Türk Telekom, Türkiye'deki şehirleri akıllı şehirlere dönüştürüyor

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Türk Telekom, son kullanıcı odaklı teknolojilerinin yanı sıra dijitalleşme çözümleri de sunuyor. Belediyeler gibi yerel yönetimlerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlamayan yeni nesil şehir dönüşümü teknolojileri sunuyor. Yeni Nesil Şehirler ağı ile ulaşım, yaşam, sağlık, çevre, enerji, güvenlik gibi pek çok alanda çözümler sunuyor. Kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını ve vatandaşların hizmet deneyiminin artması sağlanıyor. Sürdürülebilir ve güvenli şehir hayatı için uçtan uca teknolojiler ile şehirleri akıllı hale getiriyor.

Türk Telekom’un Yeni Nesil Şehirler Projesi için iş birliği yapılan şehir sayısı; Edirne, Aksaray, Mersin, Düzce, Karaman, Kars, Kocaeli, Elâzığ, Antalya, Kütahya, Kırşehir, Denizli ve Konya’nın ardından Osmaniye’nin eklenmesiyle 14’e ulaştı.

Akıllı şehircilik çözümleri ile zamandan tasarruf sağlanırken çevre dostu çözümler ile verimlik sağlanıyor. Türk Telekom’un çözümleri sayesinde trafikte geçirilen sürede yaklaşık yüzde 35 tasarruf, akaryakıt tüketiminde yüzde 30 tasarruf sağlandı. Yüzde 25 oranında daha az karbondioksit salınımı yapılmasında etkin rol oynadı.

Akıllı şehir çözümlerine akıllı ulaşım sistemlerinin entegre edilmesi sağlanıyor. Aksaray Belediyesi iş birliği hayata geçirilen elektrikli bisikletli ulaşım projesi ile çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım olanağı sunuldu. Proje, Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ne doğrudan katkı sağladı.

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30'dan fazla yerel yönetime hizmet sunuluyor

Yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına özel anahtar teslim ve uçtan uca çözümler geliştiren Türk Telekom; Belediyelerin vatandaşlarıyla iletişimlerini güçlendiren, Sosyal Medya Yönetimi, Vatandaş İletişim Platformu, Mobil Anket ve Beyaz Masa Yazılımları ve Şehirlere Özel Mobil Uygulama çözümleri ile yerel yönetimlerin dijital dönüşümlerine katkı sağlıyor. Türk Telekom, bugüne kadar, 30’dan fazla yerel yönetime sunduğu yazılım çözümleriyle belediyelerin verimliliğini artırarak maliyetlerini düşürmesine destek oldu.

Yeni Nesil Şehirler projesi hakkında açıklamalarda bulunan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Günümüzde akıllı şehirler hem ekonomik hem de sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri. Sürdürülebilir ve güvenli bir şehir hayatı için kentlerin uçtan uca akıllı şehirler haline getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türk Telekom olarak, iletişim ve teknolojiyle ilişkilendireceğimiz her alanda ülkemizin dijital ve teknolojik dönüşümüne öncülük ederken, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması adına Türkiye’ye değer katacak projeler üretmeyi sürdürüyoruz. Bu projelerden biri olan Yeni Nesil Şehirler platformu ile ülkemize uçtan uca dijital çözümler sağlayan akıllı çevre, akıllı ulaşım, akıllı yaşam, akıllı ekonomi, akıllı toplum ve akıllı yönetim başlıkları altında sunduğumuz uygulamalarımızla, şehir hayatındaki yaşamı kolaylaştıracak çözümler sunuyoruz” dedi.

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