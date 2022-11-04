Türk Telekom'un taahhütsüz internet fiyatlarına zam geldi

Tarifelere taahhüt vermemiş kullanıcılar 1 Aralık itibarıyla bu zamdan etkilenecek. Ayrıca taahhüdünü erkenden sonlandırmak isteyen kullanıcıların cayma bedeli hesaplanırken de yeni ücretler üzerinden hesaplama yapılacak. 1 Aralık’tan itibaren taahhütlü tarife ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Taahhütlü tarifelere zam gelmesi durumunda, 1 Aralık’tan itibaren yeni abone olacak veya paketini değiştirecek kullanıcılar yeni fiyatlardan ücretlendirilecek.
|İnternet Paketi
|İnternet Hızı
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|ADSL, VDSL, Fiber
|12 Mbps'ye kadar
|335 TL
|410 TL
|ADSL, VDSL, Fiber
|16 Mbps'ye kadar
|336 TL
|411 TL
|VDSL, Fiber
|20 Mbps'ye kadar
|343 TL
|418 TL
|VDSL, Fiber
|24 Mbps'ye kadar
|351 TL
|426 TL
|VDSL, Fiber
|35 Mbps'ye kadar
|371 TL
|446 TL
|VDSL, Fiber
|50Mbps'ye kadar
|392 TL
|467 TL
|VDSL, Fiber
|75 Mbps'ye kadar
|402 TL
|477 TL
|VDSL, Fiber
|100 Mbps'ye kadar
|412 TL
|487 TL
|Fiber
|200 Mbps'ye kadar
|429 TL
|504 TL
|Fiber
|500 Mbps'ye kadar
|779 TL
|854 TL
|Fiber
|1000 Mbps'ye kadar
|1029 TL
|1104 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence