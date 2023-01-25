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    Şehirlerarası seyahat için tasarlanan yenilikçi helikopter Arc Linx P9 duyuruldu

    Arc Aero Systems, şehirlerarası seyahat için tasarladığı elektrikli helikopteri olan Arc Linx P9’u duyurdu. Arc’ın yeni çözümü yüksek maliyetleri ve karbon salınımını ortadan kaldıracak.
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    Arc Linx P9 Tam Boyutta Gör
    İngiliz Arc AeroSystems, şehirlerarası seyahat için uygun maliyetli ve düşük karbonlu bir çözüm sunarak vizyonunu ortaya koydu. Hibrit bir form sunan Arc Linx P9, menzil, hız ve işletme maliyeti açısından benzer büyüklükteki helikopterleri geride bırakmayı hedefliyor.

    Tasarımıyla dikkat çekiyor

    Linx P9’un gövdesi uçak, helikopter ve cayrokopterin birleşiminden oluşturulmuş gibi görünüyor. Boş ağırlığı 1930 kg olan VTOL (Dikey Kalkış ve İniş) aracı toplam 9 kişilik bir yolcu kapasitesi sunuyor. Linx P9’un üst kısmındaki büyük pervane aracı iniş ve kalkışından sorumlu. Araç havalandıktan sonra ise kanatlardaki iticiler devreye girerek seyir hızını 370 km/s seviyesine kadar çıkartabiliyor.

    Arc AeroSystems Linx P9 Tam Boyutta Gör
    Linx P9’un üst rotoru elektrikli bir yapıya sahipken iticiler 370 kW (496 hp) turbo motorlarla çalışacak. Arc, bunların sürdürülebilir havacılık yakıtı ile çalışacağını veya bir noktada potansiyel olarak bir hidrojen yakıt hücreli aktarma organı ile değiştirileceğini söylüyor. Geleceğe odaklı bir uçak için hidrokarbon yakıt kullanmak biraz abartılı olabilir, ancak Linx P9'un boyutu ve hızı onu şehirler arası uçuşlardan çok bölgesel rotalara uygun hale getiriyor. Arc’a göre araç ekstra yakıt deposuyla maksimum 1300 km menzile ulaşabiliyor. Pilot + 6 yolcunun bulunduğu senaryoda operasyonel menzil ise 860 km.

     

    Arc Linx P9: Şehirlerarası seyahat için yenilikçi helikopter Tam Boyutta Gör
    Maliyet açısından Arc, Linx P9’u saat başına 500 dolar civarında çalıştırabileceğini söylüyor. Bu hedef oldukça iddialı zira benzer helikopterlerin uçuş maliyetlerinden yüzde 40 daha az. Arc’ın bu yavaş rotor konseptinin çoğu eVTOL hava taksisi tasarımına göre iki önemli avantajı bulunuyor. İlki sahip olduğu devasa üst rotorlar. Bir güç kesintisinde bunlar güvenli iniş için kritik öneme sahip. İkincisi ise mevcut düzenlemeler kapsamında sertifikasyonları daha kolay.

    Öte yandan Linx P9 için herhangi bir zaman çizelgesi belirtmiyor ve bu muhtemelen akıllıca. Şirket, diğer tüm havacılık girişimleriyle birlikte hala yatırım arıyor ve aynı anda prototip formda uçan insansız bir eVTOL kargo aracı ve benzer bir tasarıma dayalı dokuz koltuklu lüks hibrit eVTOL aracı üzerinde çalışmaya devam ediyor.

    Kaynakça https://arcaerosystems.com/linx-p9/ https://newatlas.com/aircraft/arc-aero-linx-p9-vtol-gyroplane/
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    MaDMaxiBo 25 dakika önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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