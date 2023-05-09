Türk Telekom, 2023 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

Türk Telekom, 2023 ilk çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde şirketin konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 61 artarak 15,3 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK’ü (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr), yüzde 31,3 FAVÖK marjı ile 4,8 milyar TL olan Türk Telekom’un ilk çeyrekteki net karı ise 645 milyon TL oldu. Yılın ilk çeyreğinde 3,3 milyar TL tutarında yatırım yapıldı.
Abone sayısı 52,5 milyona yükseldi
Yılın ilk çeyreğinde abone sayısı 52,5 milyona yükseldi. Bunlardan 25,6 milyonu mobil abone, 14,8 milyonu ise sabit genişbant abone olarak kayıtlara geçti. FTTH/B (Eve / Binaya Kadar Fiber) abone sayısı 3,6 milyona yükseldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah