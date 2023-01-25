Şehirlerarası seyahat için tasarlanan yenilikçi helikopter Arc Linx P9 duyuruldu

Linx P9’un gövdesi uçak, helikopter ve cayrokopterin birleşiminden oluşturulmuş gibi görünüyor. Boş ağırlığı 1930 kg olan VTOL (Dikey Kalkış ve İniş) aracı toplam 9 kişilik bir yolcu kapasitesi sunuyor. Linx P9’un üst kısmındaki büyük pervane aracı iniş ve kalkışından sorumlu. Araç havalandıktan sonra ise kanatlardaki iticiler devreye girerek seyir hızını 370 km/s seviyesine kadar çıkartabiliyor.
Öte yandan Linx P9 için herhangi bir zaman çizelgesi belirtmiyor ve bu muhtemelen akıllıca. Şirket, diğer tüm havacılık girişimleriyle birlikte hala yatırım arıyor ve aynı anda prototip formda uçan insansız bir eVTOL kargo aracı ve benzer bir tasarıma dayalı dokuz koltuklu lüks hibrit eVTOL aracı üzerinde çalışmaya devam ediyor.
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?