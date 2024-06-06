Türk Telekom internet fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni zamlı fiyatlar

- Hat dondurma ücreti 360 TL
- Türk Telekom Taahhütsüz İnternet Fiyatları 1 Temmuz 2024
- Türk Telekom Tek Seferlik Ücretler 1 Temmuz 2024
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Zam sonrasında Türk Telekom’un en düşük taahhütsüz ve limitsiz internet paketi olan “12 Mbps’ye kadar” internet paketinin fiyatı 650 TL’den 755 TL’ye yükselecek. En düşük “100 Mbps’ye kadar” internet paketinin fiyatı ise 780 TL’den 885 TL’ye yükselecek.
1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifeleri, MEB tarifeleri, Yalın/Alo ve Alo dakika paketleri, Statik IP ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (nakil, devir, hat dondurma, hat kapama) artış yaşanacak. Fiyat artışları sadece taahhütsüz durumda olan müşterileri etkileyecek, eğer taahhütlü bir tarifeniz varsa bunun fiyatında bir değişiklik olmayacak.
Hat dondurma ücreti 360 TL
Yeni fiyatlar sonrasında hat dondurma ücreti 360 TL, hat kapama bedeli 225 TL, devir ücreti 249 TL ve nakil ücreti ise 540 TL oldu. Statik IP fiyatı ise aylık 134 TL, yıllık ise 1340 TL olarak güncellendi.
|Limitsiz İnternet Paketleri
|İnternet Hızı
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|ADSL, VDSL, Fiber
|12 Mbps'ye kadar
|650 TL
|755 TL
|ADSL, VDSL, Fiber
|16 Mbps'ye kadar
|655 TL
|760 TL
|ADSL, VDSL, Fiber
|24 Mbps'ye kadar
|690 TL
|785 TL
|VDSL, Fiber
|35 Mbps'ye kadar
|600 TL
|795 TL
|VDSL, Fiber
|50 Mbps'ye kadar
|700 TL
|805 TL
|VDSL, Fiber
|75 Mbps'ye kadar
|720 TL
|825 TL
|VDSL, Fiber
|100 Mbps'ye kadar
|780 TL
|885 TL
|Fiber
|200 Mbps'ye kadar
|900 TL
|1.030 TL
|Fiber
|500 Mbps'ye kadar
|1200 TL
|1.375 TL
|Fiber
|1000 Mbps'ye kadar
|1500 TL
|1.720 TL
|Hizmet
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Hat Dondurma
|300 TL
|360 TL
|Hat Kapama Ücreti (Dunning)
|179 TL
|225 TL
|Devir Ücreti
|209 TL
|249 TL
|Nakil Ücreti
|450
|540 TL
|Yalın Erişim Ücreti
|52 TL
|60 TL
|Aylık Tekli Statik IP
|114 TL
|134 TL
|Yıllık Tekli Statik IP
|1140 TL
|1.340 TL
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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