca taahhüdünü erkenden sonlandırmak isteyen kullanıcıların cayma bedeli hesaplanırken de yeni ücretler üzerinden hesaplama yapılacak. 1 Aralık’tan itibaren taahhütlü tarife ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Taahhütlü tarifelere zam gelmesi durumunda, 1 Aralık’tan itibaren yeni abone olacak veya paketini değiştirecek kullanıcılar yeni fiyatlardan ücretlendirilecek.

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Türk Telekom zamlı internet fiyatları 1 Aralık 2022 İnternet Paketi İnternet Hızı Eski Fiyat Yeni Fiyat ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps'ye kadar 335 TL 410 TL ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps'ye kadar 336 TL 411 TL VDSL, Fiber 20 Mbps'ye kadar 343 TL 418 TL VDSL, Fiber 24 Mbps'ye kadar 351 TL 426 TL VDSL, Fiber 35 Mbps'ye kadar 371 TL 446 TL VDSL, Fiber 50Mbps'ye kadar 392 TL 467 TL VDSL, Fiber 75 Mbps'ye kadar 402 TL 477 TL VDSL, Fiber 100 Mbps'ye kadar 412 TL 487 TL Fiber 200 Mbps'ye kadar 429 TL 504 TL Fiber 500 Mbps'ye kadar 779 TL 854 TL Fiber 1000 Mbps'ye kadar 1029 TL 1104 TL

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