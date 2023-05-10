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    Türk Telekom teknolojik çözümleri ile engelleri kaldırıyor

    Türk Telekom, görme ve işitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği teknolojiler hakkında açıklama yapıldı.                               
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    Türk Telekom teknolojik çözümleri ile engelleri kaldırıyor Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle engellilere yönelik geliştirdiği teknolojiler hakında açıklama yaptı. Günışığı Projesi, Sesli Adımlar ve Telefon Kütüphanesi projelerine dikkat çekildi.

    Türk Telekom  ve Engelsiz Yaşam Derneği’nin (EyDer) birlikte hayata geçirdiği Günışığı Projesi kapsamında, görme kaybı bulunan çocukların akranları ile birlikte aynı sınıfta eğitim görmesini kolaylaştırmak için TahtApp geliştirildi. TahtApp, tahtaya yazılan yazıların tablet bilgisayar üzerinden görünmesini sağlıyor. Bu sayede az gören çocuklar, tahtadaki yazıları önündeki tabletten kolaylıkla görebiliyor. Türk Telekom, TahtApp’i gelecek sene 11 ilde 24 okula daha kurmayı planlıyor.

    Türk Telekom teknolojik çözümleri ile engelleri kaldırıyor Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom’un ana destekçisi olduğu İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), görme ve işitme engellilerin kolay şekilde AKM'yi gezebilmesi için Sesli Adımlar uygulaması hayata geçirildi. Bu uygulama ile AKM'nin tüm girişlerine, sinema, kütüphane, sergi salonu, restoranlara, kafelere ve Türk Telekom Opera Salonu'na sesli ve görsel yönlendirme sağlanıyor. Engelli sanatseverler AKM’de erişilebilir sanat deneyimi yaşıyor.

    Türk Telekom’un bir başka sosyal sorumluluk projesi olan Telefon Kütüphanesi ile kullanıcılar, 50 kategoride 3 binden fazla sesli kitap ve dünyaca ünlü 50 sesli betimlemeli tabloya mobil telefonları aracılığıyla rahatça ulaşabiliyorlar. Bunun yanında; Telefon Kütüphanesi ücretsiz sunduğu İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma fonksiyonlarıyla da engellilerin yaşamını kolaylaştırıyor. 

    Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Engelli bireylerin eğitimden sanata kadar bilgiye eşit şartlarda erişebilmesi adına teknolojik çözümler sunmaya ve hayatın her alanında teknolojiyi faydaya dönüştüren çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. İnsanı odağımıza alan vizyonumuz doğrultusunda engelleri kaldıran projelerimizle Türkiye’ye değer katıyoruz” dedi.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 6 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 12 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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