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    Türk Telekom internet fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni zamlı fiyatlar

    Türk Telekom, Evde/İşte İnternet tarifeleri, MEB tarifeleri, Yalın/Alo ve Alo dakika paketleri, Statik IP ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde 1 Temmuz 2024 itibarıyla zam yapacağını duyurdu.
    Türk Telekom internet fiyatlarına zam yaptı Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, en son 1 Ocak 2024’te internet fiyatlarına zam yapmıştı. Aradan geçen altı ayından Türk Telekom, 1 Temmuz 2024 itibariyle internet fiyatlarına bir zam daha yapacağını açıkladı. Yeni zam sonrasında fiyatlar yaklaşık olarak yüzde 15 oranında artış gösterecek.

    Zam sonrasında Türk Telekom’un en düşük taahhütsüz ve limitsiz internet paketi olan “12 Mbps’ye kadar” internet paketinin fiyatı 650 TL’den 755 TL’ye yükselecek. En düşük “100 Mbps’ye kadar” internet paketinin fiyatı ise 780 TL’den 885 TL’ye yükselecek.

    1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifeleri, MEB tarifeleri, Yalın/Alo ve Alo dakika paketleri, Statik IP ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (nakil, devir, hat dondurma, hat kapama) artış yaşanacak. Fiyat artışları sadece taahhütsüz durumda olan müşterileri etkileyecek, eğer taahhütlü bir tarifeniz varsa bunun fiyatında bir değişiklik olmayacak.

    Hat dondurma ücreti 360 TL

    Yeni fiyatlar sonrasında hat dondurma ücreti 360 TL, hat kapama bedeli 225 TL, devir ücreti 249 TL ve nakil ücreti ise 540 TL oldu. Statik IP fiyatı ise aylık 134 TL, yıllık ise 1340 TL olarak güncellendi.

    Türk Telekom Taahhütsüz İnternet Fiyatları 1 Temmuz 2024
    Limitsiz İnternet Paketleri İnternet Hızı Eski Fiyat Yeni Fiyat
    ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps'ye kadar 650 TL 755 TL
    ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps'ye kadar 655 TL 760 TL
    ADSL, VDSL, Fiber 24 Mbps'ye kadar 690 TL 785 TL
    VDSL, Fiber 35 Mbps'ye kadar 600 TL 795 TL
    VDSL, Fiber 50 Mbps'ye kadar 700 TL 805 TL
    VDSL, Fiber 75 Mbps'ye kadar 720 TL 825 TL
    VDSL, Fiber 100 Mbps'ye kadar 780 TL 885 TL
    Fiber 200 Mbps'ye kadar 900 TL 1.030 TL
    Fiber 500 Mbps'ye kadar 1200 TL 1.375 TL
    Fiber 1000 Mbps'ye kadar 1500 TL 1.720 TL

    Türk Telekom Tek Seferlik Ücretler 1 Temmuz 2024
    Hizmet Eski Fiyat Yeni Fiyat
    Hat Dondurma 300 TL 360 TL
    Hat Kapama Ücreti (Dunning) 179 TL 225 TL
    Devir Ücreti 209 TL 249 TL
    Nakil Ücreti 450 540 TL
    Yalın Erişim Ücreti 52 TL 60 TL
    Aylık Tekli Statik IP 114 TL 134 TL
    Yıllık Tekli Statik IP 1140 TL 1.340 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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