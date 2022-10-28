Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türk Telekom Prime müşterilerine 3 ay YouTube Premium hediye!

    Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre belirli Prime tarifelerine geçiş yapan müşterilere 3 ay YouTube Premium paketi hediye edilecek.                          
    1
    Türk Telekom Prime müşterilerine 3 ay YouTube Premium hediye! Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, YouTube ile birliği yaptığını duyurdu. Türk Telekom müşterilerine 3 ay YouTube Premium paketi hediye edilecek. YouTube Premium abonelik ücretleri geçen hafta yüzde 76’lık zamla 29,99 TL’ye yükselmişti.

    Kampanyadan kimler yararlanabilecek?

    Yapılan iş birliğine göre Türk Telekom Prime’daki belirli tarifeye gelen müşteriler, 3 ay boyunca ücretsiz olarak YouTube Premium ayrıcalığı elde edecek. Enfes Prime 30, Enfes Prime 40 ve Enfes Prime Limitsiz Sosyal tarifelerine geçiş yapan müşteriler bu avantajdan faydalanabilecek.

    YouTube Premium üyeliği sayesinde reklamsız video izleyebilir ve videoları arka planda kesintisiz oynatabilirsiniz. Ayrıca YouTube Music Premium ve YouTube Kids uygulamalarına erişebilirsiniz.

    Türk Telekom Mobil Hizmetler Pazarlama Direktörü Ahmet Gizlice, kampanyaya ilişkin şöyle konuştu:

    “Türk Telekom olarak, teknolojiye yön veren ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatlarına zenginlik katacak yeni iş ortaklıkları geliştiriyoruz. YouTube ile yaptığımız iş birliğiyle, çevrimiçi video içeriği tüketen Türk Telekom Prime müşterilerine, sevdikleri içerikleri kesintisiz izleme keyfini sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

    YouTube Premium iş birliklerinden sorumlu EMEA Bölge Müdürü Vincent de Lorca şu açıklamayı yaptı:

    "YouTube olarak Türkiye'deki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederken sunduğumuz hizmetleri güçlü ortaklıklarla birlikte geniş kitlelere ulaştırmak bizim için büyük önem taşıyor. Türk Telekom Prime ile yaptığımız iş birliğimiz sayesinde, çok daha fazla YouTube kullanıcısının, YouTube Premium üyeliği ile yayınlanan içeriklere kesintisiz ulaşacak olmasından mutluyuz.”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız