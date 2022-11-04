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    Anlık Bildirim

    Türk Telekom'un taahhütsüz internet fiyatlarına zam geldi

    Türk Telekom taahhütsüz internet fiyatları zamlandı. Taahhütsüz internet fiyatları 1 Aralık 2022 itibarıyla yüzde 20-25 artıyor. Türk Telekom taahhütsüz internet fiyatı ne kadar?
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    Türk Telekom taahhütsüz internet fiyatlarına zam 1 Aralık 2022 Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom web sitesinden ve faturalardaki duyuru bölümünden yapılan bildiriyle birlikte Türk Telekom’un taahhütsüz internet fiyatlarına 1 Aralık 2022 tarihinde zam geleceği duyuruldu. Taahhütsüz fiyatlara yaklaşık yüzde 20-25 zam yapılacak.

    Tarifelere taahhüt vermemiş kullanıcılar 1 Aralık itibarıyla bu zamdan etkilenecek. Ayrıca taahhüdünü erkenden sonlandırmak isteyen kullanıcıların cayma bedeli hesaplanırken de yeni ücretler üzerinden hesaplama yapılacak. 1 Aralık’tan itibaren taahhütlü tarife ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Taahhütlü tarifelere zam gelmesi durumunda, 1 Aralık’tan itibaren yeni abone olacak veya paketini değiştirecek kullanıcılar yeni fiyatlardan ücretlendirilecek.

    Türk Telekom zamlı internet fiyatları 1 Aralık 2022
    İnternet Paketi İnternet Hızı Eski Fiyat Yeni Fiyat
    ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps'ye kadar 335 TL 410 TL
    ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps'ye kadar 336 TL 411 TL
    VDSL, Fiber 20 Mbps'ye kadar 343 TL 418 TL
    VDSL, Fiber 24 Mbps'ye kadar 351 TL 426 TL
    VDSL, Fiber 35 Mbps'ye kadar 371 TL 446 TL
    VDSL, Fiber 50Mbps'ye kadar 392 TL 467 TL
    VDSL, Fiber 75 Mbps'ye kadar 402 TL 477 TL
    VDSL, Fiber 100 Mbps'ye kadar 412 TL 487 TL
    Fiber 200 Mbps'ye kadar 429 TL 504 TL
    Fiber 500 Mbps'ye kadar 779 TL 854 TL
    Fiber 1000 Mbps'ye kadar 1029 TL 1104 TL
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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 5 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 20 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

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    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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