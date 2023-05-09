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    Türk Telekom, 2023 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

    Türk Telekom yılın ilk çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. İlk çeyrekteki net kar 645 milyon TL olarak kayıtlara geçti.                            
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    Türk Telekom, 2023 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı Tam Boyutta Gör

    Türk Telekom, 2023 ilk çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde şirketin konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 61 artarak 15,3 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK’ü (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr), yüzde 31,3 FAVÖK marjı ile 4,8 milyar TL olan Türk Telekom’un ilk çeyrekteki net karı ise 645 milyon TL oldu. Yılın ilk çeyreğinde 3,3 milyar TL tutarında yatırım yapıldı.

    Abone sayısı 52,5 milyona yükseldi

    Yılın ilk çeyreğinde abone sayısı 52,5 milyona yükseldi. Bunlardan 25,6 milyonu mobil abone, 14,8 milyonu ise sabit genişbant abone olarak kayıtlara geçti. FTTH/B (Eve / Binaya Kadar Fiber) abone sayısı 3,6 milyona yükseldi.

    Türk Telekom, 2023 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar kapsamında güneş enerjisi santrali kurulum çalışmalarını hızlandırıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yaptığımız başvuru sonucunda Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketimize 317,8 MWe kurulu güç kapasite tahsisi ilan edilmiştir. Bu kapasite mevcut toplam elektrik tüketimimizin yaklaşık yüzde 50’sine tekabül ediyor.” dedi.
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    D
    douradoluxurcars 3 saat önce

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    D
    DH Misafiri 3 saat önce

    ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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