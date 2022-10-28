Türk Telekom Prime müşterilerine 3 ay YouTube Premium hediye!

Tam Boyutta Gör Türk Telekom, YouTube ile birliği yaptığını duyurdu. Türk Telekom müşterilerine 3 ay YouTube Premium paketi hediye edilecek. YouTube Premium abonelik ücretleri geçen hafta yüzde 76’lık zamla 29,99 TL’ye yükselmişti.

Kampanyadan kimler yararlanabilecek?

Yapılan iş birliğine göre Türk Telekom Prime’daki belirli tarifeye gelen müşteriler, 3 ay boyunca ücretsiz olarak YouTube Premium ayrıcalığı elde edecek. Enfes Prime 30, Enfes Prime 40 ve Enfes Prime Limitsiz Sosyal tarifelerine geçiş yapan müşteriler bu avantajdan faydalanabilecek.

YouTube Premium üyeliği sayesinde reklamsız video izleyebilir ve videoları arka planda kesintisiz oynatabilirsiniz. Ayrıca YouTube Music Premium ve YouTube Kids uygulamalarına erişebilirsiniz.

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Türk Telekom Mobil Hizmetler Pazarlama Direktörü Ahmet Gizlice, kampanyaya ilişkin şöyle konuştu:

“Türk Telekom olarak, teknolojiye yön veren ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatlarına zenginlik katacak yeni iş ortaklıkları geliştiriyoruz. YouTube ile yaptığımız iş birliğiyle, çevrimiçi video içeriği tüketen Türk Telekom Prime müşterilerine, sevdikleri içerikleri kesintisiz izleme keyfini sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

YouTube Premium iş birliklerinden sorumlu EMEA Bölge Müdürü Vincent de Lorca şu açıklamayı yaptı:

"YouTube olarak Türkiye'deki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederken sunduğumuz hizmetleri güçlü ortaklıklarla birlikte geniş kitlelere ulaştırmak bizim için büyük önem taşıyor. Türk Telekom Prime ile yaptığımız iş birliğimiz sayesinde, çok daha fazla YouTube kullanıcısının, YouTube Premium üyeliği ile yayınlanan içeriklere kesintisiz ulaşacak olmasından mutluyuz.”

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