Türk Telekom, 2023 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

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Türk Telekom, 2023 ilk çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde şirketin konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 61 artarak 15,3 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK’ü (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr), yüzde 31,3 FAVÖK marjı ile 4,8 milyar TL olan Türk Telekom’un ilk çeyrekteki net karı ise 645 milyon TL oldu. Yılın ilk çeyreğinde 3,3 milyar TL tutarında yatırım yapıldı.

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Abone sayısı 52,5 milyona yükseldi

Yılın ilk çeyreğinde abone sayısı 52,5 milyona yükseldi. Bunlardan 25,6 milyonu mobil abone, 14,8 milyonu ise sabit genişbant abone olarak kayıtlara geçti. FTTH/B (Eve / Binaya Kadar Fiber) abone sayısı 3,6 milyona yükseldi.

Tam Boyutta Gör Türk Telekom, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar kapsamında güneş enerjisi santrali kurulum çalışmalarını hızlandırıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yaptığımız başvuru sonucunda Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketimize 317,8 MWe kurulu güç kapasite tahsisi ilan edilmiştir. Bu kapasite mevcut toplam elektrik tüketimimizin yaklaşık yüzde 50’sine tekabül ediyor.” dedi.

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