Türk Telekom internet fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni zamlı fiyatlar

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Tam Boyutta Gör Türk Telekom, en son 1 Ocak 2024’te internet fiyatlarına zam yapmıştı. Aradan geçen altı ayından Türk Telekom, 1 Temmuz 2024 itibariyle internet fiyatlarına bir zam daha yapacağını açıkladı. Yeni zam sonrasında fiyatlar yaklaşık olarak yüzde 15 oranında artış gösterecek.

Zam sonrasında Türk Telekom’un en düşük taahhütsüz ve limitsiz internet paketi olan “12 Mbps’ye kadar” internet paketinin fiyatı 650 TL’den 755 TL’ye yükselecek. En düşük “100 Mbps’ye kadar” internet paketinin fiyatı ise 780 TL’den 885 TL’ye yükselecek.

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1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifeleri, MEB tarifeleri, Yalın/Alo ve Alo dakika paketleri, Statik IP ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (nakil, devir, hat dondurma, hat kapama) artış yaşanacak. Fiyat artışları sadece taahhütsüz durumda olan müşterileri etkileyecek, eğer taahhütlü bir tarifeniz varsa bunun fiyatında bir değişiklik olmayacak.

Hat dondurma ücreti 360 TL

Yeni fiyatlar sonrasında hat dondurma ücreti 360 TL, hat kapama bedeli 225 TL, devir ücreti 249 TL ve nakil ücreti ise 540 TL oldu. Statik IP fiyatı ise aylık 134 TL, yıllık ise 1340 TL olarak güncellendi.

Türk Telekom Taahhütsüz İnternet Fiyatları 1 Temmuz 2024 Limitsiz İnternet Paketleri İnternet Hızı Eski Fiyat Yeni Fiyat ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps'ye kadar 650 TL 755 TL ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps'ye kadar 655 TL 760 TL ADSL, VDSL, Fiber 24 Mbps'ye kadar 690 TL 785 TL VDSL, Fiber 35 Mbps'ye kadar 600 TL 795 TL VDSL, Fiber 50 Mbps'ye kadar 700 TL 805 TL VDSL, Fiber 75 Mbps'ye kadar 720 TL 825 TL VDSL, Fiber 100 Mbps'ye kadar 780 TL 885 TL Fiber 200 Mbps'ye kadar 900 TL 1.030 TL Fiber 500 Mbps'ye kadar 1200 TL 1.375 TL Fiber 1000 Mbps'ye kadar 1500 TL 1.720 TL

Türk Telekom Tek Seferlik Ücretler 1 Temmuz 2024 Hizmet Eski Fiyat Yeni Fiyat Hat Dondurma 300 TL 360 TL Hat Kapama Ücreti (Dunning) 179 TL 225 TL Devir Ücreti 209 TL 249 TL Nakil Ücreti 450 540 TL Yalın Erişim Ücreti 52 TL 60 TL Aylık Tekli Statik IP 114 TL 134 TL Yıllık Tekli Statik IP 1140 TL 1.340 TL

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